Sergio Higuita a annoncé ce qu'il espère réaliser dans la Vuelta a España

Dimanche dernier, le 27 mars, le Colombien Sergio Higuita, de l'équipe Bora, a remporté la Vuelta a Catalunya après la septième et dernière étape avec un départ et une arrivée à Barcelone, dans laquelle l'Italien Andrea Bagioli (Quick-Step) a remporté le sprint.

Le jeune Colombien, 24 ans, est le troisième coureur sud-américain à figurer dans les vainqueurs de la Vuelta après Nairo Quintana, vainqueur en 2016, et Miguel Ángel « Superman » López en 2019. Le Colombien a particulièrement regardé Carapaz, qui a tenté d'attaquer lors de l'avant-dernière montée de la colline de Montjuic, que les coureurs ont dû gravir six fois, sans réussir à ouvrir de brèche.

Après avoir été couronné champion de la course catalane, le coureur de Medellín a donné une conférence de presse au cours de laquelle il a commencé à parler de son nouveau titre, de son arrivée à Bora en tant que leader de l'équipe allemande et des objectifs qu'il a pour cette saison et des prochaines compétitions à participer.

« J'étais proche en Californie et à Paris-Nice, mais je n'ai jamais été leader et je n'ai pas pu gagner. Cette année, mon objectif était de gagner un WT d'une semaine. C'était possible, la condition était bonne, beaucoup plus mature et nous l'avons fait », a-t-il commencé à dire.

Et d'ajouter que : je ne m'attendais pas à l'attaque. Des choses sont arrivées. Un cycliste est sorti de l'Ineos et je m'ai percuté. Quand Carapaz et moi avons été laissés seuls, nous avons pris une minute et avons décidé de partir, essayer. La course de ce jour-là n'allait pas se dérouler aussi vite dans le peloton parce que c'était une route étroite et dangereuse et difficile à poursuivre.

En ce qui concerne son arrivée dans l'équipe allemande, il a déclaré : « Je suis l'un des leaders de l'équipe pour les courses et avec l'expérience que j'ai eue, parce que je comprends mieux à ce sujet. Depuis la route nationale, je savais que je devais le faire et il me reste maintenant à suivre la route que nous avons tracée.

Pour Higuita, cette équipe a un bon niveau où elle a fait de bonnes courses et l'équilibre est excellent. « Ils m'ont donné beaucoup de confiance, qu'ils ont leurs formateurs internes, qu'ils analysent bien tout. Ils ont tout bien mesuré, cela me donne confiance. Une semaine avant chaque course, ils envoient le plan de chaque cycliste, ce qui sera fait, c'est-à-dire l'organisation. Ils anticipent tout et cela leur donne une grande tranquillité d'esprit. »

En outre, il a avoué quels sont ses objectifs à court terme : je dois profiter du fait que je suis en bonne forme au Pays basque. Nous allons diriger une bonne équipe et j'espère passer par une étape et combattre le général. En Romandie, je veux aussi gagner le général.

Sur la façon dont il voit la possibilité d'avoir une sorte de notoriété dans la Vuelta a España, Higuita a expliqué que : « L'idéal est toujours d'aller bien, d'arriver bien. Le rêve est de gagner une Vuelta a España ou un Giro d'Italia. Cette année, j'essaierai de la gagner et sinon je continuerai d'essayer. Il y aura plusieurs des meilleurs et ce ne sera pas facile. »

Et d'ajouter : « C'est une masse salariale très complète. Non seulement ils ont embauché du personnel pour trois semaines, mais pour gagner des étapes, optez pour le maillot vert comme Sam Bennett, ils veulent avoir un groupe polyvalent. Ce qu'ils veulent, c'est bien faire les platines, les emballages et autres pour les grandes rondes. Je me sens prête pour la Vuelta a España, avec trois grands, l'un se sent plus mature, vous pouvez pousser votre corps à une limite plus forte. En Espagne, il y aura deux leaders, je ne sais pas si Jai Hindley ou Aleksandr Vlasov, nous allons aller chercher le titre de la Vuelta.

Enfin, il a parlé de la façon dont il voit Egan Bernal, victime d'un grave accident à la fin du mois de janvier de cette année, qui l'a laissé hors des routes pendant longtemps, malgré son prompt et magnifique rétablissement. « Nous sommes très forts parmi les Colombiens. C'est celui qui contribue beaucoup au cyclisme dans le pays. Je suis content pour cette personne. J'ai presque pleuré le jour de l'accident. En peu de temps, il est sur le vélo, c'est un homme fort. Il va revenir plus fort, les champions le portent à l'intérieur »

CONTINUEZ À LIRE :

Il n'a pas été réalisé en 17 matches, ni en un seul : l'échec de l'équipe colombienne face au Qatar.