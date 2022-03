Ménopause : à bas les stéréotypes et la désinformation !

ménopause est depuis longtemps un sujet tabou. Actuellement, la société connaît une certaine ouverture à cette phase de la vie féminine, et de nombreuses femmes de renom parlent sans vergogne des symptômes qui y sont liés.

La star hollywoodienne Salma Hayek, 55 ans, a expliqué en entrevue que ses seins ont considérablement augmenté en raison de la ménopause. L'ancienne Première dame américaine Michelle Obama, 58 ans, parle également de ses expériences dans un épisode de son podcast : « C'est comme si j'avais un four en moi ».

La chef du gouvernement écossais, Nicola Sturgeon, a déclaré dans une interview au journal britannique « The Guardian » qu'elle se sentait obligée de parler de ménopause. La comtesse britannique Sophia de Wessex (57) préconise l'élimination du tabou entourant cette phase de la vie féminine dans le monde du travail.

La raison : selon les estimations, environ 900 000 femmes au Royaume-Uni ont quitté leur emploi pendant la ménopause, par exemple, parce qu'elles ne pouvaient pas concilier leurs tâches avec les symptômes de la ménopause.

Le livre « Woman on Fire », dans lequel la gynécologue américaine Sheila de Liz aborde les sujets de la ménopause, a atterri sur les listes des best-sellers. La chanson joue également un rôle dans la nouvelle saison de la série américaine emblématique « Sex and the City », rebaptisée « And Just Like That » : leurs personnages respectifs ont déjà plus de 50 ans et en sont précisément à ce stade.

Mais si vous vous demandez dans la rue ce qu'est exactement la ménopause, la réponse de nombreuses personnes, en particulier des jeunes, est généralement du genre : « Il faudrait que je la recherche sur Google ».

Katrin Schaug, gynécologue et présidente de la Société allemande de ménopause, a cependant l'impression que la ménopause, ou climatérique, est devenue plus acceptable socialement. « Il y a un certain bouleversement dans la société qui rend les femmes moins honteuses de leur ménopause et plus susceptibles de dire : « Ce qui va lui être fait, il faut le prendre avec patience. »

Ou pour le dire plus concrètement : les femmes sont simplement devenues plus confiantes en elles-mêmes. Cependant, selon Schaudig, il existe une autre raison assez banale : « Il s'agit de la génération des « baby-boomers » (nés entre 1957 et 1977). C'est la génération qui compte le plus grand nombre de femmes de l'histoire. C'est donc la masse pure qui fait la différence. »

Schadig note que l'impression que la ménopause est devenue plus acceptable n'a pas été constatée lors de la consultation, car elle a toujours été un espace protégé. « Les femmes en ont toujours parlé ouvertement ici », explique Schaudig, ajoutant que c'est plutôt que la question est parvenue à la société.

Bien qu'il y ait toujours le sujet « il a la ménopause, il est vieux », il a finalement perdu sa peur du climatérique, souligne-t-il.

Pourquoi cette équation existe-t-elle encore à l'époque des publicités pour des tampons dans lesquels le sang n'est plus bleu mais rouge, et du boycott de l'année dernière des gants en latex roses mis au point par deux hommes d'affaires allemands pour se débarrasser des appareils sanitaires ?

« Contrairement aux menstruations, associées à la féminité et à la fertilité et donc acceptées dans la société, la ménopause rappelle le caractère éphémère », explique Diana Helfrich, pharmacienne, journaliste scientifique et auteure d'un livre sur le sujet.

Helfrich voit une nouvelle ouverture vers la ménopause, notamment sur Internet. « Je le remarque particulièrement sur les nouveaux comptes Instagram », explique l'expert, expliquant que ce réseau social permet aux femmes de partager leurs expériences et de créer des réseaux. À son avis, cet avantage se répercute également sur la vie réelle. « Comme tout phénomène Internet, il finit inévitablement par atteindre la vraie vie », dit-il.

Selon Klaus Doubek, président de l'Association des gynécologues d'Allemagne, Internet est également le lieu idéal pour échanger des opinions sur des questions personnelles et particulièrement stigmatisées. « La possibilité d'une communication anonyme et la réduction conséquente de la stigmatisation devraient promouvoir l'ouverture », dit-il.

Outre des célébrités telles que Salma Hayek ou Michelle Obama, de nombreuses autres femmes montrent également que l'équation « a la ménopause, c'est vieux » ne fonctionne souvent pas. Sous le hashtag "#menopausia «, il y a d'innombrables photos sur Instagram qui prouvent le contraire.

dpa