Les millions de pesos que Barranquilla a gagnés avec son carnaval

Turistas posan con elementos del Carnaval de Barranquilla (Colombia). EFE/Carlos Durán Araújo/Archivo

Hier, s'est terminée la dernière édition du carnaval de Barranquilla, que j'attendais beaucoup car c'était la première version à se tenir en personne, depuis le verrouillage dû à la pandémie, selon le bureau du maire de la capitale atlantique, les attentes ont été satisfaites, en outre, les chiffres qui avaient été atteints ont été dépassés en 2020.

Le maire Jaime Pumarejo a donné un bilan positif, assurant que les revenus de la ville étaient d'environ 400 milliards de pesos ; environ 53 500 emplois ont été générés, directs et indirects, et 23 500 emplois ont été créés pour d'autres activités liées au carnaval.

Dans le seul secteur de l'hôtellerie, les ventes se sont élevées à environ 3 milliards de pesos, avec une capacité de 90 %. Par rapport à la dernière édition en présentiel, en 2020, où le taux d'occupation était de 92 %, le résultat est satisfaisant compte tenu du fait qu'il existe toujours un risque de contagion par le COVID 19. Les estimations initiales faites par Cotelco Atlántico ont doublé, a déclaré le maire.

Le secteur gastronomique est également un secteur qui a bénéficié, en plus du Carnaval, du match joué par l'équipe nationale colombienne jeudi 24 mars dernier contre la Bolivie, ce qui a entraîné une augmentation de 30 % des ventes.

Les magasins tels que les magasins d'alcool, les bars, les coiffeurs, les stations-service et les pharmacies ont enregistré une augmentation significative des ventes. Le secteur des transports a également bénéficié, compte tenu des chiffres fournis par El Heraldo, les dépenses moyennes des touristes pendant les 4 jours du carnaval, nationaux et étrangers, étaient d'environ 1 330 millions de pesos par visiteur. En outre, on estime que quelque 350 000 personnes sont arrivées à Barranquilla.

Un autre point favorable, signalé par les autorités de la circulation et de la police de l'Atlantique, est qu'aucun décès n'a été signalé par accident de la route. Seuls 2 accidents mineurs ont été enregistrés, qui n'ont causé aucun décès. L'une des stratégies réussies qui a permis d'atteindre ce chiffre était « Gagnez la boisson la plus chère de votre vie », qui a approché les personnes qui ont visité des magasins d'alcool pendant le carnaval. Ils ont reçu un message axé sur la sensibilisation des citoyens « à la façon dont une mauvaise décision peut complètement éteindre la joie du carnaval ».

Javier Visbal, directeur adjoint de l'opération Atlantic Transit, a déclaré :

a ajouté que cette campagne avait été mise en œuvre dans les différentes municipalités de la région métropolitaine de Barranquilla.

La police de l'Atlantique a assuré qu'elle avait un record de 72 283 véhicules entrés et 62 427 quittant l'Atlantique par des routes nationales, du vendredi au mardi, jours où le carnaval était célébré. En outre, ils ont indiqué avoir déposé 206 plaintes.

Les chiffres positifs laissés par cet événement, l'un des événements les plus importants du pays, peuvent être résumés par les mots que la reine du carnaval, Valeria Charris, a déclaré à la fin des vacances : « J'ai déjà réalisé le rêve de beaucoup d'entre vous pour ce carnaval de Barranquilla 2022 qui nous a ramenés joie. Ce carnaval nous montre qu'il vaut la peine de rêver et que rien n'est impossible ». Le jeune homme de 23 ans a été le premier « souverain » choisi par le peuple.

Elle a gagné les applaudissements, selon le maire Pumarejo, car « dès la première minute, elle a personnifié la détermination à réaliser les rêves, l'inclusion et le renouveau que notre Carnaval appelle de ses vœux. Barranquilla remporte un ambassadeur hors pair. Merci pour votre livraison ! » , a-t-il écrit sur son compte Twitter.

