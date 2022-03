La mère de Joshimar Yotún au but au Pérou vs Paraguay : « Il a couvert la bouche de tout le monde »

Ce mercredi 30 mars, América Noticias a interviewé Maria Julia Flores, mère de Joshimar Yotún. L'heureuse femme a raconté combien elle a célébré après le triomphe de l'équipe nationale péruvienne contre le Paraguay. Comme vous vous en souvenez, son fils était l'un des propriétaires des deux buts qui nous ont menés à la victoire, ce qui signifie pour le Pérou le passage au repêchage intercontinental avec un rival asiatique, qui sortira vainqueur entre les Émirats arabes unis et l'Australie.

Bien que cela soit vrai, Mme Flores a indiqué que la réalisation d'un est la réussite de tous, l'objectif de son fils représente une réponse à tous ceux qui ne croyaient pas en lui, et qui ont même critiqué sa performance au Pérou contre Uruguay, un match que nous avons perdu 1-0.

« Ce triomphe est pour tous les incroyants et pour toutes les personnes qui parlent parfois mal et qui ont dit : « Joshimar en Uruguay n'a pas joué. » Oui, c'est vrai, c'était bas, nous n'avons pas à dire non, cela a été vu sur le terrain, Joshimar vient du fait qu'il n'a pas joué pendant combien de temps, et tout cela, mais regardez maintenant. Il a couvert la bouche de tout le monde », a-t-elle déclaré très fièrement à l'émission América Televisión.

De cette façon, la dame a sorti ses griffes pour son fils. Et ce n'est vraiment pas nouveau, car dans une interview pour Latina Noticia, elle a avoué qu'elle n'avait aucun problème à affronter les détracteurs de son fils.

« Je me bats avec tout le monde si j'entends qu'ils parlent (mal) de mon fils », a-t-il dit en riant à cette occasion.

IL NE POUVAIT PAS DORMIR

María Julia Flóres a déclaré à América Noticias à un autre moment qu'elle était incapable de dormir après le triomphe péruvien, et ce n'est pas précisément à cause de la célébration de l'aube, mais à cause de l'euphorie et de l'excitation qu'elle ressentait en regardant le match. Elle est arrivée à l'État national le 29 mars avec son mari et sa belle-sœur, qu'elle n'a pas hésité à embrasser dans chaque but et moment passionnant du concours, qui était 2-0, remportant le Pérou avec les buts de Yoshimar Youn et Gianluca Lapadula.

Il ne faut pas oublier qu'avant cela, Maria Julia avait demandé à son fils de tout livrer sur le terrain comme d'habitude, et elle était très sûre que la victoire était la nôtre.

« Je lui dis toujours qu'il doit tout laisser sur le court, qu'il démontre ce cadeau que Dieu lui a donné, des bénédictions, qu'il soit calme, que personne ne le prive de sa joie dans le match et des bénédictions pour lui et tous ses coéquipiers. Aujourd'hui, nous avons gagné de toute façon, nous allons nous qualifier pour le championnat du monde », a déclaré Mme Flores le 29 mars, quelques heures avant le match.

COMMENT S'EST DÉROULÉ LE MATCH PÉROU VS PARAGUAY ?

Après la fin du Pérou vs Paraguay, la dame a été approchée par Latina et a exprimé à quel point elle était heureuse du résultat et à quel point elle était devenue nerveuse tout au long de la confrontation.

« Très content. C'était un match qui était en danger à cause de ce qui s'était passé avec l'Uruguay, mais les garçons ont montré une fois de plus qu'ils portaient leur maillot et ils nous ont donné la victoire », a-t-il commencé en disant.

Elle a également été interrogée sur ce que cela fait de voir son fils courir vers le ballon au milieu du terrain. « Super nerveux, excité, fier, ce sont des sentiments mitigés », a-t-elle répondu.

