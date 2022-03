Poste vacant à la présidence de Pedro Castillo : Un journaliste agressé par un groupe radical après des manifestations devant le Congrès

Les attaques contre la presse se poursuivent. Ce lundi 28 mars, un journaliste de Latina (Channel 2) a été agressé par un inconnu qui participait à la manifestation contre Pedro Castillo.

Ce type portait un t-shirt noir et un chapeau, tenait un drapeau jaune à la main et utilisait le bâton qui tenait cette bannière pour frapper l'homme de presse à la tête.

Bien que certains collègues aient indiqué à la police qui était celui qui avait attaqué le journaliste, le NPP l'a ignoré et l'a laissé partir, dressant même un obstacle à la progression de la presse.

Il est à noter que le journaliste latina couvrait la manifestation devant le Congrès de la République, alors que la motion de censure contre le chef de l'État était en cours de débat.

L'homme de presse marchait de la manière la plus normale, même sur les images de Canal N, vous pouvez voir qu'à aucun moment il ne s'approche d'eux ou ne les regarde simplement, malgré cela, l'homme l'attaque de manière inattendue.

Il convient de mentionner que ce n'est pas la première fois que ces groupes radicaux s'en prennent à des journalistes lors des différentes manifestations. À plusieurs reprises, la manière dont ces groupes maltraitent les journalistes a été saisie.

À un autre moment, les manifestants ont commencé à lancer des pièces de monnaie et des pelures de banane, de sorte que les forces de l'ordre ont dû mettre en place un cordon de police pour ceux qui étaient pour et contre la motion à affronter.

10 PHRASES DE PEDRO CASTILLO PENDANT

- « Je ne ferai jamais table rase de légalité et je continuerai à lutter de toutes mes forces pour consolider l'institutionnalité ».

- « Tout au long de ces mois, j'ai rencontré mon peuple, j'ai ressenti leur affection et leur reconnaissance. J'ai également entendu des plaintes et des critiques très sévères à l'égard de ma direction que j'écoute et que j'accepte avec humilité. »

- « La vacance promue est due à la cause d'une incapacité morale permanente. Tout le monde sait qu'il ne contient pas un seul élément qui le supporte valablement, puisqu'il s'agit d'une compilation de versions d'un secteur de la presse. »

- « Je demande, comment est-il possible que j'aie l'intention d'accuser et de punir les actes de tiers ? C'est comme si Paula commettait une faute et qu'Elena était punie. »

- « En outre, un fait qui a beaucoup retenu l'attention est que la motion a été rédigée principalement en tenant compte de reportages journalistiques biaisés, contradictoires et non corroborés. »

- « Cette motion est le meilleur exemple de la façon dont le procès médiatique a réussi à faire admettre une demande de vacance de poste. »

- « Peuple péruvien, travaillons ensemble pour combattre les véritables ennemis de la patrie, la corruption, la pauvreté, la discrimination, les inégalités, l'insécurité citoyenne, la violence à l'égard des femmes n'en sont que quelques-uns. »

- « Cet après-midi, je serai jugé par vous, contrairement à ce que mes détracteurs ont annoncé, j'ai personnellement exercé ma défense renforcée par la vérité que je dévoile. »

- « Le rejet de cette proposition de vacance ne signifie pas que les questions ne font pas l'objet d'une enquête plus approfondie. C'est tout le contraire. Nous sommes prêts à continuer de collaborer avec les enquêtes et les organismes concernés. »

- « Députés, je vous demande de voter pour la démocratie, de voter pour le Pérou, de voter contre l'instabilité. »

