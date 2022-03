Le gouvernement de Santander dénonce qu'ils n'ont pas été socialisés dans l'étude d'impact environnemental de la fracturation

Quelques heures après avoir appris que l'Autorité nationale des licences environnementales (ANLA) avait accordé à Ecopetrol la licence pour démarrer le projet pilote de fracturation hydraulique Kalé, à Puerto Wilches (Santander), les autorités locales ont indiqué qu'elles n'étaient pas socialisées avec l'étude d'impact environnemental. En outre, ils soulignent que l'initiative a été approuvée même si elle n'est pas recommandée.

Le projet pilote de recherche Kalé (PPI) vise à recueillir des informations techniques, environnementales et sociales, dont les résultats pourraient constituer le scénario permettant la mise en œuvre de la fracturation hydraulique en tant que pratique d'exploration pétrolière dans le pays. Ce projet approuvé à Puerto Wilches prévoit le forage d'un puits de 200 pieds (60,96 mètres) qui aura une trajectoire allant jusqu'à 4 000 pieds, soit 1 219 kilomètres.

Les entités liées au projet veillent à ce que les projets de fracturation hydraulique disposent de toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que l'initiative n'a pas d'impact environnemental et, au contraire, profite à la communauté. De même, ils ont souligné que l'on ne comprend pas pourquoi certains veulent torpiller le processus.

Malgré ces déclarations, le gouvernement, et même les habitants de Puerto Wilches, ont insisté sur le préjudice environnemental que pourrait entraîner ce projet. Ils ont souligné que la région de Magdalena Medio est l'une des plus importantes du pays et ils craignent que la faune et la flore locales ne soient affectées, ce qui affecterait leurs principales activités économiques.

Il convient de mentionner que l'Observatoire environnemental de la municipalité a indiqué qu'il n'avait pas été clair sur le projet pilote d'exploitation et a dénoncé qu'il essayait de connaître les informations depuis longtemps, mais qu'il n'y avait pas eu accès au matériel. Ils ont déclaré qu'ils devaient collecter eux-mêmes des données et ont découvert des variables inquiétantes susceptibles d'affecter la population.

« Cependant, de la Free Fracking Alliance, nous avons analysé l'étude d'impact environnemental auprès de 100 organisations, détectant plusieurs lacunes telles que des effets sur la santé publique, car il n'y a pas de clarté quant à la compensation qui sera effectuée », a déclaré Luisa Acuña, membre de l'observatoire.

L'Observatoire de l'environnement a indiqué que d'autres effets ou conséquences, selon des études menées par des universités d'autres pays, expliquent les dommages que subira l'écosystème, en commençant par la pollution des sources d'eau par les fluides qui doivent être utilisés, en plus de la microsismicité (mouvements qui se produisent dans les sols). caractérisé par de petites ruptures de la terre, près de sa surface).

En outre, le secrétaire à l'environnement de Santander assure qu'il existe un risque que des communautés soient violées à la suite de cette pratique.

« Le risque potentiel auquel sont confrontées les communautés nous oblige à prendre des mesures d'atténuation pour éviter la présence d'acteurs qui propagent la violence armée contre les précurseurs ou les détracteurs de ce projet », a déclaré Sarmiento.

Malgré les inquiétudes et l'opposition qui ont été exprimées, PPI Kalé va aller de l'avant. Le gouvernement de Santander a indiqué qu'il s'attendait à ce que le copetrol « se conforme à tous les protocoles d'urgence, aux technologies ayant un impact minimal et à une divulgation solide lors des tables de participation communautaire ».

