Le gouvernement colombien exhorte le Venezuela à extrader le commandant des dissidents des FARC après une attaque dans le sud de Bogotá

La récente attaque qui a eu lieu dans la ville de Bogotá, qui a fait un bilan tragique de deux mineurs, une fillette de 5 ans et un garçon de 12 ans, 39 blessés et près de 60 maisons touchées dans la ville de Ciudad Bolivar, a conduit à la tenue d'un conseil de sécurité aujourd'hui, le 29 mars, aux heures du matin du maire Claudia López et le président Iván Duque.

L'attaque qui leur a déjà été attribuée via les réseaux sociaux par des membres du 33e Front des dissidents des FARC, disant qu'elle était en commémoration de la mort de Manuel Marulanda Vélez alias Tirofijo en 2008, a suscité rejet et indignation dans le pays en général.

Le président de la capitale a souligné la nécessité urgente que les criminels soient tenus responsables devant la justice colombienne. « Nous demandons au gouvernement vénézuélien d'identifier, de capturer et d'extrader tout membre du groupe résiduel Frente 33 des dissidents des FARC pour répondre de cette attaque lâche et criminelle », a déclaré le maire López.

Claudia López a également demandé, mais cette fois au gouvernement national, que sept mécanismes de sécurité soient activés à Bogotá, tels que : le renforcement des renseignements contre les criminels, des renforts militaires aux entrées et sorties de la capitale, un plan de bouclier, exclusif à Dipol, Dijín et Diase pour la ville, ordonnant que les télécommunications et les entreprises liées fournissent des informations lorsque cela est nécessaire, dispose des ressources dont elles ont besoin auprès de l'Unité nationale des victimes et renforce les capacités de surveillance, en particulier dans la ville de Ciudad de Bolívar .

Après la vidéo publiée sur les réseaux sociaux selon laquelle le 33e Front des FARC, des dissidents ont revendiqué la responsabilité de l'attaque terroriste dans un centre de soins immédiats (CAI) à Ciudad Bolívar, au sud de Bogotá. La police nationale a fourni des informations tirées du dossier judiciaire de Javier Alonso Velosa García, alias John Mechas, chef de ce front et planeur de l'explosion.

Selon certaines informations, cet événement violent s'inscrivait dans le cadre de la célébration de l'anniversaire de la mort de Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, décédé le 26 mars 2008. En outre, ils ont indiqué à l'avance que ces actions violentes visent des membres des forces de sécurité.

Les médias locaux ont assuré que l'homme nommé pour poser la bombe est reconnu comme Anfo. Selon la police métropolitaine de Bogotá, Anfo a planté une bombe composée de nitrate d'ammonium et de carburant. Le patrouilleur Joan Camilo Fonseca, qui a dû être hospitalisé pour ses blessures, disent les enquêteurs, aurait vu le moment où la valise a été abandonnée. Avec cet alias sur le radar, le ministre de la Défense, Diego Molano, le président, Iván Duque et la maire de Bogota, Claudia López, ont annoncé qu'une récompense de 300 millions de dollars était offerte à quiconque fournissait les informations nécessaires pour clarifier ce qui s'est passé des informations qui permettraient à l'intellectuel et auteurs matériels de l'attaque à établir.

« Nous avons des capacités internationales, en collaboration avec le FBI et le groupe antiterroriste de la Direction des enquêtes criminelles et Interpol (Dijín) pour atteindre le alias Jhon Mechas. Nous sommes réunis depuis samedi pour atteindre les responsables de l'externalisation criminelle à Bogota et ceux responsables de l'embauche de ces groupes dans la capitale de la République », a expliqué le général Jorge Luis Vargas.

Ce groupe avait déjà revendiqué la responsabilité des attaques de l'année dernière contre une brigade de l'armée à Cúcuta et contre l'hélicoptère à bord duquel le président Iván Duque se mobilisait. Sa zone d'interférence est la zone frontalière, à travers le secteur Caño Negro, entre la région de Catatumbo et l'État de Zulia au Venezuela. À partir de là, il coordonne les activités liées au trafic de drogue et les actions armées contre les forces de sécurité.

