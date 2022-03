La CNDH a émis une recommandation dans le cas de José Manuel Del Río Virgen : elle a confirmé sa détention arbitraire

La Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) a adressé une recommandation au Bureau du procureur général de l'État de Veracruz (FGEV) concernant le cas de l'ancien secrétaire technique du Sénat de la République, José Manuel Del Río Virgen, lorsqu'elle a établi qu'il y avait étaient diverses irrégularités dans son cas, telles que la détention arbitraire, l'imputation injustifiée des faits, ainsi que la violation de la légalité et de la diligence raisonnable.

« La CNDH a documenté que Del Rio Virgen avait été appréhendé dans le territoire de Veracruz le 22 décembre par un groupe de huit personnes qui ont pointé des armes d'épaule sur le véhicule et ne l'ont pas informé à temps du motif de son arrestation, en plus d'être surveillé depuis Tuxtepec, Oaxaca, où il était allé se promener avec sa famille », a-t-il dit. le corps dirigé par Rosario Piedra Ibarra.

Il a souligné que le juge superviseur Francisco Reyes Contreras l'avait lié au procès pour le meurtre de René Tovar, candidat à la mairie de Cazones de Herrera, le jour du scrutin le 6 juin 2021, mais la CNDH a accrédité que l'autorité judiciaire locale avait signalé que le mandat d'arrêt avait été demandé après les enquêtes menées du 19 juin au 9 décembre 2021, ont fourni de « nouvelles preuves » contre lui pour une implication probable dans l'homicide.

Le CNDH (photo : Archive)

La CNDH a souligné que ces « nouveaux éléments de preuve » n'étaient que des extensions des déclarations de témoins, qui ont été rendues le 20 octobre 2021, mais entre la date de ces témoignages et la demande de mandat d'arrêt, Del Rio Virgen n'a pas été convoqué à comparaître.

Il a souligné que les autorités de l'État n'avaient pas procédé à une évaluation objective des preuves alléguées, « à aucun moment la participation de José Manuel del Río Virgen à la commission d'un crime ne se produit, entraînant une erreur flagrante de faits ».

« Son action a violé le droit d'accès à la justice dans son mode de justice, en procédant à une mauvaise évaluation des preuves, en rejetant la vérité des faits et en cherchant à créer une variante parallèle de la réalité en abusant de ses pouvoirs et de l'exercice du pouvoir », a souligné l'organisme des droits humains.

La Commission a également souligné la violation des droits de l'homme des personnes voyageant avec Del Rio Virgen, y compris un mineur, qui a également besoin d'une réparation pour les dommages.

Photo : Facebook/José Manuel del Rio

C'est pourquoi, dans sa recommandation adressée au ministère public de Veracruz et à son chef, Verónica Hernández Giadáns, la CNDH demande que les dommages causés à José Manuel del Río Virgen et à ceux qui ont été témoins et ont subi sa détention arbitraire soient réparés, moyennant une indemnisation juste et adéquate , ils doivent donc être enregistrés dans le registre national des victimes.

Le 11 mars, Ricardo Monreal, président du Conseil de coordination politique (Jucopo) du Sénat et leader du banc de Morena à la Chambre haute, Ricardo Monreal, a célébré la protection que son conseiller, José Manuel del Río, a obtenue, puisque - a-t-il assuré - il a été « confirmé » qu'il y avait un » machination d'un crime » de la part du gouvernement de Veracruz, qui dirige Cuitláhuac García, également issu de Morena.

« Il est regrettable et douloureux que le parquet de la République concentre son énergie et ses efforts institutionnels sur la machination des crimes, à des fins douteuses », a déclaré Monreal Ávila en position.

Ricardo Monreal a souligné que le FGE de Veracruz travaille sous slogan dans le cas de José Manuel del Río Virgen (Photo : Reuters)

L'affaire ébranle la politique mexicaine depuis fin décembre, lorsque le parquet de Veracruz a annoncé l'arrestation de José Manuel Del Rio, ancien adjoint et actuel secrétaire technique de Jucopo, pour le meurtre de Remigio René Tovar, candidat en 2021 à la mairie de la municipalité de Cazones de Herrera par le parti Movimiento Ciudadano (MC).

Alors qu'une partie de Morena, le parti du président Andrés Manuel López Obrador, a soutenu les arguments de Ricardo Monreal, qui cherche à se présenter à la présidence en 2024, une autre faction a soutenu Cuitlahuac Garcia, dont Claudia Sheinbaum, chef du gouvernement de Mexico et également membre du président.

