Dans leur rapport sur la stratégie de défense, les États-Unis ont identifié la Chine comme son « concurrent stratégique le plus important »

Le gouvernement du président des États-Unis, Joe Biden, a présenté lundi un projet de loi budgétaire de 5,79 billions de dollars, avec une augmentation des dépenses de défense coïncidant avec la guerre en Ukraine, qu'il souhaite financer en augmentant les impôts sur les entreprises et les plus riches.

Dans sa proposition de 277 pages, la Maison Blanche demande au Congrès d'approuver pour l'exercice 2023, qui commence en octobre prochain, un budget de 5,79 billions de dollars, contre 5,85 milliards de dollars en 2022.

Au total, le gouvernement américain souhaite allouer 813 milliards de dollars à la défense, soit une augmentation de 4% par rapport à l'exercice 2022, dont 31 milliards de dollars seraient de nouvelles dépenses.

Pour la guerre en Ukraine et pour renforcer le flanc est de l'OTAN, l'administration Biden cherche à allouer 6,9 milliards de dollars afin de « contrer » l'invasion russe du territoire ukrainien.

Dans un communiqué, Biden a appelé à la poursuite des dépenses pour répondre « à l'agression » du président russe Vladimir Poutine contre l'Ukraine, « avec le soutien des États-Unis pour les besoins économiques, humanitaires et de sécurité de Kiev ».

Lors d'une conférence de presse ultérieure, le président a souligné que l'augmentation des dépenses de défense était due au fait que « le monde a changé » en raison de la concurrence de pays tels que la Chine et la Russie, qui nécessiteront des investissements contre les cyberattaques et de nouvelles capacités dans l'espace, y compris hypersonique missiles.

« Ce sera l'un de nos plus importants investissements dans la sécurité nationale », a déclaré Biden.

La « numéro deux » du ministère américain de la Défense, Kathleen Hicks, a approfondi ce point, déclarant que la Chine est le principal concurrent stratégique des États-Unis et a qualifié la Russie de « menace sérieuse pour l'ordre mondial » en raison de son « invasion non provoquée » et de ses « tactiques vicieuses ».

Lors de la conférence de presse, Hicks a noté que la stratégie américaine sera basée sur la « dissuasion », la Chine étant son « concurrent stratégique le plus important ».

« La République populaire de Chine a le potentiel militaire, économique et technologique pour défier le système international et nos intérêts en son sein », a-t-il dit, ajoutant que d'autres « menaces persistantes » sont la Corée du Nord, l'Iran et des « organisations extrémistes violentes ».

« Défendre la patrie ; céder la place à la menace croissante de plusieurs domaines posée par la Chine ; dissuader les attaques stratégiques ; dissuader l'agression tout en se préparant à l'emporter dans un conflit si nécessaire ; donner la priorité au défi de la Chine dans l'Indo-Pacifique ; défi de la Russie en Europe et construire une force conjointe résiliente et une défense écosystème », a-t-il détaillé sur les priorités américaines.

« De même, notre demande de budget prévoit des investissements qui soutiennent le Commandement européen des États-Unis et renforcent notre engagement ferme envers l'OTAN. Nous optimiserons la capacité de réaction de la force conjointe, fournirons une assistance à Kiev par le biais de l'Initiative ukrainienne d'assistance à la sécurité et renforcerons les programmes de coopération », a-t-il souligné.

Hicks a également expliqué que le budget « fournit au Ministère des ressources pour soutenir et renforcer la force interarmées », ainsi que « déployer des forces crédibles pour le combat aujourd'hui » et en même temps se préparer « aux menaces de l'avenir ».

