C'est ainsi que le conseil de la capitale a fait, selon le rapport de « Bogotá, comment allons-nous ? »

Récemment, le premier rapport sur le suivi et l'évaluation de la performance institutionnelle du Conseil de Bogotá a été publié, dont les membres ont pris leurs fonctions en janvier 2020. Les résultats ont été présentés par « Bogotá how are we going », l'exercice citoyen qui surveille la qualité de vie de la capitale, à travers son programme : « Council How Vamos ».

Il est important de noter que le suivi du Conseil a dû être suspendu au cours des périodes 2020-I, 2020-II et 2021-I en raison des mesures d'isolement décrétées par le gouvernement du district national en raison de la pandémie de covid-19. Ainsi, après 3 périodes, le rapport est à nouveau soumis avec l'analyse de 2021-II.

Compte tenu de la nouvelle dynamique découlant de la pandémie, « Council How Vamos » a procédé à un ajustement méthodologique afin de poursuivre son exercice citoyen régulier de suivi, de suivi et d'évaluation de la performance institutionnelle du conseil de district. Ainsi, le programme a concentré son attention sur la performance des troupeaux et des conseillers, en particulier sur le contrôle politique (PC) et l'activité normative (AN).

L'équipe de « Council how are we going » était présente aux 145 sessions. À partir de là, il a été déterminé que la Première Commission du plan de développement et de l'aménagement du territoire avait tenu le plus de débats sur les questions de contrôle politique, avec 20 sessions, et en activité normative, avec le même nombre de réunions.

Au second semestre 2021, « 70 propositions sur les 640 déposées au cours du semestre ont été débattues, qui ont été débattues lors de 58 sessions du Conseil ». 32% des sessions ont porté sur la mobilité et les transports en ville, sur des sujets tels que : le métro, le couloir vert du septième, l'état du réseau routier et le vélo voies.

« Si l'on compare le nombre total de sessions tenues par rapport au volume de propositions discutées, le Comité des finances a discuté d'un plus grand nombre de propositions par session », indique le rapport. Alors que, en ce qui concerne l'activité normative, 38 projets d'accords ont été discutés, dont 17 ont été convertis en accords de ville. « 57% de ces nouvelles initiatives sont liées à l'environnement, à la santé et à la sécurité publique, toutes rédigées par des conseillers », a-t-il ajouté.

En ce qui concerne les sujets présentés par l'administration Claudia López, 32% des sessions Cabildo ont porté sur des sujets tels que : le budget du district 2022, le plan de planification territoriale (POT) et le plan de sauvetage social et économique.

Comportement des bancs et des conseillers

Le rapport a assuré que le comportement des bancs et des conseillers était remarquable en général. En termes d'activité réglementaire, 77 % des bancs ont obtenu une note supérieure à 85 %, tandis que 35 conseillers (77 %) ont obtenu un rendement remarquable grâce à l'attention portée à la méthodologie et quatre d'entre eux ont dépassé 90 % de la note.

En ce qui concerne le contrôle politique, « 92 % des bancs ont obtenu des résultats importants avec des notes supérieures à 76 % ; aucun n'a obtenu de « mauvais » ou « mauvais » résultats (moins de 25 %) ». Dans ce cas, 93 % des conseillers (42) ont obtenu un score supérieur de 75 % et un seul d'entre eux a obtenu un score supérieur à 90 %.

Dans les deux cas, les cinq premières places qui se démarquent sont : le Parti de l'Alliance verte, le Parti Centro Democrático, la Coalition Humana-UP en Colombie et le Parti libéral. Ils représentent « les trois forces du Conseil de Bogotá : l'opposition, le gouvernement et l'indépendance », conclut le rapport.

