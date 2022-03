Avec une oreille à Lima, la Colombie joue sa dernière carte pour se rendre à la Coupe du monde au Venezuela : temps, télévision et formations

Les qualifications pour l'Amérique du Sud se terminent par une journée bien remplie. Le Brésil, l'Argentine, l'Équateur et l'Uruguay étant déjà qualifiés, trois équipes ont proposé de conserver leur billet pour le repêchage face à la cinquième place en Asie pour tenter d'être présentes à la Coupe du monde 2022 au Qatar. L'une des équipes qui se battent pour ce passage est la Colombie, qui se rendra au Venezuela. Au stade Cachamay de Puerto Ordaz, à partir de 20h30, avec les arbitres du Brésilien Wilton Sampaio. Il sera télévisé par la télévision.

Les caféiculteurs, qui venaient de battre la Bolivie avec une autorité de 3 à 0 jeudi dernier, ont 20 unités et sont à la sixième place, une seule du Pérou, entité qui a aujourd'hui le privilège de jouer au Repechage (le rival quitterait l'Australie, les Emirats arabes unis, l'Irak et le Liban). L'autre avec des possibilités mathématiques est le Chili, avec 19.

De quoi les employés de Reinaldo Rueda ont-ils besoin pour se qualifier ? Ils doivent gagner et espérer que les hommes de Ricardo Gareca ne pourront pas battre le Paraguay de Guillermo Barros Schelotto. En cas de match nul contre Vinotinto, leurs chances sont réduites à la défaite du Pérou et au Chili non gagnant (il reçoit l'Uruguay), puisqu'il serait cinquième par différence de buts.

À la tête du directeur technique, il y a l'idée de créer deux variantes. La première est l'entrée du milieu de terrain Mateus Uribe au lieu de Juan Guillermo Cuadrado. L'autre est que Juan Fernando Quintero remplacerait Luis Sinisterra.

Le Venezuela, coulé en dernière position avec seulement 10 points et ayant l'intention de participer aux prochaines séries éliminatoires, va revêtir le costume du juge ce jour. Le destin voulait que l'Argentin José Néstor Pekerman, qui a commandé la Colombie aux champions du monde au Brésil 2014 et en Russie 2018, soit assis sur le banc des remplaçants locaux.

Vinotinto apportera six modifications par rapport à la 11e qui vient de sa chute face à l'Argentine : Ronald Hernández pour Roberto Rosales, Oscar González pour Jhon Chancellor, Tomás Rincón pour Miguel Navarro, Jefferson Savarino pour José Martínez, Romulo Otero pour Cristian Cásseres et Darwin Machís pour Josef Martinez.

Formations probables :

Venezuela : Wuilker Faríñez ; Ronald Hernandez, Nahuel Ferraresi, Christian Makoun et Oscar Gonzalez ; Tomas Rinçon, Yangel Herrera ; Jefferson Savarino, Romulo Otero et Darwin Machis ; Solomon Rondon. DT : Jose Pekerman.

Colombie : David Ospina ; Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, William Tesillo et Frank Fabra ; Mateus Uribe, Gustavo Cuellar et James Rodriguez ; Juan Fernando Quintero, Luis Diaz et Luis Muriel. D.T. : Reinaldo Rueda.

Stade : Cachamay de Puerto Ordaz

Arbitre : Wilton Sampaio (Brésil)

Hora : 20.30

Télévision : Deport TV

Classement :