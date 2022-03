Avec plage privée et villas : c'est l'hôtel de luxe que Tri a choisi pour Qatar 2022

Bien qu'elle n'ait pas encore obtenu son billet pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, la Fédération mexicaine de football (FMF) a déjà entamé les préparatifs en vue de la dispute de la Coupe du monde 2022 au Qatar. En ce sens, l'équipe nationale mexicaine possède déjà l'hôtel qui les accueillera lors de leur participation au plus important tournoi de football du monde. Contrairement aux salles des éditions précédentes, le lieu se distingue par son confort et son luxe.

Simaisma, un complexe cinq étoiles exclusif situé dans la municipalité de Sumaysimah, accueillera le drapeau tricolore lors de sa participation au tournoi. C'est un complexe d'environ 82 km, ainsi qu'une plage privée et des villas de deux ou trois chambres. Selon la description sur le site web du lieu, il est classé comme un hôtel à l'atmosphère familiale.

Selon les informations fournies par les réseaux sociaux de Simaisma, les prix pour chaque nuit dans des villas avec piscine privée peuvent varier de 6 000 à 9 000 MXN, soit entre 1 100 QAR et 1 700 QAR. Cependant, les prix sont applicables pour les saisons où l'afflux de personnes n'exige pas le plus des installations.

Il n'est actuellement pas possible d'effectuer des réservations en ligne après le 2 novembre 2022. Toutefois, pour occuper les installations les moins chères la nuit la plus proche de la période de séjour de l'équipe nationale mexicaine, c'est-à-dire du 31 octobre au 1er novembre, 35 600 MXN plus taxes doivent être payées. La construction de 231 mètres carrés comprend le séjour d'un maximum de six personnes et comprend toutes sortes de services, ainsi que le petit déjeuner.

La villa suivante est composée de trois chambres avec vue sur la piscine et coûte 41,1 mille MXN par nuit. Il est suivi d'un complexe de deux chambres et d'une piscine privée pour 46 600 MXN, ainsi que d'une villa de trois chambres et d'une piscine pour 52 000 MXN. L'établissement le plus cher a une superficie de 427 mètres carrés, quatre chambres, une piscine et une terrasse, dont la valeur par nuit est de 87,7 milliers de MXN.

