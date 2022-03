Pourquoi le Deportivo Cali a poursuivi River Plate contre la FIFA

Soccer Football - Primera Division - River Plate v Boca Juniors - Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti, Buenos Aires, Argentina - March 20, 2022 River Plate's Agustin Palavecino looks dejected after the match REUTERS/Agustin Marcarian

Après une série de mauvais résultats, le Deportivo Cali a remporté une nouvelle victoire contre Cortuluá pour la 13e date de la BetPlay League. L'équipe « Verdiblanco » a gagné 2-1 au stade de Palmaseca grâce aux scores de Kevin Velasco (9′) et Yony González (53′) ; lors de la visite Luis Carlos Ruiz (86′), l'un des buteurs du championnat avec sept buts, à prix réduit sur la visite.

Avec ce résultat, ceux menés par l'entraîneur Rafael Dudamel ont pu sortir de la dernière position, se plaçant désormais à la case 18 du championnat. Bien que la qualification pour le groupe des huit semble compliquée, Cali garde l'espoir de renverser l'histoire avec une série de plusieurs victoires consécutives.

Cependant, l'absence de résultats du paquet « sucre » doit être aggravée par un autre problème, mais au niveau judiciaire. Marco Caicedo, président de l'institution, a confirmé ce lundi dans une interview au journal Olé avoir intenté une action en justice contre River Plate pour non-respect du flyer argentin, Agustín Palavecino, qui a signé avec le tableau 'Millionario' en février 2021.

Sur la photo : Marco Caicedo, président du Deportivo Cali. (Coprensa - Diego Pineda)

Le bordel est le suivant. Selon les chiffres d'Olé, River a acquis Palavecino l'an dernier en échange de 1,8 million de dollars, soit 35 pour cent de son laissez-passer. Cependant, lors de la négociation, une obligation d'achat a été fixée pour 30% supplémentaires du joueur s'il a joué dans la moitié des matches de l'équipe argentine. Cette condition a été remplie le 7 novembre dernier, lors de la victoire 5-0 contre Patrontato pour la 20e date de la Ligue professionnelle argentine 2021.

River a donc été obligée de verser 1,7 million de dollars supplémentaires à Cali pour ce pourcentage restant. Cependant, Caicedo a déclaré que ce paiement n'avait pas encore été effectué, étant donné que la date limite était jusqu'en décembre.

« Nous avons essayé par tous les moyens amicaux, car de bonnes relations entre les clubs sont présentes, jusqu'à ce qu'ils ne répondent plus et nous avons dû engager une action en justice auprès de la FIFA. Nous avons eu de la patience, jusqu'à ce qu'ils cessent de nous répondre et que nous n'ayons plus de ressources », a déclaré le leader de Cali.

« Nous savons à 100% que nous avons le plancher juridique avec toute la vérité, la subsistance et la documentation à l'appui », a ajouté le président du groupe 'Azucarero', qui a clôturé en disant qu'il devait se rendre à l'instance dirigeante du football en dernier recours.

Selon les informations publiées dans Olé, River n'est pas encore au courant de ce processus judiciaire et ils soutiennent que les retards de paiement ont été causés par des blocus en Argentine pour les sorties de grandes quantités de dollars.

En additionnant les deux versements convenus, River Plate paierait 3,5 millions de dollars à Cali pour le laissez-passer d'Agustín Palavecino. Photo : REUTERS/Alejandro Pagni

Palavecino a laissé le Deportivo Cali comme son joueur le plus précieux, puisqu'il valait alors environ 1,8 million d'euros, selon le portail spécialisé Transfermarkt. Et depuis son arrivée à River Plate, sa valeur marchande n'a cessé de grimper en flèche, le même site Web l'estimant actuellement à six millions.

Sous la direction de l'entraîneur Marcelo Gallardo, le volant argentin a été le protagoniste de la plupart des matches. Rien qu'en 2021, Palavecino a joué 45 matches, entre les tournois de ligue, de coupe et internationaux et, en outre, a marqué cinq buts.

Plus tôt cette saison, le milieu de terrain de 25 ans avait une blessure au genou gauche, ce qui l'a contraint à rater les premiers matches. Sur les sept dates jouées par River en Coupe de la Ligue, celle-ci a été disponible en quatre, et une seule a été partante.

CONTINUEZ À LIRE :

Le Pérou a dénoncé à la FIFA l'arbitre qui a annulé le but contre l'Uruguay : Qu'en est-il de la Colombie ?