Le Royaume-Uni a prévenu que le groupe Wagner enverrait des mercenaires dans l'est de l'Ukraine

Les services de renseignement militaires britanniques ont annoncé lundi que la société militaire privée russe, le groupe Wagner, avait été déployée dans l'est de l'Ukraine.

« Plus de 1 000 mercenaires, y compris les plus hauts dirigeants de l'organisation, devraient se déployer pour participer à des opérations de combat », a déclaré le ministère britannique de la Défense.

Le rapport indique que le personnel de Wagner a été privilégié pour le conflit en Ukraine plutôt que pour les opérations en Afrique et en Syrie. Cela a été motivé par de lourdes pertes et une invasion qui a été ralentie par une résistance ukrainienne féroce et de graves problèmes logistiques.

Ces dernières années, les sociétés militaires privées, telles que le groupe Wagner, sont devenues un outil essentiel avec lequel la Russie étend son influence dans le monde tout en défendant ses intérêts. Actuellement, des mercenaires russes sont présents dans au moins 30 pays sur quatre continents, ce qui démontre l'expansion de ce phénomène qui a eu lieu dans le conflit en Ukraine en 2014 lors de son premier procès.

Bien que les sociétés mercenaires soient techniquement illégales en vertu de la Constitution russe, le fait est qu'elles sont devenues un élément clé de la stratégie de « guerre hybride » de Moscou et offrent au chef de l'Etat russe Vladimir Poutine un moyen par lequel « mener à bien sa politique et faire avancer le russe national security interests around the world », selon un rapport du Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Les mercenaires du groupe Wagner dans la région de Starobeshevo dans le Donetsk ukrainien

En général, selon les auteurs de The Moscow Mercenary Wars, ces sociétés de sécurité sont détenues par des oligarques proches du Kremlin, tels que Prigozhin, très proche de Poutine et soumis à des sanctions de la part des États-Unis.

L'une de ses principales tâches consiste à renforcer la politique étrangère de la Russie et à étendre son influence dans le monde entier, car grâce aux mercenaires, Moscou est en mesure de soutenir certains pays ou partenaires.

D'un point de vue militaire, étant donné les capacités de ces mercenaires (généralement d'anciens membres des forces de sécurité), les alliés peuvent être renforcés, tandis que la présence militaire est établie dans des contextes où il n'y en avait pas et perturbe même l'équilibre des forces dans certains conflits « tout en maintenant une degré de déni plausible de la part du Kremlin », soulignent les auteurs.

En outre, les mercenaires sont plus consommables et leur utilisation est moins risquée que le déploiement de soldats russes, surtout s'ils meurent au combat ou lors de missions d'entraînement. Selon le SCRS, le personnel des sociétés de sécurité est également devenu une source de collecte d'informations de renseignement, ainsi que pour mener des actions secrètes et des activités clandestines.

Les entrepreneurs en sécurité reçoivent une formation avant d'être envoyés à l'étranger, dans certains cas même à l'intérieur de bases militaires et avec le soutien probable de l'armée et des services de renseignement. Le groupe Wagner forme ses hommes dans deux camps à côté d'une base des services de renseignement (GRU) à Molkino, dans la région de Krasnodar.

(Avec des informations de Reuters et Europa Press)

