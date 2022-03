Anla donne son feu vert à un projet de fracturation hydraulique à Puerto Wilches (Santander)

L'Autorité nationale des licences environnementales (ANLA) a accordé à la société pétrolière publique colombienne Ecopetrol la licence pour démarrer le projet de recherche pilote (PPI) qui sera mis en œuvre à Puerto Wilches, Santander, malgré le rejet des militants écologistes de la région orientale de la Colombie.

PPI Kalé vise à recueillir des informations techniques, environnementales et sociales, dont les résultats pourraient constituer le scénario permettant la mise en œuvre de la fracturation comme pratique d'exploration pétrolière dans le pays.

Ce projet permettra de forer un puits de 200 pieds (60,96 mètres) qui aura une trajectoire allant jusqu'à 4 000 pieds, soit 1 219 kilomètres.

L'ANLA approuve un projet de fracturation hydraulique à Puerto Wilches, Santander

La compagnie pétrolière Ecopetrol a présenté à l'Agence nationale des licences environnementales (ANLA) les résultats de l'étude d'impact environnemental du projet non conventionnel appelé « Platero », situé dans la municipalité de Puerto Wilches, Santander.

Pour Gabriel Combariza, vice-président des gisements non conventionnels chez Ecopetrol, cette étude fait partie du processus d'obtention de la licence environnementale correspondante :

L'exécutif a souligné que cette étude comporte un plan de contingence et de gestion des risques qui identifie les risques potentiels, les mesures d'atténuation et les actions envisagées pour la gestion des urgences, afin de protéger la communauté, les écosystèmes, la biodiversité, les ressources en eau, le sol et l'air, entre autres aspects .

Photo du dossier. Image de la raffinerie Ecopetrol à Barrancabermeja, département de Santander, Colombie, 1er mars 2017. REUTERS/Jaime Saldarriaga

Cependant, la plénière de la société civile et les organes politiques du département de Santander s'opposent à ces pilotes et ont déclaré qu'ils étaient victimes de menaces et d'attaques qui menacent leur vie et leur intégrité.

Face à cette situation, la Colombia Fracking Free Alliance a estimé qu'une telle activité extractive, de type hydraulique, devait être censurée, car elle contredisait la Constitution écologique de 1991, l'Accord de Paris, la Convention de Rio de Janeiro, la Convention de Ramsar, entre autres instruments de droit international des droits humains.

Le Bureau du procureur général de la nation recommande également de renverser les normes qui autorisent la pratique extractive de type hydraulique en raison du manque de preuves scientifiques indiquant que cela n'affecte pas l'environnement, l'eau et la santé publique.

L'un des principaux acteurs de la discussion sur ce type d'extraction hydraulique, la Colombia Free Fracking Alliance a indiqué qu'elle s'opposait fermement au développement et au processus qui a été consolidé en moins de 5 mois, avec de nombreuses voix de rejet, une sérieuse remise en question du processus et la augmentation des actes de violence à Magdalena Medium.

Il a également souligné que les menaces de mort impliquaient l'exil d'un militant de la région.

In Context | Suspension de l'audience publique d'un projet pilote de fracturation hydraulique à Puerto Wilches en raison de manifestations - Infobae

« Il est regrettable qu'une question fondamentale dans le domaine de l'énergie n'ait pas été discutée au Congrès de la République, où les alliés du gouvernement ont retardé la discussion des projets de loi visant à interdire la fracturation hydraulique pour la troisième fois consécutive, et cela est décidé par le gouvernement Duque, avec empressement, sans garantie, et quelques mois après la possession d'un nouveau président », a déclaré la Colombia Free Fracking Alliance dans une déclaration publique.

