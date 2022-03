La science derrière le rewilding, la stratégie de restauration biologique qui révolutionne la conservation de la nature

Un million d'espèces menacées, des sécheresses extrêmes et prolongées, des inondations et des incendies catastrophiques, et la plus forte concentration dans l'atmosphère de dioxyde de carbone - l'un des principaux gaz à l'origine du changement climatique - au cours des 5 derniers millions d'années. Ce scénario sombre est le produit des impacts que les humains ont sur la faune et les écosystèmes naturels de la Terre.

Elle a commencé à être vérifiée il y a des milliers d'années avec l'extinction des premières espèces de grands oiseaux et mammifères, qui s'est aggravée au cours des derniers siècles avec l'émergence de nouvelles technologies et a atteint des dimensions catastrophiques après la révolution industrielle. Dans ce contexte, le rewilding se positionne comme l'une des stratégies les plus efficaces pour restaurer l'intégrité des écosystèmes naturels et leur capacité à atténuer les crises environnementales qui affectent la planète, telles que la perte de biodiversité, le changement climatique et l'émergence de pandémies.

Poursuivant cet objectif, la Fundación Rewilding Argentina, un groupe de défenseurs de la nature et de militants unis par le respect de la valeur intrinsèque de toutes les espèces, avec le soutien de son allié stratégique Tompkins Conservation, travaille depuis plus de 20 ans à la protection et à la restauration du patrimoine naturel de notre pays écosystèmes. Rewilding a commencé en Argentine dans les années 1990 avec Douglas et Kristine Tompkins qui, avec des écologistes et des scientifiques argentins, ont construit cette vision transformatrice dans l'Iberá Esteros. Aujourd'hui, Kristine Tompkins célèbre son héritage dans les équipes qu'elle a aidées à former en Argentine qui, désormais indépendantes de Tompkins Conservation, continuent de travailler dans cinq provinces du pays.

Avec ces équipes, il a franchi les premières étapes qui, 25 ans plus tard, conduiraient à la création du parc national d'Iberá et à la réintroduction du jaguar à Iberá après 70 ans d'extinction à Corrientes. « La Fondation Rewilding Argentina a dépassé toutes mes attentes. Aujourd'hui, c'est une organisation indépendante qui se porte bien dans son pays, menant des projets de restauration uniques dans d'autres écosystèmes, tels que la steppe de Patagonie, la côte maritime et la région du Chaco, obtenant des résultats tangibles pour la faune et les communautés », a déclaré Tompkins, l'une des sociétés philanthropiques les plus célèbres de l'histoire argentine, donateur des 195 094 hectares du parc national d'Iberá, promoteur de processus de rewilding et promoteur de l'activisme environnemental, dans un entretien avec Infobae.

Le nouveau livre Rewilding in Argentina explore plus de deux décennies d'expérience dans le projet Iberá, passe en revue l'histoire générale du rewilding et propose une vision de l'avenir de cette stratégie de conservation en Argentine et en Amérique du Sud (Dante Apaza)

Fondée en 2010 sous le nom de Flora y Fauna Argentina, Rewilding est l'héritière de l'héritage de The Conservation Land Trust Argentina, une institution créée en 1997 par les Tompkins. Ses principaux projets comprennent le parc Iberá, dans la province de Corrientes - où se distingue la réintroduction de fourmiliers, de jaguars ou de loutres géantes - le parc national El Impénétrable, dans le Chaco - la deuxième plus grande forêt continue d'Amérique du Sud, après l'Amazonie - ; le parc de la Patagonie, en Santa Cruz, très sensible aux effets climatiques et à l'utilisation intensive des terres, et la plus récente, la Patagonie bleue à Chubut.

Il avait 22 ans lorsqu'il a commencé à travailler avec Yvon Chouinard, le fondateur de l'entreprise connue pour son orientation environnementale en Patagonie, après avoir terminé ses études universitaires. Il était toujours en contact avec les grimpeurs et s'aventurait dans des randonnées en montagne. Au fil du temps, il a commencé à participer à plusieurs discussions avec des biologistes et des écologistes au sujet de la crise de l'extinction et de l'importance de protéger les grands territoires pour conserver les grands carnivores. « Je me souviens surtout très bien de l'époque où, dans les années 90, nous avons commencé à créer le terme « rewilding ». Tout était nouveau, mais la passion et les connaissances scientifiques indiquaient qu'il était de sa responsabilité d'agir », a déclaré l'experte.

Pendant 30 ans de sa vie, il s'est consacré à la protection et à la restauration de la beauté et de la biodiversité des zones humides d'Iberá. « Ils ont été une véritable aventure dans le bon sens. Un travail d'équipe, avec de nombreuses personnes incroyables qui m'ont beaucoup appris et qui m'ont fait dépasser les limites dont je rêvais. Lorsque vous travaillez pour une cause de bien public, tout est possible et, malgré la crise climatique et environnementale, il est rentable de donner le meilleur de vous-même. Sans une nature vibrante il n'y aurait pas de beauté et il n'y aurait pas d'économie, nous ne survivrions pas », a-t-il souligné.

Et d'ajouter : « L'héritage de Tompkins Conservation a été une contribution sur terre à la création de nombreux parcs en Argentine et au Chili, le travail de positionnement de nouvelles destinations touristiques de la nature afin que chacun puisse vivre l'expérience de se sentir partie et en contact avec la faune et générer des locaux des économies à partir de là. Cela a également été pour aider Rewilding Argentina à devenir une ONG indépendante et à pouvoir aller de l'avant en aidant à restaurer la nature de leur pays. »

Rewilding : quoi, pourquoi et comment

Il s'agit d'une stratégie de restauration qui vise à restaurer l'intégrité des écosystèmes naturels en les transformant en écosystèmes complets (avec les espèces qui les ont habités depuis les temps historiques actuels) et fonctionnels (ces espèces étant en nombre suffisant pour remplir leurs rôles écologiques) (Sebastián Navajas)

Le processus est unique au monde et a deux objectifs principaux : conserver la biodiversité et les processus écologiques des écosystèmes et transformer ces lieux en moteurs de développement économique tout en respectant le monde naturel. Rewilding est un outil fondamental pour inverser la crise d'extinction qui ravage la planète et pour atténuer d'autres crises environnementales telles que le changement climatique et l'émergence de pandémies. C'est le cas que plusieurs pays du monde, tels que l'Australie, les États-Unis, plusieurs pays d'Europe tels que la Grande-Bretagne et la Roumanie, et plusieurs pays d'Afrique tels que l'Afrique du Sud et le Kenya, le mettent en œuvre à grande échelle. Mais pour que l'impact du rewilding soit mondial, les gouvernements doivent être impliqués pour faciliter, financer et diriger ces programmes.

Il s'agit d'une stratégie de restauration qui vise à restaurer l'intégrité des écosystèmes naturels en les transformant en écosystèmes complets (avec les espèces qui les ont habités depuis les temps historiques actuels) et fonctionnels (ces espèces étant en nombre suffisant pour remplir leurs rôles écologiques). Des écosystèmes complets et fonctionnels fournissent les services écosystémiques qui soutiennent la vie sur cette planète, y compris l'existence de personnes. Des écosystèmes naturels complets et fonctionnels offrent également des opportunités de développement local basé sur le tourisme de la nature basé sur l'observation de la faune, qui représente aujourd'hui un « moteur » pour diverses communautés.

« Les écosystèmes sains dépendent essentiellement de l'existence de nombreuses interactions (dont beaucoup sont encore inconnues) entre des individus d'espèces différentes, des roches, du sol, du climat, tous les éléments. Si certains de ces « éléments clés » disparaissent, tout commence à changer. Il y a des effets en cascade car tout est interconnecté. Si des espèces disparaissent - et nous savons qu'au cours des 500 dernières années, depuis l'ère industrielle, le nombre d'espèces disparues s'est accéléré en raison des actions humaines -, il y a moins de chances de survivre face aux changements catastrophiques », a expliqué Tompkins.

Le spécialiste a affirmé que « nous, en tant qu'humains, dépendons de l'ensemble de cet écosystème pour continuer à exister ». « Le rewilding est essentiellement une gestion visant à ramener des espèces qui ont disparu à l'échelle régionale et à garantir des conditions afin qu'elles ne s'éteignent pas à nouveau. C'est-à-dire modifier l'utilisation du territoire, l'économie et les valeurs qui mettent ces espèces en péril. Une fois que les espèces qui jouent un rôle clé dans l'écosystème sont revenues, il est plus facile de retrouver la fonctionnalité de l'ensemble de l'écosystème. Les espèces clés sont, par exemple, les principaux prédateurs, tels que le jaguar ou la loutre géante. »

En tant que processus de restauration écologique, le rewilding est complexe et implique un certain degré d'incertitude quant au résultat final, en se concentrant sur la restauration des processus et pas nécessairement sur la récupération des états d'origine vierges (Matías Rebak)

Mais qu'est-ce qu'un écosystème complet ? Un endroit où coexistent toutes les espèces qui y ont évolué, c'est-à-dire qu'il contient des populations de toutes les espèces qui l'ont habitée depuis les temps historiques. Cependant, la restauration de toutes les formes de faune qui étaient typiques d'un écosystème et qui ont disparu par des causes humaines est une tâche titanesque, parfois impossible, et par conséquent, certaines doivent être priorisées par rapport à d'autres. Nous savons que toutes les espèces d'un écosystème sont importantes, mais la science montre que certaines sont plus importantes que d'autres pour qu'un écosystème soit complet et fonctionnel, et ce sont les espèces dites clés.

Une espèce clé est celle qui, par rapport à son abondance, nous disons qu'elle influence de manière disproportionnée l'écosystème qu'elle habite car, par différents mécanismes, elle détermine la distribution (la zone où elle vit) et l'abondance des autres espèces. L'un de ces mécanismes est connu sous le nom de cascade trophique. Dans une cascade trophique, l'espèce clé agit à des niveaux plus élevés de la chaîne alimentaire (par exemple, les principaux prédateurs tels que le puma) affectant les niveaux inférieurs (animaux herbivores tels que le guanaco et donc la végétation). Le puma se nourrit de guanacos et détermine ainsi sa distribution et son abondance ainsi que celle de la végétation consommée par le guanaco. Dans une cascade trophique, des mécanismes initiés au sommet de la chaîne alimentaire régulent les écosystèmes de haut en bas.

Des preuves scientifiques montrent que si un prédateur qui se trouve à un niveau trophique supérieur d'un écosystème est perdu, une série de réactions en cascade se déclenchent avec des effets sur les niveaux inférieurs de la chaîne alimentaire à laquelle il appartient. Ces réactions peuvent entraîner un déséquilibre dans l'écosystème, affecter sa structure et sa dynamique, entraînant un système appauvri, plus homogène et donc moins diversifié. Le plus dangereux, c'est que ces écosystèmes appauvris sont moins résilients et donc plus vulnérables aux changements indésirables, dont beaucoup sont causés par l'homme.

Il existe un lien étroit entre la biodiversité et le climat qui est de plus en plus reconnu par la science et la société dans son ensemble : des écosystèmes naturels complets et fonctionnels capturent et stockent le carbone atmosphérique contribuant à atténuer le changement climatique (AFP)

Les écosystèmes, en plus d'être complets, doivent être fonctionnels : il ne suffit pas que des espèces clés soient présentes, mais elles doivent également être présentes en nombre suffisant pour remplir leurs rôles écologiques. Lorsque dans une région le nombre d'individus d'une espèce diminue à des valeurs minimales, nous disons que nous sommes confrontés à une extinction fonctionnelle ou écologique, qui précède l'extinction numérique ou totale, représentée par la disparition de tous les individus.

En d'autres termes, quelques individus d'une espèce présents dans une zone ne garantissent pas que l'espèce joue son rôle dans l'écosystème, ce qui inclut des interactions importantes entre différentes espèces. C'est pourquoi le rewilding ne concerne pas seulement la restauration d'une espèce clé absente d'un système naturel (ce processus s'appelle la réintroduction), mais également l'augmentation du nombre d'espèces dont les populations sont diminuées (processus de supplémentation). Dans les deux cas, on ne procède que si l'absence ou la diminution est le résultat d'une activité humaine.

Il est important de mentionner que, en tant que processus de restauration écologique, le rewilding est complexe et implique un certain degré d'incertitude quant au résultat final, il se concentre sur la restauration des processus et pas nécessairement sur la récupération des états d'origine vierges. En d'autres termes, il est possible qu'une fois les travaux terminés, certaines caractéristiques de l'écosystème d'origine ne soient pas restaurées et que de nouvelles caractéristiques absentes de celui-ci soient observées.

Il existe également un lien étroit entre la biodiversité et le climat, qui est de plus en plus reconnu par la science et la société dans son ensemble : des écosystèmes naturels complets et fonctionnels capturent et stockent le carbone atmosphérique, contribuant ainsi à atténuer le changement climatique. Cette capacité de stockage pourrait être augmentée de 1,5 à 12 fois en mettant en œuvre des projets de rewilding qui restaurent les espèces qui jouent un rôle clé dans les écosystèmes et les interactions écologiques dont elles font partie. « Animer le cycle du carbone » est le concept qui explique cette augmentation de la capacité de capture et de stockage du carbone par les écosystèmes, à la suite de l'exécution de projets de rewilding.

Passé, présent et futur : mise en œuvre du rewilding en Argentine

L'Argentine est le huitième plus grand pays du monde, avec une très grande variété d'habitats : savanes vallonnées et steppes tempérées, en passant par les forêts tropicales humides au nord et l'Antarctique recouvert de glace au sud (Matías Rebak)

L'Argentine, l'un des pays où la perte de faune est la plus importante en Amérique du Sud, offre une opportunité unique de devenir un chef de file dans le développement du rewilding. En dialogue avec ces médias, Sebastián di Martino, biologiste et directeur de la conservation chez Rewilding Argentina, a déclaré que « pour cela, il nous appartient d'agir et de travailler non seulement pour protéger ce qui reste, mais aussi pour récupérer ce que nous avons perdu ; il est urgent de restaurer notre des environnements, même dans des endroits que nous considérons à tort comme vierges, tels que les parcs nationaux et d'autres aires protégées de notre pays. »

« Depuis 2007, nous travaillons à Iberá et les résultats sont très satisfaisants, non seulement en raison du nombre d'espèces qui ont été réintroduites et qui ont disparu, mais aussi parce qu'un grand parc naturel de 750 000 hectares a été construit ou désigné. Les deux événements ont été menés avec un grand soutien social et politique. Avec une grande fierté, les Argentins peuvent aujourd'hui dire qu'Iberá est devenu le projet de réintroduction multi-espèces sûrement le plus ambitieux des Amériques », a-t-il expliqué.

Pour l'expert, « l'Argentine est un pays où les connaissances et les technologies ont été développées et où les ressources humaines ont été formées pour mettre en œuvre cette stratégie. Nous avons pu développer les connaissances nécessaires pour relier le travail avec les personnes et l'économie. Nous avons la possibilité de l'escalader dans d'autres régions comme nous le faisons actuellement dans El Impénétrable ou dans le parc Patagonie. C'est une stratégie qui a été largement sous-développée en Amérique latine et, sans aucun doute, les résultats d'Iberá placent notre pays sur la carte de la conservation dans le monde entier. »

En conclusion, Tompkins a souligné : « Je suis convaincu de la capacité entrepreneuriale et de l'attitude des humains. Nous aimons faire, développer et agir. C'est pourquoi je pense que nous devons canaliser cette énergie vers une action responsable et régénératrice, qui ramène et restaure l'habitat des espèces qui sont nos compagnons de voyage. Pour continuer à partager la planète, nous avons besoin que chacun joue son rôle unique dans l'écosystème. Je crois en la paix entre nous et le reste de l'espèce. Je pense que nous avons besoin de plus de paix et de tolérance, non seulement entre les humains, mais entre tous les êtres vivants. »

Il y a quelques jours, dans le cadre de la Journée mondiale du rewilding, la Fundación Rewilding Argentina a publié un livre gratuit dans lequel elle parcourt plus de deux décennies d'expérience dans le projet Iberá, passe en revue l'histoire générale du rewilding et propose une vision de l'avenir de cette stratégie de conservation en Argentine et L'Amérique du Sud. « Aujourd'hui plus que jamais, je suis fier du livre qu'ils présentent et de toutes les réalisations réalisées au cours de leurs premières années de création. Celui de Rewilding Argentina, je l'espère, contribuera à renverser la crise de l'extinction », a-t-il conclu.

