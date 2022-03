La relation insoupçonnée entre la consommation d'alcool et 6 types de cancer

SANTA ROSA, CA - FEBRUARY 07: A Russian River Brewing Company customer takes a sip of the newly released Pliny the Younger triple IPA beer on February 7, 2014 in Santa Rosa, California. Hundreds of people lined up hours before the opening of Russian River Brewing Co. to taste the 10th annual release of the wildly popular Pliny the Younger triple IPA beer that will only be available on tap from February 7th through February 20th. Craft beer aficionados rank Pliny the Younger as one of the top beers in the world. The craft beer sector of the beverage industry has grown from being a niche market into a fast growing 12 billion dollar business, as global breweries continue to purchase smaller regional craft breweries such this week's purchase of New York's Blue Point Brewing by AB Inbev. (Photo by Justin Sullivan/Getty Images)

Une nouvelle année de vie est célébrée et célébrée avec de l'alcool. Le début de la nouvelle année et les fêtes religieuses sont célébrées avec de l'alcool. Il est pris à la maison ou lors de réunions entre amis dans les bars et les discothèques. L'alcool est un produit qui fait partie de la vie quotidienne de nombreuses personnes en Amérique latine, la région où la consommation par habitant est la plus élevée au monde. Mais après des décennies de recherche, une nouvelle revue scientifique montre qu'il existe de solides preuves que la consommation d'alcool augmente le risque de développer 6 types de cancer : le foie, le sein, l'œsophage, le cancer colorectal, la bouche et le pharynx et le larynx.

Plusieurs mécanismes interviennent dans l'effet de la consommation d'alcool sur le développement de ces tumeurs. L'un est l'effet toxique direct de l'acétaldéhyde, produit de la dégradation de l'alcool lorsqu'il est consommé dans le corps humain. L'alcool provoque également des changements dans les niveaux d'hormones et la production de radicaux libres qui s'accumulent et peuvent endommager et tuer les cellules. Certains mécanismes sont déclenchés après la consommation excessive d'alcool, tandis que d'autres sont déjà produit avec une consommation comprise entre légère et modérée.

L'examen des preuves démontrant l'association entre le risque de cancer et la consommation d'alcool a été mené par un groupe de chercheurs de Conicet et de l'Institute for Clinical and Health Effectiveness (IECS) en Argentine, en collaboration avec des collègues de l'Université d'Utrecht et d'autres institutions aux Pays-Bas.

« À l'échelle mondiale, il existe de grandes différences entre les régions en ce qui concerne la charge du cancer attribuable à l'alcool : la plupart des décès par cancer attribuables à l'alcool se situent dans la région du Pacifique occidental (7,8 % de tous les décès par cancer), tandis que dans la région de la Méditerranée orientale, seuls 0,7 % de tous les décès par cancer sont attribuables à l'alcool consommation », ont-ils écrit dans un article publié par la revue spécialisée BMC Public Health.

Certains mécanismes conduisant à des tumeurs surviennent déjà avec une consommation d'alcool légère à modérée (iStock)

Aux États-Unis, 4 % de tous les décès par cancer sont attribuables à la consommation d'alcool dans le monde. Récemment, des travaux spécifiques ont été menés au Chili et au Brésil. La consommation d'alcool s'est avérée être la troisième cause évitable d'incidence et de mortalité par cancer dans ces pays. Il représente 3,1 % au Chili et 4,5 % au Brésil de tous les décès par cancer. Dans le cas précis de l'Argentine, elle n'avait pas encore été quantifiée.

Après avoir examiné des études antérieures, les chercheurs Ariel Bardach et Natalia Espinola, ainsi que leurs collègues hollandais, se sont concentrés sur l'impact de la consommation d'alcool sur le développement de tumeurs en Argentine. En 2018, 53 % de la population du pays a consommé de l'alcool. En utilisant différentes données telles que les résultats de l'Enquête nationale sur les facteurs de risque et les statistiques de l'état civil du ministère de la Santé de la Nation, les chercheurs ont développé un modèle qui leur a permis d'estimer que 3,7 % de tous les décès par cancer chez les hommes étaient attribuables à la consommation d'alcool. Alors que dans le cas des femmes, il était de 0,8 %. C'est-à-dire que ces pourcentages parlent d'hommes et de femmes qui meurent prématurément d'un cancer dû à la consommation d'alcool.

Ils ont également analysé les données et découvert les différents niveaux d'impact en fonction de la quantité quotidienne consommée. Les consommateurs légers ou légers sont ceux qui boivent jusqu'à une canette de bière ou un demi-verre de vin par jour. Les « modérés » sont ceux qui consomment jusqu'à un litre et quart de bière ou un demi-litre de vin par jour. Pendant ce temps, les consommateurs « lourds » sont ceux qui boivent plus d'un demi-litre de vin ou plus d'un litre et quart de bière par jour.

Les scientifiques ont découvert que si les grands buveurs buvaient moins quotidiennement et passaient à la catégorie de consommation modérée, il y aurait une réduction de 24 % des décès par cancer attribuables à l'alcool dans le pays. Mais ils ont également identifié qu'une nouvelle réduction du fardeau du cancer attribuable à l'alcool serait atteinte si le groupe de buveurs modérés était déplacé dans la catégorie « consommation légère ou légère » : près de la moitié de tous les décès et années de vie corrigées de l'incapacité attribuables à la consommation d'alcool, comme l'a expliqué à Infobae le Dr Bardach, docteur en médecine de l'Université de Buenos Aires et titulaire d'un master en épidémiologie de la School of Hygiene and Tropical Medicine de Londres, en Angleterre.

La consommation d'alcool peut également provoquer le cancer du sein chez les femmes (Archives)

Selon le Dr Bardach et ses collègues, pour que différents niveaux de consommation d'alcool diminuent dans les années à venir en Argentine, la stratégie globale de 5 mesures efficaces et peu coûteuses recommandées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) devrait être mise en œuvre. Il s'agit du package technique appelé SAFER. L'une des mesures consiste à imposer des restrictions à la disponibilité de l'alcool par le biais de lois, de politiques et de programmes, en particulier pour empêcher les jeunes et les autres groupes vulnérables et à haut risque d'y avoir accès facilement.

Les quatre autres visent à faire appliquer des mesures contre la conduite de véhicules sous l'emprise de l'alcool, en facilitant l'accès à des tests et des interventions brèves, ainsi que des traitements médicaux, font appliquer des mesures d'interdiction ou de restriction en matière de publicité, de parrainage et de promotion de l'alcool, et augmentent le prix de l'alcool par le biais des taxes. Selon Bardach, « en Argentine, il existe une réglementation relative au contrôle de la consommation d'alcool, mais ce n'est pas suffisant car il est conforme aux normes internationales ».

Consulté par Infobae, Ricardo Pautassi, chercheur principal au Conicet sur les effets de l'alcool à l'Institut Ferreyra, et professeur de la chaire de neurophysiologie et de psychophysiologie à la faculté de psychologie de l'Université nationale de Cordoue (UNC), a donné son avis sur les travaux réalisés par Bardach, Espinola et leurs collègues de Hollande. « Les travaux publiés par les chercheurs nous permettent de connaître le fardeau des cancers causés par la consommation d'alcool en Argentine et de le comparer avec des pays de la région, tels que le Chili et le Brésil. Il est mineur en Argentine. Jusqu'à présent, c'était inconnu », a déclaré Pautassi.

Une mesure efficace consiste à appliquer des mesures contre la conduite de véhicules sous l'influence de l'alcool (Archives)

Le chercheur Pautassi a souligné également « la stratégie préventive suggérée par les auteurs : si les politiques publiques devaient cibler les consommateurs modérés, la mortalité due aux décès attribuables à l'alcool pourrait être réduite d'environ la moitié. Le fait de travailler au sein de ce groupe pourrait générer des changements importants sur les indicateurs de santé publique du cancer, encore plus que le fait de travailler sur un groupe de gros utilisateurs ou de gros utilisateurs. Bien qu'il soit utile de préciser que cela ne signifie pas que des mesures ne doivent pas être prises à l'encontre des gros consommateurs. »

Pautassi a convenu avec l'équipe de Bardach que la stratégie des 5 mesures à faible coût recommandées par l'OMS devrait être mise en œuvre dans le pays dès que possible. « Ce sont des stratégies dont l'effet positif est bien connu. » Il a également souligné qu'il y a encore une faible perception du risque pour les consommateurs pour la plupart des cancers associés à l'alcool.

Le risque perçu de consommation d'alcool pour d'autres cancers, tels que le sein, les lèvres, l'œsophage, entre autres, n'existe presque pas dans la population actuelle (Getty Images)

« Je comprends qu'il existe une perception adéquate de l'impact de la consommation d'alcool sur le foie. Mais ce type de pathologie est davantage associé aux gros utilisateurs. En revanche, le risque perçu de consommation d'alcool pour d'autres cancers, tels que le sein, les lèvres, l'œsophage, entre autres, n'existe presque pas dans la population actuelle. La population doit tenir compte du fait que l'alcool est un médicament qui a un très large effet de toxicité sur le corps humain. Il génère un stress oxydatif dans les cellules et provoque différents cancers », a expliqué le Dr Pautassi.

« Des travaux antérieurs des mêmes auteurs suggèrent qu'il y aurait un léger effet positif d'une faible consommation d'alcool sur les maladies cardiovasculaires et les accidents vasculaires cérébraux. Cependant, les auteurs soulignent que s'ils tiennent compte des données de cette étude et de la nouvelle qu'ils ont publiée sur le risque de développer des cancers, le montant forfaitaire de l'effet de l'alcool sur la santé est négatif », a averti Pautassi. Tout comme fumer du tabac ou vous exposer à sa fumée, la consommation d'alcool est nocive pour la santé.

Pendant ce temps, Marita Pizarro, médecin et co-directrice exécutive de la Fondation interaméricaine du cœur en Argentine (FIC), a convenu que l'Argentine devrait mettre en œuvre les mesures du programme OMS SAFER pour réduire la consommation nocive d'alcool. « Des progrès devraient être réalisés dans la promotion des politiques publiques visant à retarder l'âge de début de la consommation d'alcool chez les adolescents (qui est maintenant âgé de 14 ans). En mettant en œuvre les mesures de la stratégie SAFER, la consommation d'alcool sera réduite et, par conséquent, le développement de cancers et d'autres maladies », a déclaré Pizarro en dialogue avec Infobae.

