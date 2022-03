Taylor Hawkins de Foot Fighters et Keith Flint de The Prodigy, les décès survenus au Stereo Picnic

Depuis 2010, de grands artistes contemporains et classiques du monde entier ont été amenés en Colombie, que beaucoup attendaient : The Killers, Red Hot Chilli Peppers, Nine Inch Nails, Pixies, Vampire Weekend, Gorillaz, Lana Del Rey, Guns and Roses, New Order ne sont que quelques-uns de ceux qui ont ont dirigé les cartels, et qu'ils lui ont accordé suffisamment de reconnaissance pour être à la hauteur de festivals tels que Lollapalooza ou Rock in Rio.

Cependant, avec la mort de Taylor Hawkins, le batteur de Foo Fighters, un autre groupe de légende du rock qui devait faire partie de son histoire, une performance qui promettait d'être l'une des plus énergiques du groupe de Dave Grohl, qui a toujours eu une affection particulière pour le public colombien, est frustrée.

Le décès, comme cela a été enregistré dans le monde entier et dans les médias colombiens, a entraîné l'annulation de tous les concerts que le groupe avait programmés en Amérique latine et ont eu lieu quelques heures seulement après leur présentation.

C'est la deuxième fois qu'Estéreo Picnic s'habille en deuil, puisque lors de la précédente édition, celle de 2019, le spectacle de l'un des groupes de musique électronique les plus représentatifs des années 1990, avait été programmé, The Prodigy.

Avec le suicide du chanteur du groupe britannique, Keith Flint, qui a mis fin à ses jours à peine un mois après avoir marché sur le sol colombien, le désir de milliers de Colombiens qui avaient hâte de les voir sur le territoire national depuis des années a été ruiné.

Et bien que cette présentation ait été résolue avec le spectacle donné par Underworld, une autre légende du Big Beat, et qui a également été l'un des plus remarquables de l'histoire du festival, cela a été un coup dur lors de cette édition.

Quelques mois après sa mort, un article paru dans El País de España rapportait que les dettes et la dépression subies par l'artiste avaient provoqué le désir de mettre fin à ses propres jours.

Maintenant, avec la mort de Hawkins, le festival subit à nouveau un grave revers, qui, bien qu'il aurait été résolu en principe avec les alternatives qu'ils ont proposées à propos de la billetterie, ne cesse de l'affecter puisqu'il a traversé une autre période difficile avec son report. en raison de la pandémie.

Cette perte rappelle d'autres décès tragiques de personnes célèbres, qui ont traversé le pays et ont perdu la vie pour diverses raisons.

Carlos Gardel dont l'avion s'est écrasé le 24 juin 1935. En plus du chanteur, il y a eu 16 autres décès parmi lesquels sa secrétaire, son guitariste et son manager. L'incident s'est produit au milieu de la tournée que faisait le roi du tango, lorsqu'il est parti pour Cali.

Il y a également le décès en 2021 de l'acteur britannique Justin James Danton, qui était en Colombie pour travailler sur un projet audiovisuel. La courte carrière de l'artiste a été coupée court aux premières heures du lundi 9 août, alors qu'il avait 35 ans.

Alors qu'il traversait l'Avenida Regional, dans le secteur de La Aguacatala, dans le sud de Medellín, deux véhicules fantômes l'ont percuté, selon le journal El País.

Un autre des décès d'artistes du monde en Colombie est celui de Miguelito Valdés en 1978, qui s'est effondré au milieu du concert qu'il a donné dans la Red Room de l'hôtel Tequendama.





CONTINUEZ À LIRE :