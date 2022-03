Les crises cardiaques sont la principale cause de décès après la Covid-19

Selon DANE, selon son dernier rapport sur les naissances et les décès en Colombie, les crises cardiaques sont la principale cause de décès au cours du quatrième trimestre de 2021 et jusqu'à présent en 2022. Ainsi, surmonter le covid 19 comme principale cause de décès au cours des deux dernières années.

Ainsi, parmi les dix principales causes de décès chez les hommes jusqu'à présent en 2022, les cardiopathies ischémiques se classent au premier rang avec 17,7 % des décès survenant. Il est suivi par certaines maladies infectieuses et parasitaires, dans cette catégorie, les décès dus à la covid-19 confirmés et présumés sont classés, avec 17,1%. En troisième position figurent les attaques, en particulier les homicides avec 6,0 % et qui ont augmenté de 16,5 % par rapport à la même période en 2021.

En ce qui concerne les femmes, il y a eu 14 293 décès à ce jour en 2022, dont 18,1 % étaient dus à des cardiopathies ischémiques, suivies de certaines maladies infectieuses et parasitaires qui ont atteint 16,2 %.

En ce qui concerne les maladies infectieuses et parasitaires, le rapport souligne qu'entre le 16 mars 2020 et le 6 mars 2022, un total de 138 511 décès confirmés par covid 19, 12 820 dus à des soupçons de covid-19 et 20 457 décès par pneumonie et grippe ont été signalés.

Et il pense que de tous les mois que la pandémie a duré en Colombie, le mois de juin 2021 a été celui qui a enregistré le plus grand nombre de décès dus au covid 19 confirmés avec 17 186 cas.

Le rapport présente également des chiffres sur les naissances, de sorte qu'il a été confirmé qu'au cours du quatrième trimestre 2021, 154 788 naissances ont été enregistrées, soit une baisse de 3,3 pour cent (5 335 cas de moins) par rapport à la même période en 2020. Parmi eux, 51,4 % étaient des garçons et 48,6 % des filles.

Du point de vue de l'âge de la mère, 53,1 % des naissances déclarées au quatrième trimestre de 2021 sont survenues dans le groupe de femmes âgées de 20 à 29 ans, et 26,3 % étaient concentrées chez les mères âgées de 30 à 39 ans.

Le nombre de naissances dans le groupe des mères âgées de 15 à 19 ans est passé de 27 807 au quatrième trimestre de 2020 à 26 701 au cours de la même période en 2021, reflétant une baisse de 4,0 %.

Si l'on compare le quatrième trimestre 2021 par rapport à 2020, il y a également une augmentation de 15,5 % du nombre de naissances de mères de moins de 14 ans sur le territoire national.

Si l'on compare l'année 2022 (janvier) à la même période en 2021, 46 942 naissances ont été déclarées (51,1 % des hommes et 48,9 % des femmes), avec une plus grande participation dans les groupes de femmes âgées de 20 à 24 ans et de 25 à 29 ans ; cependant, la proportion dans le groupe d'âge 20-24 ans a légèrement diminué, passant de 29,2 % en 2021 à 27,5 pour cent en 2022, ce qui correspond à une variation de 4,5 %.

Le nombre de naissances chez les mères âgées de 10 à 14 ans a augmenté de 20,1 % jusqu'à présent en 2022.

Jusqu'à présent cette année, nous soulignons la baisse des naissances de mères dont l'état matrimonial « ne sont pas mariées » et « vivent avec leur partenaire depuis moins de deux ans », par rapport à la même période en 2021, avec une réduction de 2,8 %.

