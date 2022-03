À quoi ressemble « la Dague », le missile hypersonique russe qui peut transporter une ogive nucléaire et être indétectable

An airman checks a Russian Air Force MiG-31 fighter jet prior a flight with Kinzhal hypersonic missile during a drill in an unknown location in Russia, in this still image taken from video released February 19, 2022. Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT

S'il y a une vérité bien connue sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine, c'est que le président russe Vladimir Poutine n'a pas pensé à rencontrer une résistance aussi féroce. sur le territoire ukrainien et que son invasion prendrait plus d'un mois sans conquérir la capitale Kiev.

Alors que le conflit se développe et que l'Ukraine ajoute la technologie militaire des pays européens et des États-Unis pour renforcer ses défenses, les forces armées russes cherchent à accélérer l'avancée et à conquérir plus de points stratégiques en envoyant plus de troupes et, fondamentalement, en augmentant le nombre de bombardements.

À cet égard, Poutine teste de nouvelles armes mises au point ces dernières années qui sont vraiment étonnantes et qui présentent un réel danger en termes de niveau de destruction qu'elles peuvent causer et de technologie qui les rend indétectables ou irréalisables.

L'une des dernières armes russes avec lesquelles diverses positions ukrainiennes ont attaqué est le missile hypersonique Kh-47M2 Kinzhal, qui en russe signifie « dague » et a la capacité de voler à Mach 5 ou cinq fois la vitesse du son dans certaines versions et dans d'autres jusqu'à Mach 10. En outre, il peut charger une bombe conventionnelle de 1000 kilos ou une ogive nucléaire et a une portée de tir allant jusqu'à 2000 kilomètres , soit la distance entre Buenos Aires et Santiago du Chili ou Sao Paulo.

Le Kinzhal, un missile balistique hypersonique qui a la capacité de manœuvrer dans les airs, ce qui le rend très difficile à détecter ou à neutraliser par les systèmes de défense antimissile. Il s'agit d'une version modifiée du missile russe Iskander qui a déjà été utilisé à plusieurs reprises dans le conflit russo-ukrainien.

Un porte-parole du ministère russe de la Défense a confirmé il y a une semaine que la Russie avait utilisé un missile hypersonique Kinzhal, ou « dague », à la fin de la semaine dernière pour détruire un dépôt de munitions dans l'ouest de l'Ukraine. Dimanche, le Kremlin a déclaré que ses forces avaient lancé des missiles hypersoniques pour la deuxième fois, cette fois depuis l'espace aérien au-dessus de la Crimée, détruisant une installation de stockage de carburant dans la région ukrainienne de Mykolaiv, selon un communiqué du ministère russe de la Défense.

Les spécialistes des armes et les gouvernements des États-Unis et du Royaume-Uni ont minimisé les capacités hypersoniques de la Russie et le degré d'importance de leur utilisation sur le champ de bataille. Mais pour la vitesse qu'ils atteignent, leur énergie cinétique, il suffit d'ouvrir des trous même dans les navires de guerre les plus renforcés. C'est pourquoi cela pourrait être le cauchemar des porte-avions.

En théorie, un missile hypersonique pourrait être attaché à un véhicule qui pourrait quitter brièvement l'atmosphère terrestre avant de rentrer et d'attaquer une cible donnée. Cela réduirait encore la capacité de réaction des pays cibles.

Contrairement aux missiles balistiques, les missiles hypersoniques peuvent changer de trajectoire et dévier si nécessaire. Cela les rend plus évasifs, plus menaçants et plus mortels. « Les manœuvres de missiles à des vitesses plusieurs fois supérieures à la vitesse du son lui permettent de contourner de manière fiable tous les systèmes de défense aérienne et de missiles antibalistiques existants ou en développement », a déclaré en 2018 le commandant en chef de la force aérospatiale, Sergei Surovikin.

Un missile hypersonique Kinzhal Kh-47M2 porté par un Mikoyan MiG-31K

Quels sont ces missiles ? Et qu'est-ce que cela signifierait si la Russie les utilisait ?

Il en existe deux principaux types : les missiles de croisière hypersoniques, qui fonctionnent avec des scramjets (moteurs à grande vitesse) ; et les véhicules de glisse hypersoniques, qui sont lancés depuis une fusée mais glissent vers leur cible.

Contrairement aux autres systèmes de missiles, qui doivent être lancés à partir de complexes mobiles ou fixes, le Kh-47M2 Kinzhal fonctionne avec deux modèles d'avions russes. Lorsqu'ils sont lancés depuis le MiG-31K, ils peuvent atteindre des cibles à 2 000 km de distance et lorsqu'ils le font depuis le Tu-22M3 jusqu'à 3 000 km, selon l'agence de presse TASS.

Un avion de combat russe MiG-31 tire un missile hypersonique Kinzhal (REUTERS)

La Russie poursuit des armes hypersoniques depuis les années 1980, mais elle a accéléré ses efforts en réponse au retrait des États-Unis du Traité sur les missiles antibalistiques en 2002 et aux déploiements de missiles de défense américains sur le sol américain et en Europe, note le rapport CRS. Outre Kinzhal, la Russie travaille sur deux autres programmes d'armes hypersoniques : le 3M22 Tsirkon (ou Zircone) et l'Avangard.

Moscou affirme que ses roquettes mortelles « Kinzhal » ne peuvent pas être arrêtées par les systèmes de défense antimissile occidentaux. Une vidéo tournée à partir d'un drone militaire montrerait le moment où un grand dépôt de munitions ukrainien à Ivano-Frankivsk a été touché par un missile hypersonique russe Kinzhal mortel. « Le système de missiles aériens Kinzhal avec des missiles aérobalistiques hypersoniques a détruit un grand entrepôt souterrain contenant des missiles et des munitions d'aviation dans le village de Deliatyn, dans la région d'Ivano-Frankivsk », a confirmé le porte-parole du Kremlin, Igor Konashenkov, ajoutant que l'arme « imparable » avait été déployée vendredi.

C'est la première fois que le nouveau Kinzhal est connu pour être utilisé dans le conflit avec l'Ukraine. Il a déjà été « testé » en Syrie dans des conditions de guerre.

Photographie d'un dépôt de munitions ukrainien touché par ce missile

Le président Poutine a précédemment qualifié le missile d' « arme idéale » qui vole à 10 fois la vitesse du son et qui ne peut pas être abattu par les systèmes de défense aérienne conventionnels. « Il a une portée de 1250 miles et est inégalé à l'ouest », selon Moscou. Le mois dernier, le président Vladimir Poutine a prévenu que la Russie avait stocké des missiles hypersoniques « inégalés ».

Poutine a d'abord annoncé les missiles mortels Kinzhal dans le cadre d'une exposition de nouvelles armes russes en 2018. À cette époque, le président russe avait déclaré à propos de l'Occident : « Ils doivent prendre en compte une nouvelle réalité et comprendre qu'il ne s'agit pas d'un canular . »

L'utilisation d'armes militaires par la Russie a été un avertissement à la fois pour l'Ukraine et l'Occident qu'elle « a les moyens d'aggraver » le conflit encore plus, a déclaré un expert de la défense. « La vitesse du Kinzhal le met hors de portée de tout système de défense aérienne ukrainien, et les rampes de lancement peuvent être lancées à des distances situées au-delà de la portée de l'Ukraine », a déclaré le Dr James Bosbotinis, spécialiste de l'armement.

Le missile hypersonique Kinzhal Kh-47M2, qui signifie en russe « dague »

Ces missiles sont un type d'arme assez nouveau dans la branche militaire mondiale. Peu de pays dans le monde ont la capacité de développer, de construire et d'exploiter de telles armes. Parmi eux, la Chine, qui a effectué ses premiers tests en octobre de l'année dernière, et la Russie, qui les a mis en service en 2017.

Pendant ce temps, les États-Unis font des recherches sur les armes hypersoniques depuis le début des années 2000 et les développent dans le cadre du programme Conventional Prompt Strike de la Marine, ainsi que d'autres programmes de l'armée de l'air, de la Defense Advanced Research Projects Agency et de l'Armée de terre. .

Infographies : Marcelo Regalado

