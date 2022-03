Les chats comme les humains peuvent souffrir d'asthme : tout ce qu'il faut savoir pour le prévenir

L'importance de la santé des chatons est essentielle pour qu'ils puissent vivre une vie longue, pleine et sans complications. C'est pourquoi les visites semestrielles chez le vétérinaire sont importantes, car la détection précoce de toute maladie garantit un traitement presque entièrement réussi.

L'asthme fait partie des conditions dont les chats peuvent souffrir. Détectée tôt et traitée de manière appropriée par un vétérinaire, cette maladie engendre généralement un très bon pronostic. Cependant, il peut également s'agir d'une urgence mettant la vie en danger.

On estime que l'asthme félin touche entre 1 % et 5 % des chats et plus souvent des chats d'âge jeune à moyen. L'âge moyen de détection et de diagnostic a été fixé à 4 à 5 ans ; par conséquent, de nombreux chats asthmatiques présentent des symptômes cliniques très tôt dans leur vie.

« Comme les humains, les félins peuvent souffrir de cette maladie inflammatoire chronique et récurrente qui affecte les bronches », explique Maria Ines Rosatti (MN 8505), spécialiste en médecine féline.

« Ce qui se passe lorsqu'un michi souffre d'asthme, c'est que les bronches se contractent et s'enflamment, ce qui entraîne des difficultés respiratoires », décrit le spécialiste. « Il est également important d'être attentif à toute toux modérée à sévère, car il est très courant de confondre la toux avec l'expulsion des boules de poils. Dans le cas de l'asthme, l'animal étire généralement son cou, incline la tête vers le bas et a des spasmes, comme s'il voulait obtenir quelque chose qui s'étouffe, mais sans y parvenir », explique Rosatti, également responsable de l'équipe « Cat Friendly » de Puppis.

Selon le vétérinaire, la clé est d'essayer de réduire les facteurs qui peuvent déclencher ou aggraver ce type de réaction dans le corps. Les recommandations les plus courantes sont d'éviter les bacs sanitaires fermés et l'utilisation de sable qui produit beaucoup de poussière, d'éviter l'exposition à la fumée de tabac et l'utilisation d'aérosols, de sprays environnementaux, d'encens ou similaires. Il est également suggéré de ventiler les pièces, d'aspirer et de passer des chiffons humides, au lieu d'un plumeau ou d'un chiffon sec et d'éviter le surpoids de notre chat.

Symptômes à prendre en compte : essoufflement, respiration plus rapide et superficielle que d'habitude, respiration sifflante ou bruits lors de la respiration, respiration bouche ouverte, muqueuses bleues, apathie, fatigue ou intolérance à l'exercice. Une toux modérée à sévère peut survenir, parfois accompagnée de nausées. Les responsables des chats peuvent souvent confondre toux et processus en « expulsant » les boules de poils. La position du corps du chat lorsqu'il souffre de cette toux est caractéristique.

