L'AIEA prévient que la Russie met en danger le personnel de la centrale nucléaire de Tchernobyl

Foto de archivo de la estructura que cubre el reactor 4 de la central nuclear de Chernóbil. April 5, 2017. REUTERS/Gleb Garanich/

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) prévient que les troupes russes ont bombardé des points de contrôle ukrainiens à Slavutich, une ville proche de la centrale nucléaire où travaillent le personnel de Tchernobyl.

L'autorité de régulation ukrainienne a averti que l'attaque mettait en danger « les maisons et les familles du personnel opérationnel qui assure la sûreté nucléaire et radiologique », selon un communiqué de l'organisation.

Le directeur de l'AIEA, Rafael Grossi, a exprimé son inquiétude, car ces attaques se produisent quelques jours après que le personnel technique de la centrale nucléaire a pu tourner et se reposer après près de quatre semaines sans changer de quart de travail.

Cette ville est située en dehors de la zone d'exclusion qui a été établie autour de la centrale nucléaire après l'accident de 1986. L'AIEA a prévenu mercredi que les pompiers de la ville de Tchernobyl avaient éteint quatre feux de forêt près de la centrale nucléaire.

Le directeur de l'AIEA, Rafael Grossi, s'est déclaré préoccupé par les attentats à la bombe perpétrés par les troupes du Kremlin à Slavutich, une ville proche des locaux

L'Agence nationale ukrainienne pour la gestion des zones d'exclusion a annoncé cette semaine que les troupes russes avaient détruit un laboratoire de gestion des déchets radioactifs de la centrale nucléaire de Tchernobyl, occupée au début de l'invasion de l'Ukraine.

Selon ce centre, le laboratoire a coûté plus de 6 millions d'euros, était situé dans la zone d'exclusion de la centrale nucléaire de Tchernobyl et constituait un complexe doté « d'importantes capacités d'analyse et de recherche » dans le domaine de la gestion des déchets radioactifs.

Le laboratoire a été construit en 2015 avec l'aide de fonds de l'UE pour la coopération en matière de sûreté nucléaire et, selon le communiqué, disposait d'équipements et de capacités analytiques uniques en Europe.

Selon le communiqué ukrainien, le laboratoire contenait « des échantillons très actifs et des échantillons de radionucléides qui sont maintenant entre les mains de l'ennemi ».

La centrale nucléaire de Tchernobyl, après l'accident de 1986, la plus importante de l'histoire pour ce type d'énergie, n'est pas opérationnelle mais nécessite toujours des tâches de contrôle, d'analyse et de surveillance.

L'armée russe a occupé la centrale, située au nord de Kiev, le 24 février et est une source de préoccupation, avec le reste des centrales nucléaires en Ukraine, pour l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), étant donné que le personnel qui y travaillait a été détenu sans possibilité de repos.

Comme l'a indiqué l'AIEA, ce n'est que dimanche dernier que la première rotation du personnel de l'ancienne centrale nucléaire de Tchernobyl depuis le début de l'invasion russe il y a près d'un mois a été achevée, permettant à près de deux cents techniciens et personnels de sécurité de la centrale de rentrer chez eux pour reste.

(Avec des informations d'Europa Press)

