Indépendance : le maire José Pando est menacé de mort par la mafia du « train Aragua »

Le maire du district d'Independencia, José Pando, craint pour sa vie et celle de sa famille, après avoir dénoncé le fait que des membres de l'organisation criminelle de « Le train d'Aragua » le menacera de mort. Lors d'une réunion avec la presse, il a raconté comment ces tueurs à gages l'ont contacté.

Le bourgmestre a indiqué que tout cela est dû au fait qu'il a géré avec la police et ses différents responsables municipaux les fermetures de maisons closes dans ce secteur du nord de Lima, qui sont dédiées à l'exploitation sexuelle des étrangers et des mineurs.

« Mercredi à 9 heures du matin, ils m'ont appelé au téléphone pour me dire qu'ils allaient tuer ma famille et moi. Arrêtez de fermer les commerces qui se trouvent autour du district d'Independencia », a-t-il dit.

Pour cela, le maire a assuré que les menaces étaient apparues depuis le 21 mars lorsqu'ils ont mené une opération dans le district, dans laquelle 6 maisons closes clandestines ont été fermées.

« Ils ont eu mon numéro, ils ont pris une photo de mon domicile. Ils ont également pris des photos des superviseurs qui travaillent avec moi pour effectuer ces opérations », a-t-il ajouté.

En plus de tout cela, Pando a souligné qu'au moment de l'intervention dans ces lieux, des médicaments et des pilules ont également été découverts qui seraient utilisés pour dormir les gens et ainsi les voler ou, dans le pire des cas, les assassiner.

« J'appelle le président Pedro Castillo à prendre des mesures sur la question, ne nous attendons pas à ce qu'ils abattent un maire pour qu'ils prennent juste des mesures sur la question et accordent une protection plus que tout aux enfants », a-t-il dit.

Il est à noter que le maire a déjà demandé au ministère public des garanties pour lui celle de sa famille. Il a toutefois assuré qu'il était nécessaire que les autorités compétentes interviennent également le plus tôt possible car les criminels ne peuvent pas battre la justice.

Rappelons que Independencia est l'un des districts où les mafias ont pris le contrôle de la collecte des quotas auprès des prostituées, c'est pour cette raison que le maire a été menacé de mort.

LES FICHIERS AUDIOS RÉVÈLENT

José Pando, maire d'Independencia, a montré à la presse les audios qu'il reçoit constamment après la lutte qu'il a engagée contre l'exploitation sexuelle clandestine dans son district. Le bourgmestre assure que malgré cela, il continuera à travailler pour sa communauté.

« Je vais vous donner une seconde chance, si vous continuez à descendre sur le boulevard pour fermer des affaires et tout, vous savez que je vous ai localisé, que votre famille va mourir, tout le monde va mourir [...] Je ne fais que vous parler, une partie du train Aragua vous parle, vous savez déjà à quoi ressemble le film », vous entendez l'un des audios dire.

Le maire a déclaré à La República que ces messages à WhatsApp étaient arrivés une heure avant l'inauguration d'un centre de surveillance, une réunion à laquelle ont participé le ministre de l'Intérieur, Alfonso Chávarry, le général Tiburcio et des colonels.

« C'est très inquiétant parce que les criminels vénézuéliens sont déjà sortis des limites, et maintenant ils menacent les autorités », a-t-il dit.

Quelle est la faute de ma famille, des enfants qui s'y trouvent ? Et tout cela pour nettoyer les discothèques et les bordels clandestins », a-t-il ajouté.

Avant de conclure, le maire a assuré qu'il n'aura pas peur et qu'il continuera à lutter contre la criminalité dans son district.

« Je ne vais pas permettre aux gens de m'extorquer de l'argent de cette façon, nous n'allons pas donner à la criminalité un autre compteur [...] Le message est pour les Vénézuéliens, s'ils veulent travailler ils auront les portes ouvertes, mais ils ne pourront pas commettre de crimes », a-t-il dit.

