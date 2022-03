De Captain Fury à Sasa Salcita : les meilleurs surnoms que le Bermudez Dog a donnés

La chronique sportive du football mexicain a forgé une longue histoire depuis le 20e siècle. Ces dernières années, Enrique Bermudez de la Serna s'est consolidé comme l'une des voix les plus mémorables pour son style, son ton de voix et pour avoir donné des surnoms versaillesques à certains joueurs venus jouer au Mexique. Bien qu'ils n'aient pas toujours été appréciés des fans, les surnoms qu'il a mis en place accompagnaient la trajectoire de chacun des footballeurs mentionnés, encore plus que leurs noms de naissance

Alfredo Tena a joué la majeure partie de sa carrière avec les Eagles of America (Photo : Twitter/ @patula_7809)

Alfredo Tena Capitaine Fury

L'un des premiers joueurs à recevoir un surnom du chroniqueur sportif a été le légendaire défenseur central des Eagles of America, Alfredo Tena. Sa bravoure, son leadership, sa férocité sur le court, ainsi que son tempérament colérique dans les Classiques nationales, étaient des raisons suffisantes pour le nommer Captain Fury. Même, selon Perro Bermudez lui-même, l'ancien joueur américain l'a même remercié de l'avoir nommé ainsi.

Rafa Márquez a remporté le trophée de la Ligue des champions avec le FC Barcelone, où il est devenu une référence (Photo : Twitter/ @RafaMarquezMX)

Rafael Marquez El Kaiser de Michoacán

L'ancien défenseur central Rafael Márquez est l'un des joueurs mexicains ayant le meilleur palmarès au monde. Ses bonnes qualités, ainsi que son leadership, ont fait de lui le candidat idéal pour jouer pour des équipes comme Monaco et Barcelone. En ce sens, grâce à son histoire en Europe et à son style similaire à celui de Franz Beckenbauer, Enrique Bermudez lui a donné le même surnom que l'allemand, mais en faisant allusion à son état d'origine.

Informations en développement*