L'acteur Juan Pablo Medina parle de l'amputation de sa jambe : « J'ai décidé de vivre »

Mexico, 24 mars « J'ai décidé de vivre, j'avais plus peur de ne pas me réveiller que de me réveiller sans jambe », a déclaré l'acteur américain d'origine mexicaine Juan Pablo Medina à un média national après plusieurs mois de spéculations sur sa santé et peu d'apparitions sur les réseaux sociaux. « Je vais avoir une vie normale et c'est tout », a-t-il dit. « Ma première réaction a été comme de la colère », a avoué l'acteur de 44 ans dans une interview au magazine GQ, qui a dû le 15 juillet 2021 être admis dans un hôpital pour avoir subi une crise cardiaque silencieuse qui a par la suite forcé l'amputation de sa jambe droite. « Je veux profiter de ce que j'ai fait gagner, qui était de vivre, ce qui compte plus que ce que j'ai perdu », a expliqué Medina, qui apparaît très souriante en modelant sa prothèse sur la couverture de l'édition d'avril dans différents scénarios et qui a aussi présumé que c'est « la meilleure prothèse qu'il y ait, c'est la mécatronique ». Tout au long de l'interview, l'acteur raconte ce qu'il a vécu à partir du moment où il s'est senti mal, le 15 juillet, ce que c'était de lutter avec le diagnostic, à quoi ressemble sa vie aujourd'hui et même quelles sont ses aspirations et ses projets pour l'avenir. Il a souligné le soutien de sa famille, à commencer par son père, médecin, qui a fait « tout son possible » pour sauver son membre, mais surtout sa vie ; sa petite amie, l'actrice Paulina Davila, chargée de le tempérer et de lui faire comprendre que sa santé passait avant tout, ainsi que des étrangers qui avait vécu la même expérience et avec laquelle il avait eu l'occasion de vivre ensemble. « Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est mon apparence, ce que je veux faire, je suis très enthousiaste à l'idée de travailler, mais je veux être au moment où mon corps et ma tête me diront que je suis prêt pour cela. Je veux maîtriser la prothèse et cela demande du temps, beaucoup d'efforts et de travail car après avoir été capable d'interpréter, je suis très reconnaissant », a-t-il conclu. CHEF mrl/esc/lll (photo)