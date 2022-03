Les talibans ferment des écoles pour les jeunes filles afghanes, peu après la réouverture

Des adolescents afghans sont retournés dans les écoles secondaires mercredi sept mois après la prise du pouvoir par les talibans ; mais, quelques heures après la reprise des cours, les dirigeants islamistes les ont renvoyés chez eux dans un soudain revirement politique qui a semé la confusion.

Le ministère de l'Éducation n'a pas donné d'explication claire, malgré le fait que, dans la capitale, les autorités avaient même organisé une cérémonie à l'occasion du début du nouveau cours.

« En Afghanistan, en particulier dans les villages, les mentalités ne sont pas prêtes », a déclaré à la presse le porte-parole du ministère de l'Éducation, Aziz Ahmad Rayan. « Nous avons quelques restrictions culturelles [... + mais les principaux porte-parole de l'Émirat islamique apporteront de meilleures clarifications », a-t-il ajouté.

Selon une source taliban interrogée par l'AFP, la décision aurait été prise après une réunion des hauts dirigeants qui s'est tenue mardi soir à Kandahar (sud), berceau du mouvement islamiste fondamentaliste qui dirige de facto le pays.

- Pleurer -

Une équipe de l'AFP se trouvait à l'école Zarghona à Kaboul, l'une des plus grandes écoles de la capitale, lorsqu'un enseignant est arrivé et a ordonné à tout le monde de rentrer chez lui. Alicaidas, les étudiants ont rassemblé leurs affaires en larmes et ont marché.

« Je vois mes élèves pleurer et hésiter à quitter les cours », a déclaré Palwasha, enseignante au collège pour femmes Omra Khan de Kaboul. « C'est très douloureux de voir ses élèves pleurer », a-t-il ajouté.

La Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, a déclaré dans un communiqué qu'elle « partage la profonde frustration et la déception des lycéennes et des étudiantes afghanes ».

Bachelet a estimé que « le non-respect par les autorités de facto de leur engagement » était « profondément dommageable » pour l'Afghanistan.

La militante pakistanaise Malala Yousafzai, lauréate du prix Nobel de la paix et militante de longue date pour l'éducation des femmes, a également exprimé son indignation.

Les talibans « vont continuer à trouver des excuses pour empêcher les filles d'apprendre, parce qu'elles ont peur des filles éduquées et des travailleuses indépendantes », a déclaré Mme Yousafzai, qui a survécu à une tentative d'assassinat des talibans pakistanais lorsqu'elle avait 15 ans.

Lorsque les talibans ont pris le pouvoir en août, les écoles ont été fermées en raison de la pandémie de covid-19, mais seuls les garçons et les filles de l'enseignement primaire ont pu reprendre les cours deux mois plus tard.

La communauté internationale a fait de l'accès des femmes à l'école un point clé des négociations sur l'aide et la reconnaissance du régime islamiste qui, lors de son précédent mandat (1996-2001), avait interdit l'éducation des femmes.

- « Responsabilité » -

Pour Andrew Watkins, spécialiste de l'Afghanistan à l'American Institute for Peace, ce changement reflète une rupture au sein de la direction des talibans.

« Ce changement de dernière minute semble être motivé par des divergences idéologiques au sein du mouvement [...] sur la façon dont ses partisans vont percevoir les filles qui retournent à l'école », a-t-elle dit à l'AFP.

Les Taliban ont assuré qu'ils avaient besoin de temps pour s'assurer que les filles âgées de 12 à 19 ans étaient bien séparées des garçons et que les centres fonctionnaient conformément aux principes islamistes.

« Nous n'avons pas ouvert d'écoles pour plaire à la communauté internationale ou pour obtenir la reconnaissance du monde entier », a déclaré à l'AFP Aziz Ahmad Rayan, porte-parole du ministère de l'Éducation.

« Nous le faisons dans le cadre de notre responsabilité de fournir des structures éducatives et éducatives à nos élèves », a-t-elle ajouté.

- « Quel sera notre futur ? » -

Il y avait aussi des familles qui se méfiaient des talibans et qui hésitaient à laisser sortir leurs filles, ou qui ne voyaient pas le sens de l'éducation des femmes face à un avenir sombre en matière d'emploi.

En sept mois de gouvernement, les talibans ont imposé de nombreuses restrictions aux femmes, qui ont été exclues des emplois publics, contrôlées dans leur tenue vestimentaire ou empêchées de voyager seules en dehors de leur ville.

Le régime fondamentaliste a également arrêté plusieurs activistes qui avaient manifesté pour les droits des femmes.

« Les filles qui ont terminé leurs études sont restées à la maison et leur avenir est incertain », a déploré Heela Haya, qui a décidé de quitter l'école. « Quel sera notre futur ? » , s'interroge la jeune femme.

En raison de la pauvreté ou du conflit qui a ravagé le pays, les étudiants afghans ont manqué de nombreuses périodes de l'année scolaire. Certains poursuivent leurs études jusqu'à l'âge de vingt ans.

Le pays est également confronté à une pénurie d'enseignants, car beaucoup sont restés dans l'exode de dizaines de milliers d'Afghans à la suite de la prise du pouvoir par les talibans.

bur-jd/ecl/epe/roc/mav/dbh/mas/mis/jvb/mb