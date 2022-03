Une enquête révèle que huit parents sur dix d'enfants de moins de 6 ans souffrent d'anxiété, de dépression ou de stress

L'un des problèmes qui ne sont pas très abordés dans le pays est la santé mentale, mais il est vrai que des milliers de parents se sentent stressés chaque jour à propos du travail tout en prenant soin de leurs enfants, ce qui n'est pas du tout une tâche facile. Cela est démontré par une enquête nationale menée auprès de 59 000 parents d'enfants âgés de 6 mois à 6 ans qui a révélé que 86,1 % d'entre eux, soit 8 sur 10, souffraient d'anxiété, la dépression ou le stress.

Il s'agit du septième cycle de l'évaluation continue de l'impact de la COVID-19 (ECIC-19), menée par la Fondation Baltazar y Nicolás, en partenariat avec la Copera Infancia et l'Université pontificale catholique du Pérou ( PUCP).

« En raison de la pandémie, la santé émotionnelle des enfants et des parents a été affectée ; dans le cas des enfants, l'isolement ne leur a pas permis de développer leurs compétences sociales et de gérer leurs émotions, et du côté des parents, ils ont dû apprendre à élever et à prendre soin de leurs enfants pendant l'enfermement », dit-il. Rommy Ríos, directeur de la Fondation BYn et vice-président de Copera Childhood.

D'autres données révélées par la recherche montrent que 32,4 % des soignants (pères et mères) ont eu plus de mal à s'occuper de leurs enfants depuis le début de la pandémie, tandis que 30 % estimaient qu'il était difficile de gérer les crises de colère.

De même, l'enquête indique qu'Apurimac, Puno et Ayacucho sont les régions où les taux d'anxiété, de dépression ou de stress sont les plus élevés, avec 90,4 %, 89,1 % et 88,9 % respectivement.

De même, 44,6 % des soignants sont très préoccupés par l'apprentissage ou le développement de leur enfant, tandis que 46,7 % sont préoccupés par leur comportement.

Ces chiffres montrent qu'il est nécessaire de donner la priorité aux actions de santé publique autour de la santé mentale des filles, des garçons et de leurs familles, souligne le spécialiste.

Il souligne également la nécessité de renforcer les efforts intersectoriels pour des soins complets pour les familles, étant un travail conjoint entre la santé, l'éducation, le développement et l'inclusion sociale, entre autres, appelle à articuler des initiatives qui contribuent à fournir un soutien aux familles pour promouvoir des liens positifs.

PEDRO CASTILLO ET LA SANTÉ MENTALE

Pedro Castillo | Photo : Présidence de la République

Le président de la République, Pedro Castillo, a été caractérisé par son appartenance à un parti conservateur qui n'a pas ou n'a pas fait campagne parmi ses principaux questions de santé mentale, dont il a fait ressortir est la question de la santé physique, en particulier chez les enfants. Ce sont là quelques propositions que le président a eues dans sa campagne et dans son discours du 28 juillet.

1. Pedro Castillo a proposé le programme Psychologue par école : fondamental pour la santé mentale des écoliers et des adolescents dans un pays marqué par les inégalités sociales et économiques. Le psychologue doit devenir un nouveau type d'enseignant chargé d'éviter le suicide, le décrochage et l'intimidation.

Cette proposition n'a pas encore été mise en œuvre en 8 mois de gouvernement, pas plus que des projets de loi ou des motions à ce sujet n'ont été proposés en plénière du Congrès.

En revanche, dans son discours du 28 juillet 2021, il a mentionné que la santé physique et mentale sera la première priorité du gouvernement. « Nous allons créer un système de santé universel, unifié, libre, décentralisé et participatif », a-t-il dit.

2. Il a précisé qu'à cette fin, ils amélioreront les soins hospitaliers et favoriseront « la formation de 15 000 équipes complètes de soins communautaires qui auront un critère territorial afin qu'aucune famille péruvienne ne soit laissée sans couverture médicale ».

3. « À la fin de mon mandat, je livrerai des hôpitaux spécialisés par région, parmi lesquels nous donnerons la priorité aux hôpitaux maternels et infantiles, aux hôpitaux néoplasiques, aux hôpitaux cliniques chirurgicaux, à la médecine tropicale et à l'hôpital de santé bucco-dentaire », a-t-il ajouté.

Cette proposition est toujours en attente. Il convient de noter que les progrès réalisés en matière de vaccination depuis le début de son gouvernement, mais malheureusement depuis qu'Hernando Cevallos a quitté le portefeuille, il a chuté de 39% chez les enfants.





