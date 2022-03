Produit par Reese Witherspoon et Lauren Neustadter, Sony Pictures a publié aujourd'hui la première bande-annonce officielle de The Wild Girl, qui a été confirmée pour les salles et avec Daisy Edgar-Jones. Le film est basé sur l'œuvre littéraire de Delia Owens et mettra en vedette Taylor Swift sur la bande originale principale.

« Kya est une jeune femme qui a été abandonnée par sa famille et qui a grandi dans les marais du sud. Selon cette avance, la femme deviendra le principal suspect du meurtre d'un homme avec lequel elle a déjà été impliquée », décrit le synopsis officiel du film. Il est réalisé par Olivia Newman (First Match) et scénarisé par Lucy Alibar, nominée pour un Oscar pour Beasts of the Southern Wild.

Le roman de Delia Owens en 2018, « Where the Crawdads Sing », aborde des questions complexes telles que les conflits familiaux, l'isolement, l'amour et la trahison et son histoire est devenue un succès. Le cadre est une ville côtière fictive et les marais de Caroline du Nord et au centre de la scène se trouve Kya, retirée du reste de la ville par une sorte de mythe qui a été construit autour de son image. Le livre a été choisi par l'actrice Reese Witherspoon pour réaliser une adaptation cinématographique.

Mettant en vedette Daisy Edgar-Jones, la jeune femme qui s'est démarquée par son travail sur la série Normal People, vient de jouer dans un autre film aux thèmes profonds comme Fresh, disponible sur Star Plus. Dans ce cas, elle va jouer dans ce drame avec ce regard mélancolique car elle seule peut porter de l'avant. The Wild Girl est un thriller policier dans lequel Kya doit se battre pour survivre lorsqu'elle se retrouve au milieu d'une enquête pour meurtre et qu'elle est la principale suspecte.

Reese Witherspoon présentant sa production de « The Wild Girl »

La bande-annonce présente également une autre nouveauté : le nouvel original de Taylor Swift, « Carolina », une mélodie qui correspond parfaitement au développement de cette histoire. La chanteuse a posté le teaser sur son compte Instagram et a écrit qu'elle voulait « créer quelque chose de dérangeant et d'éthéré qui coïnciderait avec cette histoire fascinante ».

Bien qu'il n'ait pas de date de sortie confirmée en Amérique latine, La chica salvaje sortirait en juillet, près de la première américaine.

