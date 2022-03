La libération de l'ancien président péruvien Fujimori est un « revers inacceptable », déclarent des experts de l'ONU

La libération imminente de l'ancien président péruvien octogénaire Alberto Fujimori, après l'avoir réintégré avec une grâce présidentielle, est un « revers inacceptable » dans la lutte contre l'impunité pour les graves violations des droits de l'homme commises sous son administration, a déclaré mardi un groupe d'experts de l'ONU.

La Cour constitutionnelle (TC) a déclaré l'habeas corpus fondé jeudi dernier et a rétabli la grâce accordée à Fujimori en décembre 2017 et annulée par la justice péruvienne 10 mois plus tard.

Cette décision « semble incompatible avec les normes internationales relatives aux droits humains qui restreignent le recours à la grâce dans les affaires impliquant des crimes contre l'humanité », ont déclaré des experts des droits humains dans un communiqué publié à Genève.

Ils ont rappelé que la grâce accordée la veille de Noël de cette année-là par le président de l'époque Pedro Pablo Kuczynski pour des raisons humanitaires avait été jugée incompatible avec les exigences légales.

« À moins que cela ne soit justifié par des raisons clairement acceptables en droit national et international », l'annulation de la peine de 25 ans de prison de Fujimori porterait « un sérieux coup à la justice et à l'État de droit », a déclaré le groupe d'experts, composé de Fabian Salvioli, Morris Tidball Binz, Luciano Hazan, Aua Baldé, Tae-Ung Baik, Gabriella Citroni et Henrikas Mickevičius.

Cela « viole également le droit à la justice des victimes et de leurs familles », ont-ils ajouté.

« Les victimes de violations des droits humains attendent depuis longtemps que justice soit rendue, et cette décision représente un revers douloureux pour elles », ont-ils ajouté.

Fujimori, 83 ans, souffre de fibrillation auriculaire, de fibrose pulmonaire et d'hypertension, selon son médecin.

« Humanitairement, Alberto Fujimori ne mérite pas de mourir en prison », a déclaré son médecin de famille et parlementaire aux vues similaires Alejandro Aguinaga.

Emprisonné en 2007, Fujimori a déjà purgé 15 de sa peine de 25 ans de prison pour les massacres de Barrios Altos (15 morts, dont un enfant) et de La Cantuta (10 morts), perpétrés par des escouades militaires pendant son administration (1990-2000) dans le cadre de la guerre contre le terrorisme.

Pour qu'il puisse quitter la prison qu'il occupe dans une base de police de Lima, le TC doit en informer le service pénitentiaire, une procédure qui n'est pas encore terminée.

La décision du TC, qui est définitive, a déclenché des manifestations dans les rues de Lima en faveur et contre la grâce.

