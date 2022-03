Prévisions infographiques de 12H00 GMT

ACTUALITÉS PRINCIPALES

* Conflit Ukraine-Russie :

1/ Première analyse par satellite des dégâts à Marioupol (135 x 145 mm)

* Belgique-Accident-Carnaval :

1/ Carte de la Belgique avec la localisation de La Louvière (45 x 50 mm)

2/ Carte indiquant la position de Strépy-Bracquegnies, un quartier de La Louvière, dans le sud de la Belgique (90 x 101 mm)

*Vote-Election-France-Politique :

1/Profils des candidats aux élections présidentielles (5 infographies 45 x 120 mm)

* Épidémie-virus-santé-pandémie :

1/ Nombre de décès dus à la covid-19 dans différents pays selon les données officielles, et bilan mondial au 18 mars à 11h00 GMT (91 x 66 mm)

2/ Bilan mondial de la pandémie du nouveau coronavirus au 18 mars à 11 h 00 GMT (90 x 109 mm)

3/ Nombre de cas et de décès dus à la covid-19 en Amérique latine et dans les Caraïbes et dans les pays les plus touchés au 18 mars à 16 h 00 GMT (45 x 86 mm)

4/ Evolution des nouveaux cas de covid-19 au cours des 7 derniers jours, par rapport à la semaine précédente, par pays, en date du 17 mars (90 x 66 mm)

* Conflit pandémique-Cuba-Russie-Ukraine-UE-Tourisme-Pandémie-Arrivée de visiteurs internationaux à Cuba par mois, depuis janvier 2019 (135 x 80 mm)

Disponible :

- Les membres de l'OTAN (3 infographies)

- Ukraine-Conflit-Russie (10 infographies)

ÉCONOMIE

Disponible :

- Énergie pétrolière de conflit (135 x 101 mm)

- Ukraine-Russie-Conflit-Economie-Dette (135 x 71 mm)

- Conflits entre l'agriculture, l'alimentation, les troubles alimentaires (135 x 85 mm)

- Conflit entre le Venezuela, la Russie, les États-Unis et l'Ukraine (90 x 71 mm)

- Argentine-Agriculture-Cultures-Sécheresse (90 x 129 mm)

- Chili-économie-croissance-PIB (2 infographies)

- Brésil-Economie-Chômage (45 x 62 mm)

SOCIÉTÉ/CULTURE/PERSONNES/SCIENCE

Disponible :

- Australie-Climat-Environnement : Infographie montrant le processus qui conduit au blanchiment des coraux (180 x 69 mm)

SPORTS

* Auto-F1-World-Eau NED :

1/ Nombre de titres de tous les champions de Formule 1 (135 x 136 mm)

2/ Infographie avec les quatre champions du monde toujours actifs lors de la saison 2022 de Formule 1 (90 x 101 mm)

3/ Informations sur les circuits et le calendrier de la saison 2022 de Formule 1 (180 x 175 mm)

4/Infographie sur le duel entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, qui ont vécu une rude épreuve lors de la saison 2021 de Formule 1 (135 x 101 mm)

5/ Infographie avec les cinq pilotes qui pourraient créer la surprise lors de la saison 2022 de Formule 1 (135 x 108 mm)

6/ Présentation du circuit international de Bahreïn, à Sakhir, lieu du Grand Prix le 20 mars (90 x 95 mm)

7/ Pilotes et équipes qui forment la grille de départ de la saison 2022 de Formule 1 (45 x 300 mm, 90 x 166 mm, 135 x 115 mm)

8/ Infographie montrant les changements introduits dans la réglementation de la Formule 1 en 2022, avec lesquels elle devrait faciliter les dépassements en course (180 x 114 mm)

* Rugby-Six-Nations-2022-FRA-FRA : performances de la France et de l'Angleterre au tournoi de rugby des Six Nations depuis 2000 (135 x 90 mm)

Disponible :

- Auto-F1-World-2022 (9 infographies)

- FBL-EUR-Champions-League-2021-2022 : (3 infographies)

- Jeux paralympiques 2022-CHN (2 infographies)

- Rugby-Six-Nations-2022 (1 infographie)

grp/fr/nrm/llu