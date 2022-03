Les meilleurs films de Robert Pattinson selon Rotten Tomatoes

Robert Pattinson est devenu célèbre lorsqu'il a joué dans le film Twilight (Twilight) basé sur les romans écrits par Stephenie Meyer. La vague de fans à travers le monde s'est répandue de telle manière que ce qui semblait être un simple film romantique de vampires a fini dans une saga qui leur a donné le coup de pouce qui leur manquait dans la carrière de Pattinson et de sa compagne de casting, Kristen Stewart (qui est actuellement nominée pour un Oscar pour avoir joué Lady Di dans le film Spencer).

Loin d'être catalogué dans le rôle d'Edward Cullen (le nom du vampire qui aimait l'humain Bella Swan joué par Stewart), Pattinson s'est tourné vers la réalisation de films souvent éloignés de la consommation de masse jusqu'à l'arrivée de Tenet et The Batman.

Le site Rotten Tomatoes analyse les critiques de films et compile un pourcentage de critiques pour et contre les films. Compte tenu de leur analyse, voici une liste des titres les mieux notés de la carrière de cet acteur qui brille désormais dans The Batman.

Le Rover (66 %)

Ce film a été présenté en 2014 au Festival de Cannes et a obtenu 66 % d'acceptation selon Rotten Tomatoes. Le Rover a réussi à positionner Pattinson comme une grande promesse au-delà de Twilight. Il s'agit d'une histoire dystopique se déroulant dans une région désertique d'Australie. C'est temporaire, dix ans après l'effondrement de l'économie mondiale. Le personnage de Pattinson est celui d'un homme qui devra affronter l'idée d'être seul au monde. Sa performance a beaucoup plus ému que l'intrigue elle-même et a reçu les meilleures critiques pour son travail.

El Rey (Le Roi, 70 %)

Film mettant en vedette Timothée Chalamet, qui joue Henry V pour Netflix et qui montre une acceptation de 70%. Ici, Pattinson a joué le personnage de Dauphin, pour lequel il a dû utiliser l'accent français et porter des cheveux blonds. Son Dauphin était un homme dérangé qui a réussi à captiver le public et aussi les critiques qui ont souligné son travail dans ce film.

Durée de vie élevée (73 %)

« Pattinson est aussi subtil, exigeant et imprévisible que jamais, et il transmet une profonde solitude et un fatalisme résigné avec très peu de dialogue pour l'aider. » C'est ainsi qu'ils ont décrit le rôle de cet acteur du journal Guardian. High Life (2018) a été réalisé par Claire Denis et a réuni Pattinson avec l'actrice française Juliette Binoche (Chocolate). Là, l'acteur incarne Monte, un homme qui vit dans un vaisseau spatial où il a été envoyé parce qu'il avait été condamné à mort.

Principe (83 %)

Ce film a subi des retards dus à la pandémie, mais il a finalement eu son temps dans les salles. Ici, Pattinson est réalisé par l'un des réalisateurs les plus prestigieux d'Hollywood, Christopher Nolan (qui est en train de réaliser Oppenheimer, le créateur de la bombe atomique, avec Cillian Murphy de Peaky Blinders). Dans ce film, Pattinson a joué un Anglais au ton calme, qu'il tient même dans la plupart des scènes d'action. Il a reçu 83 % des avis positifs.

Batman (85 %)

Son œuvre la plus récente, dans laquelle il risquait de donner vie au super-héros Batman sous la direction de Matt Reeves. Il y avait beaucoup à perdre mais beaucoup à gagner, et Pattinson, une fois de plus, a décidé de relever le défi. Le résultat a été l'un des meilleurs et les critiques accompagnées de pouces vers le haut son travail en tant que Bruce Wayne, le monsieur qui veille sur la sécurité de Gotham City quand il porte le costume de Batman.

Z : La cité perdue (La cité perdue de Z, 87 %)

C'est une histoire d'aventure qui a été créée en 2016 dans laquelle Pattinson a accompagné Charlie Hunnam, Tom Holland et Sienna Miller, entre autres. Ce film retrace l'histoire d'un explorateur anglais, Percy Fawcett (Hunnan), tandis que Pattinson incarne le caporal Henry Costin. L'intrigue raconte les aventures d'une exploration du Brésil, où ces aventuriers arrivent à la recherche de la Cité perdue Z dans la région amazonienne.

L'enfance d'un leader (88 %)

L'un des films que Robert a tourné avec une intrigue intense, parfois sinistre avec une atmosphère écrasante. L'acteur incarne ici un journaliste qui a un autre visage caché qui sera révélé au fur et à mesure du déroulement du film. L'intrigue raconte l'enfance d'un leader fasciste après la fin de la Première Guerre mondiale. Il recueille l'une des meilleures notes de son travail atteignant 88% de Rotten Tomatoes.

Bon moment : viviendo al límite (90%)

L'une des meilleures performances de Pattinson dans laquelle il incarne Connie, un braqueur de banque. La critique du journal anglais The Observer était catégorique et mettait en évidence le travail de l'acteur : « Pattinson est absolument convaincant dans le rôle de Connie avec les yeux de Manson, une force manipulatrice de la nature (alternativement fascinante, dégoûtante et pathétique) qui laisse un une traînée de destruction dans son sillage. »

Le Faro (96 %)

Un film en noir et blanc réalisé par Robert Eggers dans lequel Robert Pattinson offre l'une des meilleures performances de sa carrière aux côtés de Willem Dafoe. L'histoire montre deux gardiens de phare en Nouvelle-Angleterre qui sont livrés au bien de Dieu tout en perdant le peu de raison qui leur reste. Il est saisissant, écrasant et parfois désespéré. Les critiques ont été presque unanimes et accompagnées de nombreux prix. Sans aucun doute, l'un des meilleurs rôles de Pattinson.

