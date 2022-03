Un magnat du pétrole russe poursuivi par le Kremlin a demandé à l'Occident d'affronter Vladimir Poutine : « C'est un voyou, un bandit »

FILE PHOTO: Russian President Vladimir Putin delivers a speech during a concert marking the eighth anniversary of Russia's annexation of Crimea at Luzhniki Stadium in Moscow, Russia March 18, 2022. RIA Novosti Host Photo Agency/Alexander Vilf via REUTERS/File Photo

« Je mène une guerre personnelle avec Vladimir Poutine depuis près de 20 ans. Cela m'a conduit à être emprisonné en Russie pendant dix ans, puis expulsé, avec l'avertissement que la prison à vie m'attendait si je revenais. Est-ce que je connais l'homme qui m'a fait tout ça ? C'est ce que je pense. C'est pourquoi je regarde désespérément l'approche défaitiste des dirigeants occidentaux, tels que Joe Biden, Emmanuel Macron et Naftali Bennett », déclare Mikhail Khodorkovsky dans une chronique brutale dans The Economist.

L'ancien magnat du pétrole russe prétend savoir comment la Russie considère les dirigeants occidentaux comme faibles. « Une partie du problème est que les dirigeants actuels des pays occidentaux n'ont jamais eu affaire à des voyous. Son expérience et son éducation font référence à des interactions entre hommes d'État », dit-il, ajoutant : « Ce n'est pas le cas de Vladimir Poutine. Il a grandi dans le KGB, une organisation qui comptait sur la force et le mépris de la loi. Alors qu'il travaillait à l'hôtel de ville de Saint-Pétersbourg, au début des années 90, il était responsable de l'interaction informelle des forces de l'ordre avec des gangsters. À cette époque, Saint-Pétersbourg était perçue en Russie comme Chicago était perçue pendant l'interdiction. Au lieu du whisky de contrebande, les gangsters ont vendu de la drogue et du pétrole. »

Mikhail Khodorkovsky (Reuters/Henry Nicholls/Archives)

Il affirme que les temps ont changé, mais sa façon de résoudre les problèmes est restée. « Certaines conversations entre ses confidents et des criminels connus, rendues publiques après une enquête du parquet espagnol, aident à comprendre comment le meurtre d'Alexandre Litvinenko et l'empoisonnement d'Alexeï Navalny et des Skripals se sont produits à la direction du dirigeant. De tels actes sont la norme dans les milieux du président, car c'est une brute par nature », dit-il.

« C'est une erreur drastique qu'il soit vu comme un homme d'État normal. Les partenaires étrangers de la Russie ne comprennent pas qui il est vraiment », insiste-t-il.

Il prévient que si les pays occidentaux disent qu'ils ne vont pas abandonner l'Ukraine et pourtant faire exactement cela, pour Poutine cela signifie qu'ils sont faibles. « Et cela rend probable que je vais regarder vers d'autres voisins, comme l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne, qui faisaient auparavant aussi partie de l'Empire russe », prévient-il.

Une image dévastatrice après un attentat russe à Kiev (REUTERS/Marko Djurica)

L'homme d'affaires exilé affirme que Poutine, dans sa tête, est depuis longtemps en guerre non pas avec l'Ukraine, mais avec les États-Unis. Il précise : « L'habitude d'impunité chez les voyous ne s'apaise pas aussi vite. Cela signifie qu'il y aura probablement une guerre pire. »

Il rappelle que Poutine a réussi à augmenter ses taux d'image positive à son arrivée au pouvoir, en 1999, avec la guerre de Tchétchénie. Il a résolu le problème du contrôle de son « président par intérim », Dmitri Medvedev, parti en guerre avec la Géorgie en 2008. Partant en guerre sous les ordres de Poutine, Medvedev a été contraint d'abandonner son propre programme de modernisation. Et a également résolu le problème de la popularité en 2013-14 en prenant la Crimée.

Et il fait une prédiction brutale : « En 2024, il y aura des élections et Poutine lancera une nouvelle 'opération spéciale'. La Moldavie est trop petite, elle se trouve probablement dans les États baltes ou en Pologne. À moins que Poutine ne soit arrêté dans les airs au-dessus de l'Ukraine, l'OTAN devra le combattre sur le terrain. »

En outre, il affirme que le président russe a une psychose maniaque. « Il est obsédé par le fait d'être un personnage historique comme Staline. Il a placé une immense statue du prince Vladimir, le créateur de la Russie, à la porte de son Kremlin. Mais ce n'est pas un suicide. Il n'utilisera l'arme nucléaire que s'il croit qu'il n'y aura pas de réponse. »

CONTINUEZ À LIRE :