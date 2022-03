Son fils succède à son père à la présidence du Turkménistan

ACHGABAT, Turkménistan (AP) — Le fils de l'ancien président autoritaire du Turkménistan a prêté serment samedi en tant que nouveau dirigeant du pays d'Asie centrale, une semaine après une élection que la commission électorale centrale a dit avoir remportée avec 73% des voix.

Serdar Berdymoukhamedov, 40 ans, a affronté huit autres prétendants nominaux, qui ont tous salué son père, Gurbanguly Berdymoukhamedov, qui a assumé la présidence en 2006 et établi un culte dominant de la personnalité.

Berdymoukhamedov père a annoncé sa démission le mois dernier et Serdar, qui avait été nommé à des postes de plus en plus puissants au sein du gouvernement, plus récemment chef de cabinet adjoint, a été considéré comme son successeur sûr.

Le Turkménistan, une nation de 6 millions d'habitants située sur les rives de la mer Caspienne, est difficile d'accès pour les étrangers. Il n'a signalé aucun cas d'infection par le coronavirus pendant la pandémie, une situation remise en question par des experts médicaux. Elle a également éprouvé des difficultés à diversifier son économie, qui dépend fortement de ses vastes réserves de gaz naturel.

Mais le nouveau président a déclaré lors de son investiture. « Nous sommes ouverts à tous les pays et à tous les peuples du monde et cherchons à développer des liens commerciaux, culturels, économiques, humanitaires, scientifiques et éducatifs avec eux à l'avenir. »