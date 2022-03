Réalité étendue : comment fonctionne la technologie conçue pour rendre les voyages en voiture plus divertissants

Qui conduit est très occupé, qui l'accompagne sur les sièges avant, s'il n'interagit pas avec celui qui est au volant, il a au moins tout le panorama visuel de l'avant de la voiture. Mais ceux qui voyagent sur les sièges arrière ne sont pas seulement des passagers passifs, mais en raison de la même situation où seules les vitres latérales permettent de voir l'extérieur depuis leur position, ils ont tendance à considérer qu'il est fastidieux de rester trop longtemps dans une voiture. Et comme il s'agit presque toujours d'enfants ou d'adolescents, l'ennui est encore plus grand.

Comme si cela ne suffisait pas, deux variables supplémentaires coïncident pour rendre le trajet sur les sièges arrière d'une voiture moins agréable. La première est que les mouvements d'accélération et de freinage sont beaucoup plus forts , ce que de nombreux conducteurs ignorent car ils ne se rendent jamais dans cette zone de l'habitacle. La seconde est que face à cet ennui, il est presque instantané de prendre un téléphone portable pour se connecter au monde extérieur ou pour jouer. Dans de nombreux cas, les deux situations accélèrent l'effet de l'inconfort qui se termine souvent par des vertiges.

Audi a pris note de cette situation pendant un certain temps et a commencé à travailler avec une société spécialisée dans la réalité virtuelle appelée Holoride, dont elle est propriétaire parce qu'elle a collaboré à sa création. Ensemble, ils ont réussi à développer un système de réalité étendue pour équiper leurs voitures du futur, à créer des environnements thématiques à bord, accessibles simplement en enfilant une paire de lunettes de réalité virtuelle. L'avenir est venu, car à partir de juin prochain, le premier en Europe, et rapidement aux États-Unis, au Japon et en Chine, le système sera disponible pour les modèles Audi dotés du système d'infodivertissement modulaire MIB 3 et des derniers logiciels mis à jour sur ces marchés.

La réalité étendue, expliquent-ils à partir de Holoride, comprend bien plus que la vue et l'ouïe, car il est courant de connaître la réalité virtuelle. Avec cette technologie, le mouvement devient la star du divertissement , puisque le jeu est connecté à la voiture, et pour cette raison, chaque mouvement du véhicule sur son chemin est reproduit comme un mouvement en réalité étendue. Ainsi, la voiture est le domaine idéal pour l'appliquer.

La même scène de rue, transformée en dessin animé 3D, pour faire du voyage un pur divertissement

Le scénario pourra changer entre de nombreuses options, et dans chacune d'entre elles, le mouvement de la voiture sera celui qui générera le développement du jeu choisi. Les solutions de rechange sont variées. Vous pouvez voyager dans le temps ou entrer dans un dessin animé, traverser une jungle pleine de dinosaures ou combattre dans l'espace en tant que membres d'équipage d'un vaisseau intergalactique. Dans tous les cas, il est également difficile d'obtenir et de participer à un divertissement actif. Un bouton poussoir vous permettra d'obtenir des points, que ce soit pour collecter des prix, tirer sur des ennemis, vous défendre contre des animaux prédateurs ou accomplir des missions lors d'une expédition.

Le système a été introduit pour la première fois au CES de Las Vegas en 2019, où Holoride a créé un jeu basé sur l'univers Marvel et en collaboration avec Disney Games and Interactive Experiences. Puis, l'année dernière, au salon de l'automobile de Munich, lors de l'IAA Mobility, les visiteurs de l'exposition ont été les premiers à assister à des démonstrations en voiture. Lors du récent Festival de Salzbourg, le système Extended Reality a de nouveau été présenté avec un voyage dans le temps depuis les sièges arrière d'une Audi e-tron à travers différentes époques de la ville autrichienne à la recherche de rien de moins que le jeune Wolfgang Amadeus Mozart.

En plus des lunettes et des écouteurs de réalité virtuelle, un bouton vous permet de participer activement à chaque jeu proposé par le système

L'un des plus grands défis pour les créateurs du système est de vérifier que les personnes assises aux sièges arrière ne souffrent pas de vertiges lorsqu'elles enfilent leurs lunettes et leurs écouteurs de réalité virtuelle. Après trois ans d'expérimentation et d'ajustements, ils disent avoir changé de paradigme. Si auparavant, les gens pouvaient avoir le vertige parce qu'ils ne correspondaient pas à ce qu'ils ressentaient avec leur corps, maintenant, avec le mouvement de la voiture et dans le même sens du mouvement en Réalité Extendue, cela devrait disparaître.

Le verdict des utilisateurs est manquant. Mais ils n'ont guère osé lancer le produit massivement sans la certitude d'une expérience complètement différente de celle connue, ce qui rendra les voyages sur les sièges arrière beaucoup plus divertissants.

La réalité réelle et le monde virtuel s'unissent pour divertir les passagers de tous les derniers modèles Audi grâce à la réalité étendue

Peut-être qu'à un moment donné, avec l'arrivée massive de ce type de solutions de divertissement à un plus grand nombre de marques et de modèles de voitures, la fameuse question que se posent les gars lorsqu'ils viennent de passer à quelques kilomètres d'un voyage changera de direction, et demander « combien de temps aller » deviendra fait partie d'un désir car il reste encore longtemps avant la destination. Si c'est le cas, la technologie aura gagné une bataille qui semblait déjà perdue.

CONTINUEZ À LIRE