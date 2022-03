Pour éviter les effondrements, plus de 100 hectares de forêt seront plantés à Bogotá

Dans le cadre de la Journée internationale des forêts, qui sera célébrée lundi 21 mars prochain, le jardin botanique de Bogotá, en collaboration avec le Secrétariat de l'environnement du district, procédera à une plantation symbolique d'une vingtaine d'arbres dans le parc Altos de la Estancia, situé dans la ville de Ciudad Bolívar, afin de commencer la formation d'une forêt urbaine pour prévenir les glissements de terrain et autres risques naturels.

Comme l'explique le Jardin botanique, ces « forêts résilientes au climat » seront situées sur plus de 100 hectares de la ville, qui ont historiquement enregistré les plus grands événements d'enlèvement de masse dans la capitale, tels que Ciudad Bolivar, San Cristobal, Usme, Usaquén, Sumapaz, entre autres.

Les espèces à planter ont été sélectionnées parce qu'elles s'adaptent à la fois au climat et au type de sol de ces zones de la ville. Compte tenu de cela, l'entité a indiqué que parmi les types d'arbres à planter figurent : le jasmin du Cap, l'eucalyptus indigène (pomarroso), le myrte luma, le sureau, la mangrove de terre froide et le calistemum pleureur.

Image d'archive. L'objectif de cette initiative est de prévenir les événements naturels tels que les effondrements et les inondations à Bogotá. Photo : Jardin botanique de Bogota

Le Jardin botanique et le ministère de l'Environnement ont également détaillé que, compte tenu des recherches qu'ils ont menées, ils ont établi que des espèces d'arbres ayant une meilleure structure racinaire seraient plantées dans des zones présentant des risques d'effondrement, car « les racines aident à contrôler l'érosion et à arrêter les pentes » de terre. »

« Il est important de garder à l'esprit que les racines doivent avoir une bonne capacité à pénétrer dans le sol, car ces sols sont anthropiques, c'est-à-dire qu'ils sont fortement intervenus avec des gravats, des déchets et ont perdu leurs caractéristiques naturelles d'origine », a déclaré le Jardin botanique.

D'autre part, l'entité a indiqué que, dans les zones où il y a un risque d'inondation, des arbres à grandes cimes seront plantés, afin que « des corridors d'eau et d'écosystèmes puissent être formés dans ces forêts et améliorer la qualité environnementale du secteur ».

Le Jardin botanique a rappelé que ces « forêts résilientes au climat » sont mises en œuvre dans le cadre du nouveau POT à Bogotá, où il a été déterminé que les forêts urbaines devraient être développées dans 139,38 hectares de la ville des parcs, des écoles, des zones résidentielles, entre autres. Au total, selon la même entité, deux forêts urbaines commenceront à se former dans la capitale en 2022.

Le ministère de l'Environnement, pour sa part, a indiqué que, avec la communauté indigène Arhuaca, ils planteront 700 000 arbres indigènes dans la Sierra Nevada de Santa Marta, afin de préserver et de restaurer l'écosystème arboricole de cette région colombienne.

Le projet, baptisé Müse'si, sera réalisé en quatre volets, tels que détaillés par le ministère : connaissances, développement d'espaces de socialisation avec les communautés autochtones ; restauration, construction de 445 crèches familiales et de la pépinière communautaire de Gunmaku ; échange de capacités, formation communautés dans la construction et l'exploitation de pépinières, et instruments économiques, grâce à l'analyse du captage du CO2.

« Nous prenons toutes les mesures que nous prenons avec les communautés, dans le respect de leurs traditions et de leur culture. Cela génère un sentiment d'appropriation du processus et améliore ses chances de durabilité à long terme. En outre, cela contribue à la reprise économique du pays, en tenant compte des ressources qui atteindront directement les communautés », a déclaré le ministre de l'Environnement, Carlos Eduardo Correa.

À l'heure actuelle, selon le ministère de l'Environnement, grâce à des initiatives similaires, 17 147 822 arbres ont été plantés en Colombie à ce jour.





