Plus de 1 300 athlètes participent aux Jeux universitaires de plage de la Costa Party

Les stations du Partido de La Costa ne sont plus seulement un lieu de repos estival, mais aussi le théâtre où des milliers d'athlètes de différentes régions d'Argentine participent à des compétitions dans 11 disciplines différentes, toutes se déroulant face à la mer.

L'événement qui les convoque, organisé par cette municipalité de Buenos Aires, est le University Beach Games (Jupla), un événement sportif qui a rassemblé cette année plus de 1300 athlètes représentant 45 universités argentines : de Chubut à Jujuy, 202 équipes pratiquant du sport pur en quelques jours.

Dans quoi sont-ils en concurrence ? Il existe 11 disciplines de plage qui profitent également des avantages de la mer : football, volley-ball, handball, rugby, hockey, tennis et basket-ball, eau libre, aquathlon, furf et sauvetage en eau. Jusqu'à dimanche, les matches avec des modalités féminines et masculines auront lieu.

Bien que le cœur du lieu soit un centre sportif de plage, construit sous la direction de l'actuel maire, Cristian Cardozo, la mise en scène est très large : 12 courts, dont 4 avec tribunes, plus un stade principal, une salle à manger d'une capacité de 250 personnes, une scène avec écran LED, 2 zones de presse entièrement équipées et un pour les délégations et les autorités.

PHOTO 3 Des milliers de jeunes sont venus à La Costa, représentant 45 universités à travers l'Argentine. En plus du Jupla, La Costa accueillera la semaine prochaine les Jeux nationaux d'Evita Beach pour la première fois

Pour les athlètes, il y avait des zones spéciales avec différents services tels que des courts avec systèmes de douche, des toilettes avec vestiaires et des douches pour femmes, hommes et arbitres, ainsi qu'un espace de rangement. Bien entendu, à cela s'ajoutent les opérations de sécurité et les services médicaux destinés à prévenir toute éventualité.

Le méga déploiement de l'événement rappelle immédiatement le style d'organisation des pays établis dans les sports de plage, comme le Brésil, qui est une référence en la matière. À cela s'ajoutent la couverture en direct de DeporTV pour tout le pays, ainsi que les tribunes pour le public qui y assiste en personne.

L'organisation de cette deuxième édition du Jupla est le résultat d'un travail conjoint entre la municipalité de La Costa, la Fédération sportive universitaire argentine (FEDUA), le Secrétariat des sports de la nation et l'Universidad Atlántida Argentina.

L'événement réunit 1 300 athlètes universitaires

Ce dimanche, la cérémonie de remise des médailles de Jupla aura lieu et dès le lendemain, le match de La Costa se mettra au travail sur l'organisation d'un autre méga événement sportif : les National Evita Beach Games. Pour la première fois dans l'histoire, ces jeux qui symbolisent le meilleur du sport dans son aspect social arriveront à La Costa Party. Une fois de plus, des milliers d'athlètes argentins débarqueront sur les plages de la municipalité côtière.

Ces compétences, associées aux infrastructures, aux ressources humaines et à l'environnement naturel, font du Parti de La Costa une référence et un lieu d'excellence pour la tenue de ces méga-événements, sportifs et de toutes sortes. Il s'agit d'une politique qui contribue à l'industrie du tourisme en favorisant l'afflux de visiteurs tout au long de l'année. C'est l'engagement sur lequel la direction locale d'une municipalité travaille dur, qui, il convient de le rappeler, ajoute deux saisons consécutives avec l'année 2022 en cours, occupant la position de principale destination touristique du pays.

