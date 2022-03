Les horaires des matchs du 7 de la Dimayor Women's League

Voici la liste complète des matchs des 7 de la Ligue féminine Dimayor, avec leurs dates et heures, ainsi que les lieux où ils se dérouleront.

Independent Medellin-Fortaleza Jour : 19/03 Heure : 15:00 Stade : ATANASIO GIRARDOT

Cortuluá-Deportivo Cali Jour : 19/03 Heure : 15:00 Stade : DOUZE OCTOBRE

Llaneros-Santa Fe Jour : 19/03 Heure : 15:00 Stade : BELLO HORIZONTE

La Equidad-Atlético Bucaramanga Jour : 19/03

Heure : 16:00Stade : METROPOLITANO DE TECHO

America de Cali-Orsomarso Jour : 19/03 Heure : 17:00 Stade : PASCUAL GUERRERO

Sports Tolima-Deportivo Pereira Jour : 20/03 Heure : 00:00 Stade : MANUEL MURILLO TORO

Real Santander-Atlético Huila Jour : 20/03 Heure : 11:00 Stade : VILLA CONCHA

Millonarios-Atlético Nacional Jour : 20/03 Heure : 20:15 Stade : EL CAMPIN Streaming : Win+

Pour plus d'informations sur la Dimayor Women's League, matches , équipes, joueurs et plus de statistiques, le site officiel est disponible.

Le

football professionnel féminin est récent en Colombie, il a été fondé fin 2016 sous le nom de La Liga Femenina Dimayor, bien que son premier tournoi ait eu lieu l'année suivante, en 2017.

Comme son nom l'indique, la Ligue féminine Dimayor fait partie de Dimayor, acronyme de la division majeure du football colombien, qui appartient à la Confédération sud-américaine (Conmebol) de la Fédération internationale de football (FIFA).

Dans la Dimayor Women's League, 17 clubs participent à un championnat composé de quatre phases.

La première phase s'appelle « All Against All », où, comme son nom l'indique, toutes les équipes de la Dimayor Women's League s'affrontent en 17 tours.

Les trois prochaines phases sont à élimination directe, qui seront qualifiées par les huit meilleures équipes de la veille, où les quarts de finale, les demi-finales et les finales se joueront en aller-retour. La championne et la finaliste représentent la Colombie lors de la Copa Libertadores féminine 2022.

convient de mentionner que huit matches ont lieu chaque jour, 17 équipes constituant la ligue, c'est-à-dire un nombre impair, un repos chaque semaine.

Bien qu'il s'agisse d'un long tournoi, avec 17 rounds d'avant en arrière, il n'est pas gagné par celui qui marque le plus de points, mais plutôt les huit meilleures équipes s'affrontent en élimination directe, en premiers quarts de finale, puis en demi-finale et enfin en finale.

Dans son histoire, la Ligue féminine Dimayor a connu quatre championnes : Santa Fe, avec deux championnats ; America de Cali, Atlético Huila et Deportivo Calí, chacun avec un championnat.

