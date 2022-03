Jamming Festival, même son responsable de presse ne savait pas ce qui se passait et il a quand même mis son visage

L'énorme événement musical prévoyait l'arrivée d'environ 8 000 personnes d'Europe et au moins 5 000 des États-Unis, en plus d'un autre nombre important d'autres pays d'Amérique latine. Cependant, la nouvelle du report a également été une surprise pour tous, car quelques heures après l'événement, cela semblait être une réalité.

Certains étaient même arrivés en Colombie et dans la ville d'Ibagué où devait avoir lieu le Jamming Festival, avec des artistes, des marchands et d'autres participants venus de différentes régions du pays. Compte tenu de cela, l'organisation est restée silencieuse et ce n'est que tard vendredi soir qu'elle a révélé les raisons pour lesquelles elle a décidé d'arrêter la représentation du concert de trois jours.

Au milieu de la situation compliquée, l'événement ne semble pas avoir un cours marqué pour se dérouler, puisque la déclaration a finalement donné deux alternatives aux personnes qui avaient acheté les bulletins de vote. D'une part, ils peuvent assister à un autre événement organisé par Buena Vibra U.S. Events comme celui des Green Dwarfs ou Vincentico, comme indiqué, ou demander un remboursement de l'argent.

Les personnes touchées auront un délai maximum pour prendre une décision à ce sujet, selon le rapport, jusqu'au 30 mars 2022.

Pendant ce temps, l'indignation de la population a conduit à des actions factuelles contre le bar Casa Babylon, où plusieurs personnes sont entrées et ont saccagé les lieux pour protester contre les propriétaires et les organisateurs du Jamming.

Pendant ce temps, le média local El Nuevo Día a interviewé ce qui était jusqu'à il y a quelques heures la presse en chef de l'événement, Consuelo Restrepo, qui a déclaré qu'elle était également surprise par ce qui s'était passé et par le manque de communication qui s'est même produit avec elle par les responsables, a décidé de démissionner. Cela dit :

Consuelo Restrepo, attaché de presse du Jamming Festival, a démissionné. Photo prise depuis El Nuevo Día

Elle voulait aussi aller plus loin et donner des détails sur la façon dont les choses se sont passées sans même être informée d'aucune anomalie sur le concert alors que tout était en cours de construction à l'intérieur de Playa Hawaii, un lieu destiné à Jamming :

Dans la même tentative de communication avec les directeurs du Jamming, le journaliste d'El Nuevo Día a réussi à contacter l'avocat de la société Buena Vibra Eventos E.U, Andrea Casallas, qui après avoir dit qu'ils allaient faire une déclaration, celle du soir, a immédiatement raccroché soudainement sans donner d'autres déclarations à ce sujet.

Nous devrons attendre ce qui va se passer dans les prochains jours et si enfin la surintendance de l'industrie et du commerce, qui a déjà envoyé une déclaration indiquant qu'elle assure le suivi de l'organisation de cet événement.

