Classement Apple au Pérou : Top 10 des chansons les plus populaires du samedi 19 mars

L'offre musicale n'a jamais été aussi étendue qu'aujourd'hui, il est donc facile pour plus d'une personne de se sentir dépassée. Cependant, avec l'émergence de plateformes telles qu'Apple, se tenir au courant des plus populaires du moment est devenu plus simple.

Apple a fourni à ses utilisateurs des listes de lecture où ils peuvent consulter les actualités et les sujets qui conquièrent le public péruvien.

Du reggaeton, de la pop, des ballades et de la musique régionale, ce sont les tubes les plus populaires au Pérou ce samedi 19 mars :

1. MAMIII

2. Desperados

Le dernier single de Rauw Alejandro et Chencho Corleone est déjà considéré comme un nouveau classique. Desperados entre aujourd'hui avec un pas ferme dans la liste des chansons les plus écoutées sur cette plateforme de streaming.

3. Enveloppe

4. Désolé BB :/

Sorry BB :/Tainy, Bad Bunny et Julieta Venegas s'est fait une place parmi les favoris du moment. Il reste donc en quatrième position.

5. Pantysito

Pantysito fait sa première aujourd'hui dans ce classement. Le succès d'Alejo, Feid et ROBI donne beaucoup à parler. Accrocheur, parfait et avec beaucoup de potentiel... Que demander de plus à une chanson ?

6. Talons rouges

7. 12x3

Le nouveau DEKKO, 12x3, passe directement à la septième place de la liste des favoris. Va-t-il atteindre le précieux numéro un des préférences ?

8.

9. Tiago PZK : Barp Music Sessions, Vol. 48

Tiago PZK : Barp Music Sessions, Vol. 48 de Bizarrap et Tiago pzk perd de la force. Aujourd'hui, il ne récolte pas suffisamment de soutien pour poursuivre son parcours vers le numéro un du podium. Il est déjà placé en neuvième position, ce qui indique son départ.

10. Yonaguni

Apple dans la guerre du streaming

Apple Inc. est une société américaine qui produit des équipements électroniques, des logiciels et fournit également des services audio et vidéo via ses différentes plateformes de streaming.

C'est une entreprise considérée depuis plusieurs années comme l'une des plus marquantes et des plus précieuses au monde. Selon le Wall Street Journal, en août 2018, Apple est devenu le premier moyen d'atteindre une capitalisation supérieure à 2 billions de dollars ; cette année, elle a dépassé les 3 billions de dollars.

Parmi ses programmes, Apple Music se distingue, qui a pour fonction de permettre à ses utilisateurs d'accéder à la musique et aux podcasts.

Grâce à son service, les utilisateurs de « la manzanita » peuvent accéder à plus de 90 millions de chansons, à plus de 30 000 listes de lecture et à divers podcasts. Comme ses similaires, il vous permet de télécharger les chansons et de les écouter hors ligne.

En ce qui concerne le service iTunes pour regarder des séries et des films, les utilisateurs peuvent connaître en temps réel le contenu et les recommandations non seulement de la plate-forme elle-même, mais également des chaînes ou des services qu'elle propose, qui peuvent être appréciés en temps réel ou téléchargés et appréciés sans connexion Internet.

Parmi les titres proposés par la société figurent Acapulco, produit par le réalisateur mexicain Eugenio Derbez ; Slow Horses, dans lequel apparaît l'acteur Gary Oldman ; des drames coréens tels que Pachinko ; des séries telles que The Snoopy Show, entre autres.

