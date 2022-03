Un équipage russe décolle pour l'ISS dans le contexte de la guerre en Ukraine

Trois cosmonautes russes ont décollé vendredi à bord d'une fusée Soyouz à destination de la Station spatiale internationale (ISS), sur fond de fortes tensions entre Moscou et les pays occidentaux à propos de l'invasion russe de l'Ukraine.

L'équipage, composé de son commandant Oleg Artemiev, Denis Matveyev et Sergey Korsakov, a décollé à 15h55 GMT d'une base au Kazakhstan et volera trois heures vers la Station spatiale internationale (ISS), où il sera accueilli par une équipe de deux Russes, quatre Américains et un Allemand.

Jusqu'à récemment, la coopération spatiale entre la Russie et les pays occidentaux était l'un des rares domaines qui n'avait pas beaucoup souffert des sanctions imposées à Moscou à la suite de l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée en 2014.

Cependant, des tensions avaient commencé à surgir, notamment après que le président russe Vladimir Poutine eut nommé le nationaliste Dmitri Rogozine à la tête de l'agence spatiale russe Roscosmos en 2018.

Ce dernier montre régulièrement son soutien à ce que la Russie appelle « une opération militaire spéciale » en Ukraine.

« Le nôtre ! Pour la première fois depuis de nombreuses années, c'est un équipage complètement russe », s'est-il accueilli sur Twitter quelques heures avant le lancement.

Récemment, il a assuré que les sanctions occidentales introduites contre Moscou par l'Ukraine pourraient entraîner l'effondrement de l'ISS.

Selon lui, les opérations des navires russes fournissant l'ISS seront affectées par les sanctions, qui affecteront le segment russe de la station.

En conséquence, cela pourrait entraîner « 'le brûlage » ou le 'débarquement' de l'ISS pesant 500 tonnes », avait-il prévenu le 12 mars.

Les propulseurs des navires russes amarrés à la station sont utilisés pour corriger l'orbitale de la structure spatiale.

Cette procédure est effectuée dix fois par an pour le maintenir à la bonne altitude ou pour éviter les débris spatiaux sur son chemin.

Les Américains seuls n'ont pas cette capacité, a confirmé lundi Joel Montalbano, directeur du programme de la station pour la NASA.

« La Station spatiale a été conçue sur le principe de l'interdépendance (...) ce n'est pas un processus dans lequel un groupe peut se séparer de l'autre », a-t-il ajouté.

« À l'heure actuelle, rien n'indique que nos partenaires russes souhaitent faire les choses différemment. Par conséquent, nous prévoyons de poursuivre les opérations comme nous le faisons aujourd'hui », a-t-il dit.

- Médaille déclinée -

Rogozin a également eu un riffle virtuel avec le milliardaire Elon Musk, fondateur de la société spatiale SpaceX, qui a défié lundi Vladimir Poutine en lui offrant un « combat d'homme à homme » avec l'Ukraine en guise de pari sur Twitter.

« Elon, sors de la salle de bain pour que nous puissions parler un peu », a tweeté Rogozin, en référence à un message du magnat américain dans lequel il dit écrire au moins 50% de ses tweets sur son « trône de porcelaine ».

À bord de l'ISS, les cosmonautes russes et les astronautes américains ont évité de parler du conflit qui a déjà coûté la vie à des milliers de personnes et provoqué l'une des plus grandes crises de réfugiés en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

L'astronaute Mark Vande Hei est devenu l'objet d'un appât russe : Roscosmos a publié une vidéo disant que l'Américain pourrait rester sur l'ISS au lieu de retourner sur Terre à bord d'une fusée Soyouz le 30 mars.

Scott Kelly, un astronaute de la NASA dont le record de jours consécutifs dans l'espace a été battu par Mark Vande Hei cette semaine, a répondu à la blague en rejetant une médaille qui lui a été décernée par le gouvernement russe.

Dernière rencontre dans le domaine de la coopération spatiale, l'Agence spatiale européenne (ESA) a annoncé jeudi qu'elle suspendait la mission russo-européenne ExoMars et cherchait des alternatives pour lancer quatre autres missions en raison de l'offensive en Ukraine.

Dmitri Rogozin a qualifié ce fait d' « amer » et a assuré que la Russie serait en mesure de mener à bien cette mission seule dans « quelques années ».

