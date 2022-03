Qui était San Patricio et pourquoi est-il célébré le 17 mars

Chaque mois de mars, 17 villes du monde entier célèbrent la Saint-Patrick, qui consiste en une commémoration culturelle et religieuse.

Saint Patrick est né dans l'ouest de la Grande-Bretagne en 390, selon le texte Confession de Saint-Patrick traduit par Raul Lavalle. À cette époque, des pirates d'origine irlandaise pillaient des villages romains et dans un tel événement, il fut enlevé alors qu'il avait 16 ans et emmené en Irlande.

Dans l'écriture, la confession faite par saint Patrick révèle qu'il vivait dans une famille chrétienne : son père était clerc et son grand-père prêtre, c'est pourquoi il a été influencé par son environnement familial religieux. Après avoir été kidnappé, il a été vendu pour être un esclave en Irlande, cette situation lui a fait penser davantage à Dieu.

Le jour de la Saint-Patrick, il est de coutume de boire de la bière et de porter des tenues vertes (Photo : Nicolás Stulberg)

Patrick s'est échappé après 6 ans et est rentré chez lui en Grande-Bretagne, où il est resté avec sa famille et s'est préparé à devenir diacre puis prêtre. Il s'est consacré à l'étude de la Bible, a voyagé en Gaule mais toute son éducation ecclésiastique a été faite dans son lieu de naissance.

Un de ses amis a fait un effort pour que Patrick soit nommé évêque des chrétiens d'Irlande. Il a fait des voyages dans des endroits isolés pour prêcher l'Évangile et surtout pour baptiser. Il s'est également consacré à la célébration de l'Eucharistie, aux clercs ordonnés et à l'établissement de personnes religieuses.

Après que Saint-Patrick a fondé des églises et convaincu les gens de faire partie du catholicisme, il est mort vers 461 et depuis cette date, ils commémorent leur anniversaire de deuil. Dans des endroits comme New York, l'Argentine, l'Irlande, certains espaces du Mexique ont resignifié la tradition et c'est pourquoi elle est célébrée accompagnée de bière.

Activités pour la Saint-Patrick au Musée des interventions (Photo : Musée des interventions)

Selon une analyse de Statista Iralanda, c'est l'un des endroits où la consommation de bière est la plus importante, cela est lié à la Saint-Patrick, car pendant les restrictions du carême, il n'était pas permis de boire des boissons alcoolisées sauf les jours où il y a un jour férié liturgique pour cette raison le 17 mars. les gens se rassemblent dans des bars, s'habillent en vert et ornements de trèfle.

Lieux pour célébrer la Saint-Patrick

La septième édition du St Patrick's Fest se tiendra au Musée des Inventions du 17 au 20 mars 2022 afin de diffuser la culture celtique dans la capitale. L'entrée est gratuite, il y aura des activités telles que des conférences, des films, des concerts, un défilé commémoratif à 11h30 le dimanche, la visite débutera au jardin Hidalgo, il y aura également des danses-

* Horaires :

* Le vendredi 18 mars à 12h30 sera projeté le film The Secret of the Book Kells, à 15h00, il y aura une conférence sur le bataillon Saint-Patrick et la diaspora irlandaise dans le monde.

Bataillon de Saint-Patrick

Le bataillon était une unité militaire composée de personnes de différentes nationalités, à laquelle les Irlandais ont uni leurs forces avec les troupes mexicaines pour combattre l'armée américaine de 1846 à 1848. À l'endroit, il y a une plaque commémorative avec les noms de ceux qui ont formé le bataillon San Patricio, à proximité se trouvent des stands d'antojitos mexicains, c'est sur la Plaza de San Jacinto numéro 5 dans le quartier de San Angel.

CONTINUEZ À LIRE :