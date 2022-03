Martín Cauteruccio, réflexions d'un buteur : « La tête représente 80% de l'athlète ; si vous allez bien, vous travaillerez bien le reste »

« Je viens d'une famille de classe moyenne, mes parents se sont séparés quand j'étais très jeune et j'ai été élevée avec l'image d'eux avec leurs partenaires respectifs. J'ai beaucoup vécu avec ma grand-mère. » L'astucieux Martin Cauteruccio à l'intérieur de la zone n'a pas besoin d'être présenté, contrairement à l'homme qui vit discrètement derrière le capitaine d'Aldosivi. Caute a grandi dans la ville tranquille de Montevideo sous la protection de sa grand-mère alors qu'il partageait quelques week-ends avec ses vieux hommes alors que la séparation d'avec ses parents avait encore une certaine odeur de tabou.

L'Uruguayen de 34 ans a une histoire fructueuse dans le football argentin, brillant avec le maillot des Quilmes il y a une dizaine d'années et s'est consolidé dans l'un des meilleurs San Lorenzo de ces derniers temps. À ce moment-là, il avait été difficile pour lui de ratifier ses parchemins en tant que meilleur buteur historique des plus bas de Nacional et il pouvait à peine déployer son potentiel dans ses terres qu'il traversait l'étang. Aujourd'hui, après avoir été dans l'oeil de plusieurs clubs lors du dernier marché des passes, il est resté au Tiburón pour être leader de l'équipe de Martin Palermo. Comment le chef d'un référent pense-t-il d'une garde-robe ?

- À plusieurs reprises, Luis Suárez, avec qui ils partageaient un poste dans le Nacional inférieur, a déclaré dans des interviews qu'il vous devait beaucoup, que vous l'aviez aidé et que vous lui aviez même prêté des vêtements, etc. À quoi ressemblait la relation de ces garçons ?

- C'est juste que nous venions tous les deux de classes similaires. Heureusement, nous n'avons jamais rien manqué, mais le peu que nous avions était partagé des deux côtés. Nous nous connaissons depuis notre plus jeune âge avec Luis. Nous avons commencé à jouer au Nacional à l'âge de 12 ou 13 ans et à partir de ce moment-là, notre carrière s'est développée. Chacun a suivi son cours plus tard, mais nous nous connaissons depuis que nous sommes enfants.

- Ils étaient en compétition pour le poste, mais ils ont quand même frappé la vague, pourquoi ? qu'est-ce qu'ils avaient en commun ?

— Nous nous sommes bien entendus dès le début. Étant de bons garçons, peut-être qu'il n'a pas joué tant que ça, puis il a commencé à jouer. Nous avons alterné car à part nous deux, il y avait Bruno Fornaroli (aujourd'hui dans le football australien). Honnêtement, le 87 de Nacional était une catégorie qui a attiré de nombreux joueurs, c'était très puissant. Cela s'est très bien passé pour nous. Beaucoup d'entre nous qui ont commencé à cette époque jouent encore, ce qui n'est pas si normal. Avec Luis, nous avons partagé beaucoup de temps à l'intérieur du club puis à l'extérieur. J'allais chez lui, il est venu chez moi. Quelques années plus tard, nous avons partagé avec Bruno, qui venait de l'intérieur du pays. La vérité est que nous étions très proches dans cette catégorie.

- La relation se déroule-t-elle à distance aujourd'hui ?

- Oui, on se parle de temps en temps. De toute évidence, aujourd'hui, de nombreux problèmes ne se posent pas au jour le jour, la distance joue son rôle. En vieillissant, tout le monde a également noué des relations. Il a fondé sa famille, il a une belle famille. Cela signifie que vous n'avez pas le quotidien, mais nous entretenons la relation et chaque fois que nous parlons, c'est comme si nous parlions tous les jours. Habituellement, nos réunions après sa carrière en Europe étaient quand il est venu en Uruguay et j'ai accepté là-bas.

- On a souvent dit qu'au début c'était difficile pour lui puis qu'il gagnait la place, a-t-il déjà vu le buteur qu'il a fini par être ?

— Il a toujours eu des compétences et les a beaucoup améliorées au fil du temps. C'est un joueur qui est passé de moins en plus et quand il a atteint le point culminant, il a explosé. Il a vu tout ce qui a été vu depuis le moment où il a quitté l'Uruguay. La vérité me rend très heureuse parce que la réalité est que c'est un garçon qui a toujours travaillé et tout ce qu'il a le mérite.

- Est-ce qu'il te doit des vêtements ou est-ce qu'il t'a tout rendu... ?

- Hahaha, pas vraiment nous étions très proches et le mien était à lui, il était à moi. Ce n'est pas qu'il n'avait rien et j'avais l'habitude de résoudre ses baskets. Nous avions tous les deux peu et le peu que nous avions partagé.

Une amitié qui dure dans le temps : Suárez et Caute se sont rencontrés dans les inférieurs de Nacional

- Vous avez grandi en tant que meilleur buteur des inférieurs à Nacional, vous vous êtes installé en premier et avez réussi à être un buteur, pouvez-vous former un buteur ou est-ce quelque chose qui vient inné ? En quoi la puce que vous avez est-elle différente des autres joueurs ?

— Il me semble que c'est vraiment l'intention, ce que chaque personne veut. Dans mon cas, c'est comme si c'était le cas. J'ai toujours été attaquant depuis mon enfance, j'étais plus en contact avec l'arc rival. J'ai donc généré le désir de tous les matches d'être sur le tableau de bord. Au fur et à mesure que vous avancez, que les possibilités sont données et que vous marquez, c'est comme si vous en vouliez de plus en plus. J'ai toujours eu la possibilité et la joie de pouvoir toujours rester dans la même position. J'ai eu des coéquipiers qui ont commencé comme attaquants, qui ont commencé à se replier et qui ont fini par défendre. C'est quelque chose que j'aime parce qu'il y a le défi constant d'avoir à chercher et à travailler pour créer des situations également.

- Est-ce que tu viens parler à Palerme pour lui demander des secrets sur le poste ?

- Oui, bien sûr que ça me frappe d'avoir quelqu'un comme lui comme entraîneur. Il ne s'agit pas vraiment de parler main dans la main, mais cela est évidemment lié à la position à des moments donnés. Il s'approche de moi et de tous les camarades qui ont besoin de conseils ou de corrections.

— Vous avez eu un marché de passes très chargé, on a beaucoup parlé d'un transfert mais vous êtes resté et maintenant vous devez être capitaine et vous battre pour faire des records historiques du club (NdR : cherchez à être le meilleur buteur du premier Aldosivi), comment vivez-vous avec cela ?

— Je suis très bon, très motivé. Il me semble que l'essentiel dans cette situation est d'être calme. Sachant que tout ce qui se passe arrive pour quelque chose. Si cela m'a obligé à continuer à Aldosivi, c'est pour une bonne raison. Sans oublier que cela me motive à réaliser des choses dans le club. Ce sont ces éléments qui incitent le joueur à trouver de la motivation au-delà de faire ce qu'il aime. Dans le cas des attaquants, c'est pouvoir laisser une marque, être dans l'histoire du club.

— C'est à ton tour d'être capitaine, comment vivez-vous avec cette responsabilité ? quel type de leadership exercez-vous dans le vestiaire ?

— Il est important pour vous en tant que capitaine ce que vous voulez marquer, si vous voulez simplement porter la cassette ou également transférer une façon de penser, un comportement et que cette responsabilité ne soit pas seulement de moi, mais qu'elle couvre toute l'équipe. Ici, il n'est pas qu'un joueur, nous devons tous faire de notre mieux pour le bien commun. En tant que chef de groupe d'aujourd'hui peut-être, j'essaie de montrer l'exemple et que dans ce cas, la devise est beaucoup de travail, beaucoup d'intensité et ne jamais abandonner. Donner l'exemple est la chose la plus importante. Il n'y a pas de contagion plus intense que celle de l'exemple. Je ne peux rien dire sans le faire au préalable. Cela est essentiel pour être en mesure de maintenir une équipe solide.

— Vous vous êtes toujours montré avec un profil bas au-delà de ce que vous faisiez à l'époque, est-ce que l'atmosphère footballistique vous rend parfois bruyant ? Je parle de voir la plupart des joueurs avec les voitures les plus luxueuses, les vêtements toujours à la mode, pensez-vous que cela peut confondre un joueur qui vient d'arriver en premier ?

— Parfois, j'ai eu la joie d'avoir une famille à l'arrière qui était toujours là pour me conseiller, qui m'a donné une éducation très fructueuse et qui m'a toujours donné des valeurs qui me donnaient le pouvoir de penser ce qui était le mieux pour moi à l'avenir. Dès mon plus jeune âge, j'ai dû gérer mon argent et j'ai pu m'offrir un luxe que je voulais m'offrir parce que j'avais la possibilité de gagner mon argent, mais je remercie toujours mes parents et ma grand-mère pour l'éducation qu'ils m'ont donnée afin que je puisse voir et comprendre ce qui est vraiment important d'être capable de progresser et de ne pas me déplacer en m'envoyant des choses folles. Ensuite, dans le football, vous voyez tous les cas. Aujourd'hui, quand je dois être l'un des grands de l'équipe, peut-être que si je voyais quelque chose comme ça, ce que je ferais serait de conseiller, mais ici personne ne possède personne et tout le monde fait ce qu'il pense le mieux...

- Comment avez-vous vécu avec cette ascension et cette chute que vous avez dû vivre à San Lorenzo pour marquer des buts, vous blesser gravement et ensuite pouvoir revenir à un bon niveau ?

— Le passage par San Lorenzo m'a marqué, j'ai vécu beaucoup de choses. Beaucoup de moments opposés. Pour pouvoir marquer des buts, se sentir bien puis se blesser. Cela a été très difficile parce que j'ai été pendant six mois au milieu de tout ce changement de Quilmes à San Lorenzo. Il n'est pas facile de revenir d'une telle blessure et j'ai eu le prix de pouvoir disputer la finale des Libertadores, pour être champion. Être dans une équipe de tête et tous les matches en conséquence, jouer avec Milan, Rome, jouer le Match pour la paix et rencontrer le pape. C'est un moment qui, après la gifle, est venu toute cette gloire.

- Dans cette montée et cette chute de la blessure précédente (les ligaments du genou ont été cassés), il est exposé que le football un jour vous avez complètement réussi et que tout à coup vous êtes giflé. Avais-tu des doutes ?

— Franchement dans ma tête n'a jamais été le « mon train est passé », mais c'est compliqué. La tête commence à soulever des questions sur la façon dont vous allez revenir. J'étais toujours sûre de quelque chose : j'allais bien récupérer et j'allais revenir pour répéter ce que j'avais déjà commencé à faire. La tête représente 80% de l'athlète ; si vous allez bien, vous ferez bien travailler tout le reste. Si tu es mal en haut, tout le reste ne suffira pas.

« Est-ce que vous vous perdez lorsque vous passez de l'amour absolu des gens qui vous disent que vous êtes le meilleur et les autres jours que vous lancez mal des critiques féroces ? »

— Cela peut se produire, surtout lorsque les changements sont très brusques. Un jour, vous êtes peut-être un mineur, vous vous entraînez d'abord et le lendemain, vous avez fait vos débuts, cela s'est très bien passé et après deux mois, ils sont venus vous chercher pour vous vendre pour des millions. La chose la plus importante chez un joueur de football, qui est en fin de compte une personne, ce sont les bases, le confinement et les personnes qui vous parlent depuis l'enfance et qui vous inculquent un peu ce qui peut arriver avec les décisions qui seront prises à l'avenir. Je n'ai jamais fait de bêtises dans ma carrière.

— Aujourd'hui, vous devez être capitaine et vous pouvez regarder en arrière, à un moment donné, ils ont inventé une romance avec un partenaire au Mexique, au-delà du fait que vous avez clarifié ce sujet à l'époque et que cela a été nié, pourquoi l'homosexualité est-elle toujours tabou dans le football ?

— En fait, je ne suis même pas venu clarifier parce que je n'avais rien à dire. C'était quelque chose qui avait été inventé et qui dépassait ce que je pouvais imaginer. Honnêtement, j'ai même trouvé ça drôle, parce que dans mon cas c'était impensable. Mais cela fait partie de qui le prend et au moment où cela est sorti, ils cherchaient peut-être à générer un problème au sein du club ou de l'équipe. Un à la fois, qui est très exposé, nous savons que nous sommes sujets à tout ce genre de choses. Ensuite, il s'agit de la façon dont vous prenez les choses. J'y suis allé doucement parce que je savais que ma famille et mon environnement me connaissaient, bref, si j'étais devenu un petit ami avec un partenaire, je n'aurais aucun problème à le dire. Mais ce ne sont pas mes goûts personnels. Dans la mesure où certains le ressentent vraiment, ont leur partenaire et veulent le montrer, cela va commencer à devenir plus normal. Aujourd'hui, étant donné qu'il n'y a pas de discussion, ces questions ne sont pas traitées. Il me semble que cela va de pair avec le désir que chacun doit l'extérioriser. Au fil du temps, il se normalisera car tout a été normalisé.

— Lorsque vous vous êtes blessé à San Lorenzo, vous avez décidé de terminer vos études, pourquoi ?

— Je savais que je devais le terminer et c'était quelque chose que je portais depuis des temps et un peu de paresse. J'étais en train de le reporter. Lorsque j'ai été blessé, au-delà de l'entraînement deux fois plus important, j'ai compris qu'il était temps de terminer ce qui n'avait pas été terminé. C'est important parce que cela vous sert pour la vie et surtout pour que vous sentiez qu'un cycle est terminé.

— Sur la base de cette décision, pensez-vous que demain vous continuerez à être lié au football ou allez-vous étudier autre chose ?

— La vérité, c'est que je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. L'essentiel pour quiconque est de se préparer. Ensuite, les routes se déplacent et cela fluctue car vous pensez qu'un chemin est meilleur qu'un autre. Le plus important est la préparation, puis vous prenez la décision. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire ce que je peux finir par faire parce que je pense à demain, et demain, c'est l'entraînement. Ensuite, je verrai, mais oui, je veux me préparer et avoir les bases solides pour pouvoir choisir.

