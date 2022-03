Découvrez les dispositions pour la nuit de Guacherna à Barranquilla

Après deux ans, Barranquilla organisera à nouveau l'un des événements les plus importants de la période précédant le carnaval : la Nuit de Guacherna. Le 18 mars, les rues de la ville seront remplies de monocucos, de marimondas, de cumbiamberas et de griffonnages qui donneront un spectacle aux spectateurs, mais pour en profiter, les autorités ont rappelé quelques indications pour assurer la biosécurité.

D'une part, en termes de biosécurité, il a été indiqué que pour entrer dans les zones avoisinant le parcours où se déroulera le défilé, un carnet de vaccination complet contre la covid-19 sera requis. En outre, les participants bénéficieront d'un soutien en matière de biosécurité, notamment des lavabos, de l'alcool, des masques et des cabines sanitaires dans la zone de rassemblement. Des ambulances seront également disponibles pour couvrir le parcours du défilé et des postes de soins médicaux fixes.

Il y aura un contrôle de capacité à toutes les entrées, opéré par des superviseurs de la sécurité et sous la direction du poste de commandement unifié.

D'autre part, en ce qui concerne les questions de sécurité, le Secrétariat du gouvernement du district a indiqué que pour ce vendredi à Guacherna, la sécurité et la biosécurité seront renforcées dans les zones les plus élevées, telles que 76, 72, 70, 69 rues, Plaza de la Paz, entre autres, qui seront soumises à des contrôles spéciaux.

Les autorités rappellent que le défilé est prévu pour 19 h 00 et, par mesure de biosécurité, le nombre de groupes folkloriques est passé de 176 à 83, soit une baisse de 47 %. En ce qui concerne les costumes, la réduction sera de 75 %. De même, au début du défilé, un grand bloc de costumes sortira pour réduire le temps d'exposition.

On estime que le dernier groupe du défilé partira à 10 h 30 du soir, soit 1 heure et demie plus tôt qu'en 2020.

Il convient de noter que, dans le cadre des dispositions des autorités, il a également été convenu de réglementer la location de chaises. Pour sa part, le Secrétariat de district pour le contrôle urbain et l'espace public a accordé l'utilisation économique de l'espace public le long de la route de Guacherna pour la location de chaises aux membres des 11 différentes organisations de pierres de taille.

Ainsi, le prix de la location de chaises a été fixé à un maximum de 25 000 pesos lors du défilé Guacherna, avec un total de 15 chaises disponibles pour autorisation accordée.

Il a été indiqué que les selles sont obligées de respecter les protocoles de biosécurité, de maintenir la zone dans des conditions de nettoyage et de nettoyage adéquates, de maintenir la zone de la plate-forme à 1,50 mètre libre pour les piétons et de garder les rues médianes et les intersections libres d'occupation tout au long du défilé. Au total, 1 580 permis ont été accordés pour l'utilisation de chaises pendant la Guacherna, soit quelque 23 700 chaises autorisées.

CONTINUEZ À LIRE :