Anne Perry, l'écrivaine qui, à l'âge de 15 ans, a été reconnue coupable d'avoir tué la mère de sa meilleure amie

La célèbre auteure néo-zélandaise aujourd'hui connue sous le nom d'Anne Perry (« The Crimes of Cater Street », « Death of a Stranger », « A Crime at Buckingham Palace », « Whitewashed Tombs ») s'appelait à l'origine Juliet Marion Hulme, et était inséparable de son amie et voisine Pauline Parker, à tel point est venu leur amitié qu'ils ont décidé de tuer la mère de Pauline, Honor Rieper.

Le meurtre brutal commis dans les années 1950 par le couple d'adolescents qui se considéraient comme les meilleurs amis a fini par les séparer à vie.

Tout a commencé dans l'après-midi du 22 juin 1954, quand Juliette et Pauline invitèrent Honore Parker, la mère de Pauline, à pique-niquer dans le parc Victoria, dans la ville de Christchurch ; ils s'éloignèrent et, voyant qu'il n'y avait personne qui pouvait les voir, Pauline sortit une brique qu'elle gardait dans un bas et Elle a frappé sa mère.

Il pensait qu'un seul coup suffirait à ôter la vie à sa mère, mais, voyant qu'il ne l'avait que frappée inconsciente, il l'a frappée 45 fois à la tête. À chaque coup, Honora suppliait et pleurait pour sa vie ; cependant, cela n'arrêtait pas les deux amies : Juliette tenait les bras de la mère, tandis que sa fille continuait à battre.

Anne Perry en 2012 via Wikimedia Commons

Dans son journal, Pauline écrit qu'ils avaient demandé du soutien aux gens, leur racontant une histoire différente de ce qui s'était passé : « S'il vous plaît, aidez. Ma mère est tombée, s'est cogné la tête sur un rocher, et elle est couverte de sang. Je crois qu'elle est morte », a crié la jeune femme aux passants.

Au début, la police leur a accordé du crédit et a essayé de les aider, mais plus tard, ils ont remarqué que beaucoup de choses ne coïncidaient pas, alors ils ont demandé aux deux amis de venir témoigner. Lors du premier interrogatoire, Pauline a avoué.

De même, son journal contient de nombreux éléments incriminants qui ont servi à faire en sorte que les deux jeunes femmes soient blâmées pour le meurtre d'Honora.

Le 28 avril 1954, il a écrit : « La rage contre ma mère bouillonne en moi. Elle est le plus grand obstacle sur mon chemin », montrant qu'elle pensait qu'en tuant sa mère, elle aurait la liberté. « Nous l'avons étudié attentivement et nous tremblons devant cette idée. Naturellement, nous nous sentons un peu nerveux. Mais le plaisir des préparatifs est très grand. »

Certains pensent que la colère de la jeune Juliette, qui l'a amenée à commettre cet horrible homicide, était le divorce des parents de Juliette, après quoi Mme Hulme a décidé de partir avec un client, Walter Perry, tandis que son père, le professeur Hulme, a quitté son poste à l'Université de Canterbury, où il est devenu recteur, et a préparé son retour à Londres.

Il était déjà prévu que Juliette aille avec sa tante en Afrique du Sud ; Pauline, sachant cela, refusa de rester sans son amie et dit à sa mère qu'elle voulait aller avec elle, ce à quoi Mme Hume refusa. Trois jours après cette discussion avec sa fille, Honora gisait morte dans le parc Victoria.

Le 21 juin 1954, quelques heures avant de tuer sa mère, Pauline s'évase dans son journal : « Je me sens aussi excitée que lorsque vous préparez une fête surprise. Ma mère a détruit toute beauté, et l'heureux événement aura lieu demain après-midi. La prochaine fois que j'écrirai dans mon journal, ma mère sera morte. Quel étrange sentiment de plaisir ! »

Le 29 août 1954, après avoir parlé à des psychiatres et avoir témoigné devant les autorités, les deux jeunes femmes ont été reconnues coupables ; elles ont été sauvées de la pendaison, ce qui était à l'époque la punition des lois néo-zélandaises, mais ont été détenues dans un centre. Il leur était également interdit d'être là, de ne même pas s'écrire, chacun a été envoyé dans une prison différente et, cinq ans plus tard, ils sont repartis sans communiquer à nouveau.

La première à partir est Juliette, qui retrouve sa famille et se rend dans le village de sa mère, où elle prend le nom de famille de son beau-père et se fait appeler Anne Perry ; elle est maintenant une écrivaine très réussie de romans noirs et d'histoires policières.

Pauline a également changé son nom en Hilary Nathan et est partie vivre en Grande-Bretagne ; la bibliothèque du village où elle vit indique qu'elle est une lectrice vorace.

