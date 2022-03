Abreu accepte ses excuses et souhaite mener une belle campagne

GLENDALE, Arizona, États-Unis (AP) La première chose que Kendall Graveman a faite à son arrivée au camp des White Sox de Chicago cette semaine a été de s'excuser auprès de José Abreu.

« Je ne voulais pas le frapper. Je sais que Tony (La Russa) m'a aidé », a déclaré Graveman mercredi.

C'était la huitième manche du quatrième match de la série divisionnaire de la Ligue américaine. Lors de ce match d'octobre, Graveman lançait pour les Astros de Houston, qui avaient une avance de 7-1 sur les White Sox, et a frappé Abreu avec un score complet.

Finalement, Houston a remporté la série.

Abreu s'est avancé au premier but, sans autre incident, mais La Russa, le manager des White Sox, est arrivé de la grotte et s'est disputé pendant plusieurs minutes avec le juge-arbitre Vic Carapazza, convaincu que le ballon avait été intentionnel, soit par décision de Graveman, soit sur ordre du manager de Houston Dusty Baker.

Il n'y a pas eu d'expulsion.

« Je me suis excusé auprès de Tony, je lui ai dit que je ne voulais pas. Il a répondu : 'Je m'en rends compte maintenant, mais à l'époque je ne le savais pas' », a déclaré Graveman, soulagé par la conversation avec La Russa.

« C'était un bon moyen de calmer les choses. »

À présent, les deux parties ont uni leurs forces. Graveman a signé un contrat de trois ans et 24 millions de dollars avec Chicago juste avant le lock-out qui a éclaté l'automne dernier. Il a connu une belle saison en 2021, avec un ERA de 1,77 et 10 arrêts des Astros et des Mariners de Seattle.

Il est partant à ses quatre premières saisons avec Oakland, avant de subir l'opération de Tommy John.

Il est maintenant considéré comme un releveur, et rejoint un impressionnant bullpen, qui comprend plus près Liam Hendricks, Craig Kimbrel, Jose Kelly et les gauchers Aaron Bummer et Garret Crochet.

Quelle a été la réaction d'Abreu aux excuses de Graveman ?

« Il a ri », a dit le lanceur. « Il m'a dit : 'Je savais que tu ne voulais pas le faire' ».

Ce n'est pas le seul coup qu'Abreu a subi la saison précédente. Il a dû composer avec des blessures mineures constantes et une collision encombrante contre Ryan Dozier, originaire de Kansas City, qui l'a mis à l'écart d'un match.

En outre, un arbitre a lancé une batte qui a accidentellement frappé Abreu au genou. Et le Cubain s'est agressivement jeté à la plaque dans un lancer sauvage, ce qui s'est soldé par une blessure à la cheville qui lui a coûté trois engagements.

Lors de la campagne 2020, Abreu a remporté le prix du joueur le plus utile, avec un score de 617. Bien qu'il n'ait pas brillé aussi brillant en 2021, il a participé à 152 matchs, frappé 30 coups de circuit et produit 117 points.

En cinq saisons complètes sur sept, il a atteint au moins 30 circuits et 100 points produits.

Il est deuxième de la ligue au chapitre des poussées, avec quatre de moins que le receveur vénézuélien de Los Reales, Salvador Pérez. Il avait mené l'Americana dans cette catégorie au cours des deux années précédentes.