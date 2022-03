Nicaragua : Dollar ticker aujourd'hui le 16 mars (USD) à NIO

Après l'ouverture de la session, le dollar américain s'échangeait à 35,55 cérémonie d'ouverture de Cordoue nicaraguayenne, ce qui a montré une baisse de 39,51 pour cent par rapport à 10,02% de Cordoue nicaraguayenne la veille.

Le dollar américain a augmenté de 0,11 % par rapport à la semaine dernière, ce qui représentait toujours une hausse de 1,86 % l'an dernier.Le tableau a changé par rapport à la veille, qui a augmenté de 0,05 % par rapport à la veille, ce qui indique un manque de continuité dans les résultats récents. La volatilité de la semaine dernière était nettement plus élevée que la volatilité reflétée dans les données de l'année dernière, de sorte qu'elle a changé plus que la tendance générale de la valeur.

Sur la

photo annuelle, le dollar américain a atteint un maximum de 39,53 cordoba nicaraguayen, le niveau le plus bas étant 34,75 cordoba nicaraguayen. Le dollar américain est plus proche du minimum que du maximum.

La

Cordoue nicaraguayenne est une unité monétaire légalement utilisée au Nicaragua et abrégée en NIO ; elle est divisée en 100 cents et le transit est contrôlé par la banque centrale du pays.

La pièce prend son nom en l'honneur du deuxième nom de famille du capitaine Francisco Hernandez de Córdoba, le conquérant espagnol qui a fondé les villes de Grenade et León.

Cordoue a été créée le 25 août 1908 par ordre du président de l'époque Adolfo Diaz, qui a émis 10 pièces de monnaie de Cordoue et remplacé les pesos. À cette époque, la nouvelle monnaie était le taux de change de 5 Cordoue par livre sterling.

Le 13 novembre 1931, Cordoue a commencé à se négocier à un taux de parité de 1,10 Cordoue par dollar américain, mais après plusieurs dévaluations, elle est passée à 7 Córdoba par dollar américain entre 1946 et avril 1979.

En 1991, le gouvernement a lancé un plan de stabilisation monétaire réussi, qui a réussi à freiner la surévaluation et à obtenir la stabilité des prix, des taux de change et des devises. En janvier 1993, le pays est passé à un système de mini-évaluation, qui est de 3 % par an depuis 2019.

Dans le

secteur économique, le Nicaragua a enregistré une baisse significative. En 2018 et 2019, le produit intérieur brut a diminué de -3 % et -2 % en 2020, bien qu'il ait légèrement augmenté en 2021, mais l'économie du Nicaragua est supérieure à celle du Venezuela.

En outre, sous le gouvernement actuel de Daniel Ortega, la Banque mondiale a estimé que la pauvreté était passée de 13,5 % en 2019 à 14,6 % en 2021. Outre le SARS-CoV-2, le pays a été alimenté par les ouragans Eta et Lota, qui ont provoqué de grandes turbulences.

Dans ce contexte, les sanctions contre les pays des États-Unis et de l'Union européenne ont conduit à des alliances avec le Venezuela, Cuba et la Chine, qui se sont intensifiées après les dernières élections au cours desquelles Ortega a obtenu sa réélection a été qualifiée de fraude.

Selon les prévisions de la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), le Nicaragua et le Guatemala ou la République dominicaine ne reconstitueront pas leurs niveaux économiques en 2022, comme avant la pandémie de SARS-CoV-2.

