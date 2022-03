Soccer Football - Europa League - Round of 16 First Leg - Sevilla v West Ham United - Ramon Sanchez Pizjuan, Seville, Spain - March 10, 2022 Sevilla's Jesus Corona in action with West Ham United's Pablo Fornals REUTERS/Marcelo Del Pozo

Le Mexicain Jesús Tecatito Corona et son équipe, l'Espagnol Séville, affrontent le match retour des huitièmes de finale contre l'anglais West Ham. Le match aura lieu ce jeudi 17 mars à 14 h, heure du centre de Mexico, sur le terrain du stade olympique de Londres.

Après avoir réussi à profiter du premier engagement, l'équipe andalouse se rendra dans la capitale anglaise pour tenter de terminer la tâche et de se rapprocher de son septième championnat. Pendant ce temps, lorsque Séville se produit en quarts de finale, elle n'a jamais cessé de soulever le trophée de l'UEFA. Sur le plan personnel, Corona est à la recherche de son premier trophée international sur le vieux continent.

« Je pense que ce match sera un très beau défi. Je pense que ce sera plus difficile (le retour). Nous devons y faire face de la meilleure façon possible, nous devons être concentrés dès le moment où l'arbitre émet un bip pour réussir l'égalité », a déclaré le Mexicain lors d'une conférence de presse avant le match. Le match aller s'est terminé un par zéro avec un score de Munir El Haddadi.

Soccer Football - Europa League - Round of 16 First Leg - Sevilla v West Ham United - Ramon Sanchez Pizjuan, Seville, Spain - March 10, 2022 West Ham United's Aaron Cresswell in action with Sevilla's Jesus Corona REUTERS/Marcelo Del Pozo

Aux côtés de Corona, l'entraîneur Julen Lopetegui s'est également présenté devant les médias dans ce qu'il a décrit comme difficile et différent le match à jouer dans la capitale anglaise, par rapport au match aller des huitièmes de finale. Cependant, sur le papier, les Espagnols sont favoris pour remporter l'égalité : si West Ham n'a jamais remporté le tournoi, Séville se vante d'être le club ayant remporté le plus de titres en Europa League.

« Nous verrons une équipe différente de celle que nous avons vue à Séville et ici, ce sera encore mieux car dans notre stade, ils ont également bien joué. Le rival et l'égalité vont exiger un très haut niveau de notre part. Je m'attends à une équipe pleine de joueurs extraordinaires. Ils vont vouloir jouer leurs tours, vous attaquer de plusieurs manières, mais l'important, c'est ce que nous faisons », a commenté le directeur technique.

Tecatito est arrivé chez le groupe sévillan au récent marché d'hiver à la demande expresse de Lopetegui. Depuis, l'ailier a été immédiatement considéré dans les alignements de l'équipe (juste un jour après l'annonce de sa signature, il a joué le derby contre le Real Betis). À ce jour, le Mexicain a récolté deux aides en onze matchs joués. « Nous sommes très heureux qu'il soit avec nous », ont été quelques mots élogieux, exprimés par son entraîneur.

Jesús Corona a su llegada al Sevilla FC. Foto: Twitter @SevillaFC

Les Mexicains du Real Betis seront également actifs pour le retour des huitièmes de finale du deuxième tournoi le plus important d'Europe. Cependant, l'équipe d'Andrés Guardado et Diego Lainez est désavantagée après le match aller. Les Sévilliens ont également perdu par un score de deux buts contre un contre Francfort en Allemagne au stade Benito Villamarín, domicile Betica.

Dans l'appel, le Petit Prince a été laissé de côté après avoir souffert d'un malaise musculaire. Celui qui a été considéré est Examérica Lainez, mais sa participation sur le court semble peu probable après la faible activité enregistrée cette saison. La mission de retour est compliquée car les Allemands ont un bilan invaincu lors de leurs sept derniers matches contre des clubs espagnols.

« L'important, c'est que nous retrouvions une sécurité offensive et que nous maintenions ce que nous avons déjà fait depuis 14 mois. Nous avons joué contre un bon adversaire avec de très bons joueurs. Un sera éliminé et au fur et à mesure de la progression de la compétition, chaque match sera une finale. Nous sommes convaincus que nous sommes capables, mais nous devons le prouver », a déclaré Manuel Pellegrini, entraîneur vert et blanc.

