Ils jouent déjà au stade Dorotheo Guamuchi Flores, Comunicaciones FC vs New York City FC.

NYCFC affrontera Comunicaciones aujourd'hui avec beaucoup de travail accompli avec le retour du quart de finale 1 de la CONCACAF - CONCACAF Champions League 2022. Il a gagné 3-1 lors du match aller et se trouve à un pas des qualifications. Son rival tentera de garder la chance de faire tourner la série et de continuer à participer au tournoi.Le match aura lieu au stade Dorotheo Guamuchi Flores à 21h00 (heure de l'Argentine).

L'arbitre désigné pour le match était Ricardo Montero Araya.

Comunicaciones FC est susceptible de se former aujourd'hui

L'équipe dirigée par William Koito affrontera Kevin Moscoso dans une formation 5-3-2. Kevin Lopez, Nicolas Samayoa, Alan Yanes, José Correna, Alexander Larin défendant ; Jorge Aparicio, Jose Contreras, Rodrigo Sarabia au milieu ; Juan Anangono et Andres Lescano au milieu devant, Juan Anangono et Andres Lescano.

Le New York City FC est susceptible de se former aujourd'hui

De leur côté, ceux menés par Ronnie Daila se présentent devant le tribunal avec Sean Johnson dans une stratégie 3-5-2. Thiago Martins, Maxim Zano, Alexander Kallens ont défendu ; Andres Yason, Maximiliano Morales, Nicholas Acevedo, Alfredo Morales et Malteamunsen sont dans la moitié du terrain, et Valentin Castellanos et Thales Magno sont en tête.

Référence et source d'image : Data Factory