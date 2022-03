Elle a été citée par Delfina Gómez comme une disparition scolaire à plein temps à travers le Mexique à la Chambre de commerce.

CIUDAD DE MÉXICO, 15FEBRERO2021.- Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, encabezó la conferencia mañanera en Palacio Nacional. Lo acompañaron Ricardo Sheffield Padilla, titular de Profeco, quien dio el quién es quien en los precios de la gasolina. También estuvieron presentes Esteban Moctezuma, quien deja la SEP para irse como embajador a Washington. Delfina Gómez fue ratificada por el ejecutivo como la titular de la Secretaría de Educación Pública. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Depuis le 28 février, le ministère de l'Éducation publique (SEP) a annoncé l'annonce d'un accord visant à supprimer le programme scolaire à temps plein (PETC) au niveau fédéral. La Chambre de commerce a accepté de convoquer la secrétaire Delfina Gomez Alvarez à San Lazaro.

Lors d'une conférence de presse, Luis Espinosa Cházaro, coordinateur du Parti révolutionnaire démocratique (PRD), a déclaré que la proposition pour le ministre de l'Éducation de venir expliquer la disparition du programme avait été faite sur son banc et avait été approuvée par Morena et tous les hommes politiques. fête.

Perediter a expliqué que la réunion aura lieu le 22 mars sur le banc de travail, qui sera installé à la Chambre des représentants, et que le secrétaire s'interrogera sur le sort de 3,6 millions d'enfants et de jeunes qui ont bénéficié du programme.

« Nous allons nous interroger et nous interroger sur les raisons pour lesquelles les programmes qui se développent et qui contiennent des normes qualifiées, de la transparence et des résultats disparaissent. Ils disent ne pas savoir où ils allaient allouer les ressources du budget 2022, qui est une ressource importante pour un -temps scolaire, et nous savons que parce qu'elle a une formation sur Texcoco, je sais que la ministre Delfina Gómez n'a pas la meilleure réputation en matière de gestion des ressources. » «, a déclaré Espinosa Chazaro.

Le groupe de travail sera mis en place dans la chambre de la Chambre des représentants le 22 mars (Photo : Twitter/Ruishajaro 11)

Il a rappelé qu'une école à temps plein avait été créée depuis l'année scolaire 2007-2008 pour « prolonger les heures de classe afin de contribuer à améliorer les possibilités d'apprentissage pour les élèves de l'enseignement de base ».

Enfin, Espinoza Cházaro a déclaré que la conférence « sera essentielle pour définir l'avenir du pays, ainsi que les familles touchées. Si nous ne reprenons pas ce plan, nous pouvons nous attendre à une augmentation des abandons scolaires, à une baisse des performances et à une augmentation de l'instabilité sociale. Au détriment du crime organisé et illégal. »

Jorge Romero, chef du Parti d'action nationale (PAN) de la Chambre des représentants, a expliqué que les écoles à temps plein étaient fermées. Elle touche près de 30 000 écoles et environ 4 millions d'élèves.

Va por Mexico a déclaré que la réunion « sera essentielle pour définir l'avenir du pays, pas seulement les familles touchées » (Photo : Twitter)

« Plus de la moitié d'entre eux vivent dans des zones mal desservies », a déclaré Romero. Ce gouvernement est, tout d'abord, les pauvres, les plus durement touchés, et nous parlons de près de 4 millions de mineurs.

Enfin, Rubén Moreira, coordinateur de banc du Parti révolutionnaire institutionnel (PRI) et président du Comité de coordination politique de San Lazaro (Jucopo), a regretté que le SEP ait aboli le programme par une décision « unilatérale ».

« Ils disent que c'est un problème politique. Eh bien, comme il est égal à la population d'un plus grand nombre d'États, tels que Sonora ou Sinaloa, il est possible de mesurer les dommages continus, mais les dommages causés au programme augmentent également et affectent les enseignants restants : parents, filles, garçons sans salaire », a ri.

