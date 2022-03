Ils proposent de rechercher des crypto-monnaies dans le style de Pokemon Go.

Le partenariat entre Bit2Me et Axie Infinity a un objectif clair. Il s'agit d'entrer sur le marché du NFT et d'entrer dans le métaverse. Il semble que certaines entreprises soient sérieusement intéressées à participer à de nouveaux termes de mode, ce n'était qu'une question de temps avant que ce dernier ne devienne réalité lorsque le premier objectif était atteint.

Maintenant, la plateforme de trading travaille avec le métaverse OVR pour créer divers Pokémon Go ou « chasse au trésor ».

Selon Koh Onozawa, PDG de B2M, dans un communiqué, « L'accord avec OVR reflète l'engagement de Bit2Me dans le développement de Metaverse et Web 3.0. Nous voulons contribuer au développement d'un monde numérique décentralisé où les utilisateurs sont au centre de tout ce qui se passe dans cet univers parallèle. »

L'objectif est simple : rechercher des jetons dans la version en réalité augmentée de l'OVR ; le métaverse de l'entreprise compte 675 000 utilisateurs en virtuel réalité et déjà dans le monde entier, cette offre offre du capital sans investisseurs Afin de se procurer et de se développer, il s'agit de trouver des jetons que la bourse a lancé en tant qu'ICO en septembre 2021.

Dans ce cas, la connexion avec l'OVR se réduit à la recherche d'un métaverse créé avec ou sans lunettes de réalité virtuelle. Bref, une version très similaire à Pokémon Go. Pour OVR, 1,6 milliard d'hexagones au total peuvent être vendus ou loués.

C'est un clone digne d'un jeu vidéo développé par Niantic (qui, bien sûr, relie les rues). L'accord entre les deux parties consiste à utiliser 150 000 actifs B2M (au prix de 0,032$ sur le marché baissier actuel).

Le jeu métaverse de style Pokémon GO est actuellement ouvert aux citoyens européens et sera disponible jusqu'au 24 mars. Les joueurs du top 10 recevront un prix supplémentaire de 500$ en B2M, en plus des jetons qui peuvent être chassés dans ce véritable clone de Metaverse .

Fondée en 2014, spécialisée dans la technologie financière, qui a reçu il y a quelques semaines à peine le feu vert de la Banque centrale d'Espagne, la dernière initiative de la société, après plusieurs mois de liens étroits, est immédiatement devenue le secteur plus large qui utilise des alliances basées sur la ludification. Le métaverse doit d'en faire partie.

Les contrats Metaverse représentent la ludification du monde de la cryptographie, mais ils constituent également un moyen d'améliorer divers produits. La raison en est simple. Pour gérer la recherche de jetons dans le style de Pokémon Go, il est nécessaire de les gérer via le portefeuille de l'entreprise.

L'utilisation d'OVR, qui fonctionne principalement avec Ethereum, facilite le passage à un portefeuille Bit2Me. Cela signifie qu'il y a plus d'utilisateurs sur l'échange et plus d'options pour que le jeton gagne une place sur le marché.

Il en va de même pour la connexion avec Axie Infinity, un jeu gagnant populaire qui a conquis la moitié du monde. Être un partenaire de gestion des actifs NFT et cryptographiques signifie ouvrir les portes à tout un groupe d'utilisateurs potentiels. Il est principalement destiné à l'Amérique latine, un marché important pour les sociétés de crypto-monnaie.

